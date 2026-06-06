12 нынешних и 29 бывших: кто из игроков РПЛ поедет на Чемпионат мира по футболу

В ночь с 11 на 12 июня стартует чемпионат мира по футболу — 2026. Россия, отстраненная по политическим причинам, в нем участия не принимает, но это не значит, что игроки из РПЛ не едут сражаться за цвета и флаги своих стран в США, Мексику и Канаду. По нашим подсчетам, в окончательные заявки своих сборных попали 12 действующих игроков клубов Российской премьер-лиги (правда, у некоторых после мундиаля истекают контракты), а также 29 футболистов, которые в разное время также играли в России. И про двух главных тренеров не забываем — обо всех рассказываем в материале 56.RU.
Группа А
В эту группу входят Мексика и ЮАР (которым предстоит проводить матч открытия), а также Южная Корея и Чехия. В составе североамериканской сборной сразу два действующих представителя РПЛ: это Сесар Монтес из «Локомотива», а также Луис Чавес из московского «Динамо».
В сборной ЮАР игроков, имеющих связь с РПЛ, нет, а вот в сборных Южной Кореи и Чехии есть по одному такому футболисту. Это полузащитник голландского «Фейеноорда» Хван Ин Бом, ранее выступавший за казанский «Рубин», а также нападающий пражской «Спарты» Ян Кухта, заезжавший в московский «Локомотив».
Группа B
В этой группе игроки, имеющие отношение к РПЛ, есть только в одной сборной. Это Босния и Герцеговина, не пустившая на ЧМ Италию. В ее составе — Деннис Хаджикадунич из итальянской «Сампдории» и Армин Гигович из швейцарского «Янг Бойз», ранее выступавшие за «Ростов». А также Иван Башич, в прошлом году перебравшийся из «Оренбурга» в «Астану» из чемпионата Казахстана.
Сборные Канады и Катара — без привязки к РПЛ, а вот сборную Швейцарии везет на ЧМ бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин.
Группа С
У Шотландии и Марокко нет игроков, имеющих отношение к Российской премьер-лиге, в сборной Гаити сыграет экс-форвард «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор, ныне выступающий за английский «Сандерленд».
А вот в сборной Бразилии сразу два действующих игрока «Зенита». Карло Анчелотти включил в свой состав Дугласа Сантоса (кстати, имеющего и российский паспорт) и Луиса Энрике.
Группа D
И в этой группе только одна сборная с нынешними и бывшими игроками РПЛ. Это Парагвай, цвета которого едут защищать Хуан Хосе Касерес из московского «Динамо», его бывший партнер по клубу Фабиан Бальбуэна, а также экс-защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо. Двое последних сейчас играют в Бразилии — за «Гремио» и «Атлетико Минейро», соответственно. И все трое — защитники.
В сборных США, Австралии и Турции игроков, выступавших или выступающих в РПЛ, нет.
Группа E
А в этой группе вообще нет ни одного футболиста со связями с РПЛ — ни в сборной Германии, ни в командах Кот-д`Ивуара, Эквадора и Кюрасао. Зато последнюю из них, дебютанта ЧМ, тренирует Дик Адвокат, прекрасно знакомый болельщикам сборной России и «Зенита».
Кстати, в сборной Германии есть защитник дортмундской «Боруссии» Вальдемар Антон, родившийся в семье русских немцев в Узбекистане.
Группа F
В сборной Японии связей с РПЛ нет, а вот в трех остальных ее соперниках по группе — есть. За сборную Нидерландов едет играть полузащитник ПСВ Гус Тиль, выступавший за московский «Спартак», а за сборную Швеции — Карл Старфельт из испанской «Сельты» (играл за казанский «Рубин»).
Бывший партнер Старфельта по российскому клубу, Монтассар Тальби из французского «Лорьяна», сыграет за Тунис, как и нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури.
Группа G
Последний крупный турнир за сборную Бельгии проведет экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, завершавший сезон в испанской «Жироне».
В сборной Египта «россиян» нет, а вот в составе сборной Ирана сразу четыре человека, имеющие отношение к РПЛ. Это Милад Мохаммади (сейчас выступает на родине, играл за «Ахмат»), Саид Эззатолахи («Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, в России играл за «Ростов», «Рубин» и пермский «Амкар»), Мохаммад Горбани («Аль-Вахда» из ОАЭ, играл за «Оренбург») и Мохаммад Мохеби из «Ростова». Нападающие Саид Сахархизан и Сердар Азмун, также хорошо известные в России, на ЧМ не поедут.
