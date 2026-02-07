НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 758мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Кто зарабатывает на Волге
Здоровье под контролем
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Спорт Онлайн-трансляция В Екатеринбурге в одном месте собрали десятки суперзвезд на радость публике: онлайн о главном шоу этой зимы

В Екатеринбурге в одном месте собрали десятки суперзвезд на радость публике: онлайн о главном шоу этой зимы

Рассказываем обо всём, что происходит на большом хоккейном празднике

436

В Екатеринбурге полным ходом идет неделя звезд хоккея. Накануне Кубок Вызова разыграли сборные МХЛ, а сегодня на «УГМК-Арене» началось главное представление сезона-2025/2026. Четыре команды сыграют в полуфиналах в субботу, а в воскресенье болельщиков ждут финалы и матч за третье место. Корреспонденты E1.RU работают на месте событий, рассказываем в режиме онлайн, как проходит шоу.

Даниил Румянцев

В первом полуфинале сыграют команды KНL U23 Stars и KHL World Stars.

За U23 Stars выступают лучшие молодые игроки лиги — Прохор Полтапов, Егор Сурин, Антон Силаев и Вадим Мороз. К команде присоединились лучшие игроки Кубка Вызова МХЛ — 2026 Максим Филимонов и Артем Бондарь.

За команду мировых звезд выступят Адам Ширл («Барыс»), Даниэль Спронг («Автомобилист»), Эндрю Потуральски («Авангард») и другие.

Тренерами иностранцев стали Михаил Кравец из «Барыса» и Митч Лав из «Шанхайских драконов». Наставники молодежки — Алексей Исаков («Торпедо») и Игорь Гришин («Нефтехимик»).

Обсудить
Даниил Румянцев

А так выглядит набор медалей, которые получат участники звездного турнира.

В Екатеринбурге в одном месте собрали десятки суперзвезд на радость публике: онлайн о главном шоу этой зимы | Источник: КХЛВ Екатеринбурге в одном месте собрали десятки суперзвезд на радость публике: онлайн о главном шоу этой зимы | Источник: КХЛ
Источник:

КХЛ

Обсудить
Даниил Румянцев

Зрители уже заполнили арену, пока они осваиваются в чаше и гуляют по фойе, где для них приготовили разные конкурсы и развлечения. На Кубок Вызова накануне пришли 10 473 зрителя. Сегодня и завтра их будет еще больше. Посмотрим, как справится арена с такой нагрузкой.

Обсудить
Даниил Румянцев

Напомним, что на все выходные около «УГМК-Арены» перекрыты улицы. Накануне это парализовало движение в центре города. Сейчас выходные, но всё равно лучше выбирайте объездные маршруты.

Мы отметили на карте участки и время перекрытий | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUМы отметили на карте участки и время перекрытий | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Мы отметили на карте участки и время перекрытий

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Обсудить
Даниил Румянцев

Спортивную часть турнира мастер-шоу «Круг на скорость», «Конкурс капитанов» и, конечно, «Эффектный буллит».

В конкурсе «Круг на скорость» примут участие Герман Точилкин (U23 Stars, «Нефтехимик»), Даниэль Cпронг (World Stars, «Автомобилист»), Даниил Пыленков (RUS Stars, «Динамо» (Москва)), Роман Горбунов (Ural Stars, «Автомобилист»). В конкурсе капитанов силами померятся Прохор Полтапов (U23 Stars, ЦСКА), Сэм Энэс (World Stars, «Динамо» (Минск)), Александр Радулов (RUS Stars, «Локомотив»), Егор Яковлев (Ural Stars, «Металлург»).

Обсудить
Даниил Румянцев

Формат игр не похож на привычный. На лед выйдут от каждой команды вратарь и три полевых игрока. Каждый матч продолжится 20 минут. Если победителя не получится определить в основное время, это сделают с помощью буллитов.

Обсудить
Даниил Румянцев

В первый день Матча звезд КХЛ главной культурной частью программы станет выступление Miravi — она сочетает жанр поп-музыки с народным стилем. Вы наверняка слышали ее хиты в дуэте с Полиной Гагариной и Бастой.

Ее выступление скоро начнется!

Обсудить
Даниил Румянцев

Церемония открытия вот-вот начнется. Тем временем в центре города вокруг «УГМК-Арены» дорожная ситуация не самая лучшая. Водителям, которые едут в окрестностях, придется задержаться.

Источник: «Яндекс Карты»Источник: «Яндекс Карты»
Источник:

«Яндекс Карты»

Обсудить
Даниил Румянцев

Болельщики постепенно заполняют трибуны. Многие в форме «Автомобилиста», таких большинство. Но нередко встречаются фанаты из других городов — Челябинска, Магнитогорска, Уфы, Казани, Москвы.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Обсудить
Даниил Румянцев

Началось шоу! Центральный образ церемонии — уральские кузнецы у печи, в руках которых раскаленный металл приобретает форму и становится произведением искусства. «Сердце печи» открывается, и из него возникает силуэт феникса. Работа героев отсылает к хоккейной команде — добиться успеха можно только за счет ювелирной точности и безупречной выдержки.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Обсудить
Даниил Румянцев

Над трибунами полетела птица феникс! Невероятное зрелище, она как настоящая.

Обсудить
Даниил Румянцев

Началось выступление приглашенной звезды — для Екатеринбурга поет Miravi. Потрясающие народные запевы заряжают зал и готовят к главному зрелищу.

Обсудить
Даниил Румянцев

В раздевалке тем временем едят пельмени! Егор Сурин Виноградов для партнеров уральское блюдо. Он рассказал в эфире KHLТВ, что тренер на тренировке назвал его клюшку «пельменемешалкой» — вот он и решил порадовать партнеров фирменным угощением. Его команда будет играть первой, сборная U23 встретится с командой мировых звезд.

Обсудить
Даниил Румянцев

На лед выходит команда WorldStars. Лед расцветили зелеными цветами — в таких джерси выступают сегодня лучшие иностранцы, которых выбрала лига для участия в этом матче.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Даниил РумянцевДаниил Румянцев
Даниил Румянцев
Заместитель главного редактора E1.RU
КХЛ Матч Шоу Финал УГМК-Арена Екатеринбург Пробка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем