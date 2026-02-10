«У нее самое красивое тело: спортсменка из Нидерландов стала главным секс-символом Олимпиады. Много горячих фото

Первые дни Олимпиады 2026 года привлекли внимание множества спортивных фанатов. И дело не только в соревнованиях. Все обсуждают Ютту Лердам. Эта нидерландская звезда конькобежного спорта поражает не только выдающимися результатами на льду, но также своей потрясающей фигурой и внешностью. Показываем одну из главных фавориток Игр, которая завоевала золото.
Ютта родилась в небольшом городке Гравензанде. С самого детства нидерландка занималась спортом, но сначала это был хоккей на траве, которому она посвятила восемь лет.
Чем взрослее становилась Ютта, тем больше понимала: работа в команде совсем не для нее. В 11 лет она оставила хоккей и занялась бегом на коньках. Лердам не прогадала с выбором, еще до совершеннолетия она стала чемпионкой среди юниоров, а перейдя во взрослый разряд, только подтвердила свое мастерство новыми наградами.
Ютта шесть раз становилась чемпионкой мира, однако самые крупные награды ждали ее впереди. В 2022 году она приняла участие на Олимпиаде в Пекине, где завоевала только серебро и привлекла к себе внимание всех зрителей. Высокая, длинноногая и грациозная нидерландка за короткий срок набрала себе более 4 миллионов подписчиков и стала самой обсуждаемой участницей соревнований.
— Странно, как быстро изменилась моя жизнь. Я взлетела в мировую элиту и довольно быстро столкнулась с разными сложностями, но всё это оказалось очень хорошо и естественно. И не то чтобы я не чувствовала никакого давления сейчас. Наоборот. Но я из тех, кто всегда оказывает большое давление сам на себя, потому что только это держит меня в тонусе, — рассказывала о себе Ютта.
Четыре года после олимпиады Ютта продолжала упорно заниматься под руководством бывшего тренера сборной России Константина Полтавца. Параллельно со спортом Ютта закончила университет по направлению «маркетинг» и начала активно развивать свой блог.
С появившейся после Олимпиады толпой фанатов она делится снимками из своей обычной жизни. Но даже этого контента в сочетании с обворожительной фигурой и внешностью оказалось достаточно, чтобы рекламодатели хлынули к Ютте рекой, и в короткий срок она сколотила неплохое состояние.
Лерден не скрывает, что теперь может себе позволить люксовые бренды, отдых на дорогих курортах и полеты на частных джетах. На одном из них она прилетела на Олимпиаду-2026, чем вызвала шквал критики от соотечественников.
— Никто не осмеливается сказать это! Довольно высокомерно лететь в Милан на частном джете и ставить себя выше сборной Нидерландов, — разгневались в комментариях под фотографиями Ютты.
Весь гнев сошел на нет, когда Ютта появилась на льду. Спортсменка быстрее всех пробежала 1000 м и стала первой медалисткой в сборной Нидерландов. Ютта настолько старалась прийти первой, что, вырвав победу не сдержала эмоций и расплакалась, размазав всю тушь.
Всем мужчинам остается только пускать слюни и лишь наблюдать за мастерством Ютты. Ее сердце занято блогером и боксером Джейком Пола. Жених спортсменки приехал вместе с ней на Олимпиаду и, увидев ее победу, также не смог сдержать слез.
— Ютта такая удивительная женщина, и она очень напоминает мне маму, — описал любимую Джейк. — Она такая милая и зрелая, что меня сильно поражает. Насколько она эмоционально умна, насколько хороша в общении, насколько хороша в любви, этот список можно продолжать и продолжать. Она такая фигуристая! У нее самое красивое тело в этом несносном мире, я одержим ею. Ее улыбка, ее глаза, ее смех каждый день дарят мне жизнь, и я никогда не встречал никого подобного ей.