И даже в сборной Новой Зеландии, которая сыграет в этой группе, есть бывший футболист российской команды. Это 36-летний Коста Барбарусес, который с 2011 по 2013 год выступал за «Аланию».
Группа H
В двух сборных (Испания и Саудовская Аравия) связей с РПЛ не имеется. За Уругвай сыграет защитник Гильермо Варела из бразильского «Фламенго», выступавший за московское «Динамо».
А в составе сборной Кабо-Верде, дебютирующей на ЧМ, будут выходить на поле Кевин Ленини из «Краснодара» и Жилсон Беншимол из «Акрона».
Группа I
Еще одна группа, в которой ни одна команда не имеет связей с Российской премьер-лигой. Ни в составе сборной Франции, ни в сборной Сенегала, ни в сборной Ирака, ни в сборной Норвегии нет ни бывших, ни нынешних игроков РПЛ.
Единственное, за скандинавскую команду мог выступить вратарь пошумевшего в Лиге чемпионов «Буде-Глимта» Никита Хайкин, получивший норвежский паспорт, но из-за правил ФИФА играть за новую для себя страну он пока не может: сказывается краткосрочный отъезд в английский «Бристоль Сити».
Группа J
В этой группе только один футболист, игравший за российскую команду. Это экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за родную «Бока Хуниорс». Как и Лионель Месси, Паредес реализовал свой пенальти в решающей послематчевой серии финала ЧМ-2022 против сборной Франции.
В составах сборных Алжира, Австрии и Иордании нет пересечений с РПЛ.
Группа К
А вот в этой группе самая большая «диаспора» бывших и нынешних футболистов Российской премьер-лиги.
В сборной Португалии ожидаемо таких нет, в сборной ДР Конго — только Тео Бонгонда, покидающий московский «Спартак», но едущий на ЧМ пока что в статусе именно нашей команды.
В сборной Колумбии — лидер «Краснодара» Джон Кордоба, бывший полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо, играющий за аргентинский «Ривер Плейт», и экс-футболист московских «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль (сейчас в бразильском «Фламенго», но может вернуться всё в тот же «Краснодар»). Также не забываем, что в состав колумбийской «дрим-тим» не попали Вильмар Барриос из «Зенита» и Джон Дуран, тоже завершавший сезон в питерском клубе.
А вот в сборной Узбекистана, которую повезет на первый для страны ЧМ обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро, целая россыпь бывших игроков РПЛ. Таких сразу 6, включая двух лучших футболистов. Это:
Рустам Ашурматов — «Эстегляль», Иран (играл за «Рубин»);
Остон Урунов — «Персеполис», Иран (играл за «Уфу», «Спартак» и «Урал»);
Достонбек Хамдамов — «Пахтакор» (играл за «Анжи»);
Аббосбек Файзуллаев — «Башакшехир», Турция (играл за ЦСКА);
Шерзод Эсанов — «Бухара» (играл за «Акрон»);
Элдор Шомуродов — «Башакшехир» (играл за «Ростов»).
Также в последний момент были исключены из расширенного списка сборной Узбекистана еще три экс-футболиста РПЛ. Это Жасур Жалолиддинов (числился в «Локомотиве», сыграл один матч за «Тамбов»), Русланбек Жиянов (один матч за «Пари НН») и Умарали Рахмоналиев (играл за «Рубин»).
Группа L
В составе сборной Англии бывших футболистов РПЛ нет, как нет их и в сборной Ганы, но так получилось лишь в самый последний момент. За африканскую сборную не сыграет защитник «Спартака» Александер Джику, получивший обидную травму в финале Кубка России против «Краснодара»: повреждение не позволит ему выйти на поле.
В сборной Хорватии есть трое полузащитников, выступавших в Российской премьер-лиге, а ныне все трое играющие в Италии: это Марио Пашалич из «Аталанты» (был в «Спартаке»), Никола Влашич из «Дженоа» (успешно играл за ЦСКА) и Никола Моро из «Болоньи» (играл в московском «Динамо»). И даже в сборной Панамы есть представитель РПЛ: это Эдгардо Фаринья, завершавший сезон в составе «Пари НН».
Будете следить за ЧМ-2026?