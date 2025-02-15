«Чаще всего хейтят за нос, очки и брекеты»: история успеха популярного блогера-стилиста

Мария дает советы, как выглядеть словно с обложки Источник: Мария Никулина / личный архив











Мария Никулина живет в Кемерово. Она находит красивые вещи на маркетплейсах и собирает из них модные образы. В блоге Masha Sovetuet на YouTube уже полмиллиона подписчиков, немалой популярностью пользуются паблик во «ВКонтакте» и канал в Telegram. В крупных городах России контент-мейкера узнают на улице. О том, как удалось достичь успеха, инфлюенсер рассказала корреспонденту NGS42.RU.

«Знала, что успех неминуем»

После института Мария работала ассистентом стоматолога. В 25 лет родился Сережа, и будущий блогер осела в декрете. В это время она выискивала интересные покупки на AliExpress, сохраняла, хвасталась подругам. Одна из приятельниц отметила, что постоянно что-то покупает с подачи Марии и посоветовала нести заметки в мир. Муж Дмитрий поддержал, и 1 мая 2020 года наша героиня опубликовала первый видеообзор.

Мария заводила блог с мыслью о том, что он обязательно «выстрелит». В противном случае, по ее мнению, не стоило и начинать, ведь это огромный труд. Однако потребовалась самоотдача, пришлось проявить немало терпения. Каналу пять лет, а ощутимой прибыли удалось достичь только год назад, когда появились первые рекламные интеграции.

Муж Дмитрий — главный партнер и источник вдохновения Источник: Мария Никулина / личный архив

— Стала показывать тогда еще в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и Telegram. На «Али» был блог, такая социальная сеть, грубо говоря. Я стала там тоже постить [варианты образов] и быстро-быстро набрала 10 тысяч подписчиков, буквально за два месяца, — вспоминает блогер.

Вскоре Марию заметили китайские продавцы и стали бесплатно присылать вещи из новых коллекций ради прямых эфиров. Людям формат понравился, и блог стал уверенно расти. Выгоду Мария получала опосредованно — после публикации продавала полученные вещи. Правда, и съемки требовали вложений.

— Вначале у меня был потолочный квадратный светильник, какие бывают в офисных зданиях, типа LED-подсветки. И вот я его просто через проволоку цепляла к штативу. Качество, конечно, оставляло желать лучшего, и я зависела от погоды: солнечно — снимаю, пасмурно — не снимаю. Потом муж подарил первую лампу, круглый softbox.

Блогер считает, что вовремя начала вести соцсети, так как в то время эта ниша не была перегружена. Марии удалось найти свежую подачу и точно попасть в целевую аудиторию. Сейчас этот рынок уже перегрет.

Источник: Mashasovetuet / T.me

— TikTok тогда хорошо раскрутился, быстро, потому что я первой стала делать видеообзор с озвучкой сверху. Были разборы конкретного товара, а вот подборки никто не делал. Потом смотрю: стали повторять. Такой формат уже ушел в массы, так делает каждый второй обзорщик, — рассказывает Мария.

«Я просто люблю моду»

Мария не училась на стилиста, в создании контента помогают врожденное чувство стиля и самообразование.

— У меня есть бешеное желание держать руку на пульсе. Я смотрю разных стилистов, показы мировых брендов, развиваю насмотренность. Не засекаю, сколько это занимает времени, не прокачиваю скилл, я это люблю! — восклицает Мария.

Источник: Mashasovetuet / T.me

Мария прошла курс макияжа, но для себя. Этот навык пригождается в ее работе. Свой стиль блогер определяет как кэжуал и, если копирует ультрамодные образы от мировых дизайнеров, старается всё же оптимизировать их под повседневные потребности горожанок.

— Если будет что-то суперэкстравагантное, мои девочки — а я их знаю — спросят: «Ну и куда мы в таком пойдем?» Я вдохновлюсь так: тут возьму идейку, там тоже, но всецело не копирую никого, — говорит модная советчица.

