12 нынешних и 29 бывших: кто из игроков РПЛ поедет на Чемпионат мира по футболу

Россия на ЧМ по футболу представлена будет косвенно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В ночь с 11 на 12 июня стартует чемпионат мира по футболу — 2026. Россия, отстраненная по политическим причинам, в нем участия не принимает, но это не значит, что игроки из РПЛ не едут сражаться за цвета и флаги своих стран в США, Мексику и Канаду. По нашим подсчетам, в окончательные заявки своих сборных попали 12 действующих игроков клубов Российской премьер-лиги (правда, у некоторых после мундиаля истекают контракты), а также 29 футболистов, которые в разное время также играли в России. И про двух главных тренеров не забываем — обо всех рассказываем в материале 56.RU.

Группа А

У 29-летнего Сесара Монтеса 67 игр и 4 гола за сборную Мексики Источник: ФК «Локомотив» Москва / T.me У 30-летнего Луиса Чавеса тоже 4 гола, но за 44 матча Источник: ФК «Динамо» Москва / T.me

В эту группу входят Мексика и ЮАР (которым предстоит проводить матч открытия), а также Южная Корея и Чехия. В составе североамериканской сборной сразу два действующих представителя РПЛ: это Сесар Монтес из «Локомотива», а также Луис Чавес из московского «Динамо».

В сборной ЮАР игроков, имеющих связь с РПЛ, нет, а вот в сборных Южной Кореи и Чехии есть по одному такому футболисту. Это полузащитник голландского «Фейеноорда» Хван Ин Бом, ранее выступавший за казанский «Рубин», а также нападающий пражской «Спарты» Ян Кухта, заезжавший в московский «Локомотив».

Группа B

27-летний Деннис Хаджикадунич сыграл за Боснию и Герцеговину 31 матч Источник: ФК «Ростов» / T.me У 24-летнего Ивана Башича пока 16 матчей за сборную Источник: ФК «Оренбург» / T.me

В этой группе игроки, имеющие отношение к РПЛ, есть только в одной сборной. Это Босния и Герцеговина, не пустившая на ЧМ Италию. В ее составе — Деннис Хаджикадунич из итальянской «Сампдории» и Армин Гигович из швейцарского «Янг Бойз», ранее выступавшие за «Ростов». А также Иван Башич, в прошлом году перебравшийся из «Оренбурга» в «Астану» из чемпионата Казахстана.

Сборные Канады и Катара — без привязки к РПЛ, а вот сборную Швейцарии везет на ЧМ бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин.

Группа С

У 25-летнего Луиса Энрике 14 игр и 2 гола за «селесао» Источник: Футбольный клуб «Зенит» / T.me А у 32-летнего Дугласа Сантоса — 6 матчей, но он дебютировал за сборную лишь 5 сентября 2025 года Источник: Футбольный клуб «Зенит» / T.me

У Шотландии и Марокко нет игроков, имеющих отношение к Российской премьер-лиге, в сборной Гаити сыграет экс-форвард «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор, ныне выступающий за английский «Сандерленд».

А вот в сборной Бразилии сразу два действующих игрока «Зенита». Карло Анчелотти включил в свой состав Дугласа Сантоса (кстати, имеющего и российский паспорт) и Луиса Энрике.

Группа D

У 34-летнего Фабиана Бальбуэны (по кличке Генерал) 46 матчей и 2 гола за Парагвай Источник: ФК «Динамо» Москва / T.me У 26-летнего Хуана Хосе Касереса международная карьера не такая богатая — пока только 16 матчей Источник: ФК «Динамо» Москва / T.me

И в этой группе только одна сборная с нынешними и бывшими игроками РПЛ. Это Парагвай, цвета которого едут защищать Хуан Хосе Касерес из московского «Динамо», его бывший партнер по клубу Фабиан Бальбуэна, а также экс-защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо. Двое последних сейчас играют в Бразилии — за «Гремио» и «Атлетико Минейро», соответственно. И все трое — защитники.

В сборных США, Австралии и Турции игроков, выступавших или выступающих в РПЛ, нет.

Группа E

78-летний Дик Адвокат уходил из сборной Кюрасао из-за болезни дочери после того, как вывел страну на ЧМ. Но всё же везет ее туда именно он Источник: Футбольный клуб «Зенит» / T.me

А в этой группе вообще нет ни одного футболиста со связями с РПЛ — ни в сборной Германии, ни в командах Кот-д`Ивуара, Эквадора и Кюрасао. Зато последнюю из них, дебютанта ЧМ, тренирует Дик Адвокат, прекрасно знакомый болельщикам сборной России и «Зенита».

Кстати, в сборной Германии есть защитник дортмундской «Боруссии» Вальдемар Антон, родившийся в семье русских немцев в Узбекистане.

Группа F

У 28-летнего Хазема Мастури 18 игр и 4 гола за Тунис Источник: ФК «Динамо» Махачкала / T.me У 31-летнего Карла Старфельта 17 матчей за сборную Швеции Источник: ФК «Рубин» / T.me

В сборной Японии связей с РПЛ нет, а вот в трех остальных ее соперниках по группе — есть. За сборную Нидерландов едет играть полузащитник ПСВ Гус Тиль, выступавший за московский «Спартак», а за сборную Швеции — Карл Старфельт из испанской «Сельты» (играл за казанский «Рубин»).

Бывший партнер Старфельта по российскому клубу, Монтассар Тальби из французского «Лорьяна», сыграет за Тунис, как и нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури.

Группа G

27-летний Мохаммад Мохеби за 35 матчей за сборную Ирана поразил ворота соперников 13 раз Источник: ФК «Ростов» / T.me

Последний крупный турнир за сборную Бельгии проведет экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, завершавший сезон в испанской «Жироне».

В сборной Египта «россиян» нет, а вот в составе сборной Ирана сразу четыре человека, имеющие отношение к РПЛ. Это Милад Мохаммади (сейчас выступает на родине, играл за «Ахмат»), Саид Эззатолахи («Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, в России играл за «Ростов», «Рубин» и пермский «Амкар»), Мохаммад Горбани («Аль-Вахда» из ОАЭ, играл за «Оренбург») и Мохаммад Мохеби из «Ростова». Нападающие Саид Сахархизан и Сердар Азмун, также хорошо известные в России, на ЧМ не поедут.

25-летний Мохаммад Горбани такой статистикой похвастаться не может (15 матчей), но ему и не надо: он — опорник Источник: ФК «Оренбург» / T.me

И даже в сборной Новой Зеландии, которая сыграет в этой группе, есть бывший футболист российской команды. Это 36-летний Коста Барбарусес, который с 2011 по 2013 год выступал за «Аланию».

Группа H

24-летний Жилсон Беншимол поразил ворота соперников сборной Кабо-Верде 4 раза за 21 игру Источник: ФК «Акрон» Тольятти / T.me У 29-летнего Кевина Ленини 3 гола за 31 матч, правда, он вовсе и не нападающий Источник: ФК «Краснодар» / T.me

В двух сборных (Испания и Саудовская Аравия) связей с РПЛ не имеется. За Уругвай сыграет защитник Гильермо Варела из бразильского «Фламенго», выступавший за московское «Динамо».

А в составе сборной Кабо-Верде, дебютирующей на ЧМ, будут выходить на поле Кевин Ленини из «Краснодара» и Жилсон Беншимол из «Акрона».

Французы играли в финалах двух последних ЧМ (победа над Хорватией в 2018-м и поражение от Аргентины в 2022-м) Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Группа I

Еще одна группа, в которой ни одна команда не имеет связей с Российской премьер-лигой. Ни в составе сборной Франции, ни в сборной Сенегала, ни в сборной Ирака, ни в сборной Норвегии нет ни бывших, ни нынешних игроков РПЛ.

Единственное, за скандинавскую команду мог выступить вратарь пошумевшего в Лиге чемпионов «Буде-Глимта» Никита Хайкин, получивший норвежский паспорт, но из-за правил ФИФА играть за новую для себя страну он пока не может: сказывается краткосрочный отъезд в английский «Бристоль Сити».

