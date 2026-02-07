В Екатеринбурге в одном месте собрали десятки суперзвезд на радость публике: онлайн о главном шоу этой зимы

В Екатеринбурге полным ходом идет неделя звезд хоккея. Накануне Кубок Вызова разыграли сборные МХЛ, а сегодня на «УГМК-Арене» началось главное представление сезона-2025/2026. Четыре команды сыграют в полуфиналах в субботу, а в воскресенье болельщиков ждут финалы и матч за третье место. Корреспонденты E1.RU работают на месте событий, рассказываем в режиме онлайн, как проходит шоу.
В первом полуфинале сыграют команды KНL U23 Stars и KHL World Stars.
За U23 Stars выступают лучшие молодые игроки лиги — Прохор Полтапов, Егор Сурин, Антон Силаев и Вадим Мороз. К команде присоединились лучшие игроки Кубка Вызова МХЛ — 2026 Максим Филимонов и Артем Бондарь.
За команду мировых звезд выступят Адам Ширл («Барыс»), Даниэль Спронг («Автомобилист»), Эндрю Потуральски («Авангард») и другие.
Тренерами иностранцев стали Михаил Кравец из «Барыса» и Митч Лав из «Шанхайских драконов». Наставники молодежки — Алексей Исаков («Торпедо») и Игорь Гришин («Нефтехимик»).
А так выглядит набор медалей, которые получат участники звездного турнира.
Зрители уже заполнили арену, пока они осваиваются в чаше и гуляют по фойе, где для них приготовили разные конкурсы и развлечения. На Кубок Вызова накануне пришли 10 473 зрителя. Сегодня и завтра их будет еще больше. Посмотрим, как справится арена с такой нагрузкой.
Напомним, что на все выходные около «УГМК-Арены» перекрыты улицы. Накануне это парализовало движение в центре города. Сейчас выходные, но всё равно лучше выбирайте объездные маршруты.
Спортивную часть турнира мастер-шоу «Круг на скорость», «Конкурс капитанов» и, конечно, «Эффектный буллит».
В конкурсе «Круг на скорость» примут участие Герман Точилкин (U23 Stars, «Нефтехимик»), Даниэль Cпронг (World Stars, «Автомобилист»), Даниил Пыленков (RUS Stars, «Динамо» (Москва)), Роман Горбунов (Ural Stars, «Автомобилист»). В конкурсе капитанов силами померятся Прохор Полтапов (U23 Stars, ЦСКА), Сэм Энэс (World Stars, «Динамо» (Минск)), Александр Радулов (RUS Stars, «Локомотив»), Егор Яковлев (Ural Stars, «Металлург»).
Формат игр не похож на привычный. На лед выйдут от каждой команды вратарь и три полевых игрока. Каждый матч продолжится 20 минут. Если победителя не получится определить в основное время, это сделают с помощью буллитов.
В первый день Матча звезд КХЛ главной культурной частью программы станет выступление Miravi — она сочетает жанр поп-музыки с народным стилем. Вы наверняка слышали ее хиты в дуэте с Полиной Гагариной и Бастой.
Ее выступление скоро начнется!
Церемония открытия вот-вот начнется. Тем временем в центре города вокруг «УГМК-Арены» дорожная ситуация не самая лучшая. Водителям, которые едут в окрестностях, придется задержаться.
Болельщики постепенно заполняют трибуны. Многие в форме «Автомобилиста», таких большинство. Но нередко встречаются фанаты из других городов — Челябинска, Магнитогорска, Уфы, Казани, Москвы.
Началось шоу! Центральный образ церемонии — уральские кузнецы у печи, в руках которых раскаленный металл приобретает форму и становится произведением искусства. «Сердце печи» открывается, и из него возникает силуэт феникса. Работа героев отсылает к хоккейной команде — добиться успеха можно только за счет ювелирной точности и безупречной выдержки.
Над трибунами полетела птица феникс! Невероятное зрелище, она как настоящая.
Началось выступление приглашенной звезды — для Екатеринбурга поет Miravi. Потрясающие народные запевы заряжают зал и готовят к главному зрелищу.
В раздевалке тем временем едят пельмени! Егор Сурин Виноградов для партнеров уральское блюдо. Он рассказал в эфире KHLТВ, что тренер на тренировке назвал его клюшку «пельменемешалкой» — вот он и решил порадовать партнеров фирменным угощением. Его команда будет играть первой, сборная U23 встретится с командой мировых звезд.
На лед выходит команда WorldStars. Лед расцветили зелеными цветами — в таких джерси выступают сегодня лучшие иностранцы, которых выбрала лига для участия в этом матче.