Мария называет чувство стиля врожденным Источник: Мария Никулина / личный архив

Сама контент-мейкер любит необычные головные уборы, например береты, панамы или канголы. Но даже за такую небольшую эксцентричность порой нарывается на хейт, фолловеры считают это «ту мач».

Начинающим блогерам Мария советует запастись терпением, так как сразу ни у кого не получается.

Источник: Мария Никулина / личный архив

На полгода опустила руки

Был трудный период и у Марии. В 2022 году неприятности начали сыпаться одна за одной.

— Одну соцсеть запретили, TikTok тоже [запретил новые публикации в России], AliExpress развалился. Это был неожиданный удар. Перешли во «ВКонтакте», но аудиторию туда перетянуть не удалось, — вспоминает собеседница.

Марии пришлось выбираться из депрессии. От любимого дела остались обломки, а начинать строить его заново на руинах не было сил. Полгода наша героиня занималась домашними делами и материнскими обязанностями, ведь сын был еще дошкольником. Семью полностью обеспечивал Дмитрий. Он и вернул жене веру в себя, постоянно повторяя: «Давай-давай, ты это любила, вставай и иди».

Заново копить фолловеров пришлось долго и кропотливо. Тем более Мария принципиально не участвует в гивах (вид коллаборации, когда блогеры и организаторы конкурсов совместно разыгрывают подарки в соцсетях, и в результате каждый получает выгоду: рост подписчиков и клиентов. — Прим. ред.) и в рекламе. Мария использует только органичное продвижение (создание и распространение качественного контента для заинтересованной аудитории. — Прим. ред.).

Источник: Мария Никулина / личный архив

— Создаю рилсы, рассчитываю, что они попадут в свежую аудиторию, которой захочется остаться. В Telegram нет логичного роста аудитории. Нужно обязательно откуда-то людей тянуть. Например, в TikTok выкладываешь ролик, там ограниченное поле с символами, пишу «Переходите в „Telegram“», сам канал оставила открытым. То есть всеми правдами и неправдами добивалась роста, — рассказывает инфлюенсер.

Главный принцип, которого придерживается автор, — быть честной. Только тогда, считает Мария, аудитория останется с тобой надолго.

— Мой контент — хороший и полезный, я это прекрасно понимаю. Его надо делать как для себя и рассказывать обо всем, представляя в качестве подписчиков не чужих левых женщин, а маму, подруг. И люди будут идти, — говорит интернет-стилист.

Инфлюенсер подбирает одежду для разных типов фигуры Источник: Мария Никулина / личный архив

В YouTube советы Маши смотрит полмиллиона человек, еще около 150 тысяч — в Telegram, приблизительно столько же во «ВКонтакте». И число подписчиков растет. Дмитрий по-прежнему поддерживает жену, теперь он взял на себя роль ее менеджера. Также он работает на удаленке по специальности.

— Он системный администратор, и это здорово, потому что я отвечаю за творческую часть, а он — за техническую. И с программами поможет, и со светом, и с другими техническими штуками. Да и как специалист по связям с общественностью великолепен, — рассказывает супруга.

«Не разорваться бы от задач»

Помощь кстати, так как Мария работает над расширением тематики. Она хочет подключить к блогу свою маму Ольгу, считает, что это удачный ход. Изначально блогер показывала подборки стильной одежды только на себе — молодой и худощавой. И за бортом оказывалась значительная часть потенциальных зрителей зрелого возраста и с пышными формами. Теперь Мария наглядно показывает, как освежает модная и хорошо подобранная капсула типичную горожанку, которой за пятьдесят.

Первая попытка с преображением мамы оказалась не совсем удачной — ролик не «залетел». Но Мария повторила эксперимент, и пришел успех.

— Этот ролик разошелся по разным пабликам, он был буквально везде. И я поняла, что надо еще и еще. Можно делать так и с верхней одеждой, и образы на работу, — говорит интернет-стилист.