Группа J

У 31-летнего Леандро Паредеса уже 77 матчей и 5 голов за сборную Аргентины. Ну и титул чемпиона мира Источник: ФК «Зенит» / «ВКонтакте»

В этой группе только один футболист, игравший за российскую команду. Это экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за родную «Бока Хуниорс». Как и Лионель Месси, Паредес реализовал свой пенальти в решающей послематчевой серии финала ЧМ-2022 против сборной Франции.

В составах сборных Алжира, Австрии и Иордании нет пересечений с РПЛ.

Группа К

30-летний Тео Бонгонда забил 7 голов за 37 игр за сборную ДР Конго Источник: ФК «Спартак-Москва» / T.me А у 33-летнего Джона Кордобы — 6 голов за 21 матч в футболке сборной Колумбии Источник: ФК «Краснодар» / T.me

А вот в этой группе самая большая «диаспора» бывших и нынешних футболистов Российской премьер-лиги.

В сборной Португалии ожидаемо таких нет, в сборной ДР Конго — только Тео Бонгонда, покидающий московский «Спартак», но едущий на ЧМ пока что в статусе именно нашей команды.

В сборной Колумбии — лидер «Краснодара» Джон Кордоба, бывший полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо, играющий за аргентинский «Ривер Плейт», и экс-футболист московских «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль (сейчас в бразильском «Фламенго», но может вернуться всё в тот же «Краснодар»). Также не забываем, что в состав колумбийской «дрим-тим» не попали Вильмар Барриос из «Зенита» и Джон Дуран, тоже завершавший сезон в питерском клубе.

22-летний Аббосбек Файзуллаев отличился 8 раз за 31 игру в составе сборной Узбекистана. И 3 раза — за «Башакшехир». Он — молодая звезда Источник: ПФК ЦСКА / T.me

А вот в сборной Узбекистана, которую повезет на первый для страны ЧМ обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро, целая россыпь бывших игроков РПЛ. Таких сразу 6, включая двух лучших футболистов. Это:

Рустам Ашурматов — «Эстегляль», Иран (играл за «Рубин»);

Остон Урунов — «Персеполис», Иран (играл за «Уфу», «Спартак» и «Урал»);

Достонбек Хамдамов — «Пахтакор» (играл за «Анжи»);

Аббосбек Файзуллаев — «Башакшехир», Турция (играл за ЦСКА);

Шерзод Эсанов — «Бухара» (играл за «Акрон»);

Элдор Шомуродов — «Башакшехир» (играл за «Ростов»).

А вот 30-летний Элдор Шомуродов — лидер и капитан сборной: у него 44 мяча за 91 игру за сборную. И звание лучшего бомбардира турецкой лиги прошлого сезона — 22 гола Источник: ФК «Ростов» / T.me

Также в последний момент были исключены из расширенного списка сборной Узбекистана еще три экс-футболиста РПЛ. Это Жасур Жалолиддинов (числился в «Локомотиве», сыграл один матч за «Тамбов»), Русланбек Жиянов (один матч за «Пари НН») и Умарали Рахмоналиев (играл за «Рубин»).

Группа L

24-летний защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья сыграл за сборную Панамы 16 раз Источник: ФК «Пари Нижний Новгород» / «ВКонтакте» У 28-летнего Николы Влашича — 61 игра и 10 голов за хорватов Источник: ПФК ЦСКА Москва / «ВКонтакте»

В составе сборной Англии бывших футболистов РПЛ нет, как нет их и в сборной Ганы, но так получилось лишь в самый последний момент. За африканскую сборную не сыграет защитник «Спартака» Александер Джику, получивший обидную травму в финале Кубка России против «Краснодара»: повреждение не позволит ему выйти на поле.

В сборной Хорватии есть трое полузащитников, выступавших в Российской премьер-лиге, а ныне все трое играющие в Италии: это Марио Пашалич из «Аталанты» (был в «Спартаке»), Никола Влашич из «Дженоа» (успешно играл за ЦСКА) и Никола Моро из «Болоньи» (играл в московском «Динамо»). И даже в сборной Панамы есть представитель РПЛ: это Эдгардо Фаринья, завершавший сезон в составе «Пари НН».