Расширять аудиторию блогеру помогает мама Источник: Мария Никулина / личный архив

Мария регулярно снимает маму, периодически подключает сына Сережу и мужа Дмитрия. Кроме того, наша героиня хочет стать фуд-блогером или создавать заметки о путешествиях, но пока не знает, как смену формата воспримет ее комьюнити.

Мария постоянно пробует новые форматы Источник: Mashasovetuetlife / T.me

— Я вот прямо это всё люблю! Всегда рассказываю про рестораны, постоянно что-нибудь советую и получаю огромную обратную связь. Но я заключена в определенных рамках: девчонки подписались на стилиста, и что будет, если Маша, вместо того чтоб их одевать, начнет «обзорить» фильмы. Может быть, когда-нибудь я заведу вторую страницу, но только после того, как делегирую некоторые обязанности по основному направлению, — рассказывает инфлюенсер.

Мария мечтает о создании собственной профессиональной команды, потому что с ростом блога чувствует, что буквально разрывается от задач.

Узнают на улице

Рост блога приводит и к увеличению подписчиков. Вокруг стильных советов уже сложилось теплое комьюнити, которое готово обрушить на любимого автора лавину поддержки.

— Они пишут: «Маша, да как мне нравится, да какая ты умница!» Когда руки опускаются, бывает тяжело проводить съемки три дня подряд, выматываешься. А начинаешь читать и думаешь: «Девчонки, спасибо, да я ради вас еще 100 роликов таких напилю», — улыбается блогер.

Благодаря хорошим отзывам Мария легко переживает хейт, который, как у всякого блогера, проскальзывает в комментариях. Чаще всего злопыхатели проезжаются по внешности: очки, нос, брекеты. Когда Мария чувствует, что уколы задевают, берет выходной.

Мария предпочитает кэжуал Источник: Мария Никулина / личный архив

— В целом я интроверт, не скажу, что очень комфортно себя чувствую в малознакомых компаниях. Когда рассказываю об этом в своем life-канале, девочки не верят. Говорят: «Маша, ты такая общительная, звезда». А я просто не вижу эту огромную аудиторию, мне кажется, что это какая-то моя огромная подруга, которая меня любит и принимает, — говорит Мария.

«Родной город — моя уютная шубка»

Марии приятно, когда ее узнают на улице, но для нее это по-прежнему непривычно, она стесняется.

— Везде, даже в Питере и Таиланде, встречались мои девчонки. Подходят, просят обняться, благодарят, — рассказывает инфлюенсер.

В родном Кемерове узнают реже. Но при этом жизнь в другом месте не представляют ни Мария, ни ее муж и семилетний сын.

— Мы успели немножко попутешествовать: и в Питере, и в Москве как-то неуютно. В Кемерово особый вайб маленького города, где все друг друга знают… Идешь, скажем, за заказом с маркетплейса, а там уже девочки знакомые: «Маша, привет! Как дела?» В магазин заходишь и знаешь, что вот это хороший продавец, а та — смурная. И вся эта знакомость такая уютная, обволакивающая. Может быть, кто-то скажет, что я в этом погрязла как в болоте. Но нет, это моя уютная шубка, — смеется Мария.

Семья поддерживает Марию во всех ее блогерских делах Источник: Мария Никулина / личный архив

Разумное использование или потребительский терроризм?

Дома у Марии много вещей, и она постоянно заказывает новые.

Часть нарядов хранится еще со времен работы с AliExpress. Их блогер планирует отдать на благотворительность в какой-нибудь интернат. А товары с маркетплейсов просто возвращает после съемок продавцу.

Источник: Мария Никулина / личный архив

— Не вижу в этом потребительского терроризма. Я помогаю и продавцам, и девчонкам. Некоторые упрекают в том, что продавец платит деньги за то, что вещи катаются. Но, извините, а какая ему бесплатная реклама? Коммерсанты и сами выходят на меня и благодарят за то, что помогла их товар продать, — говорит блогер.