Вернуть получится больше 1,5 млн рублей: в Госдуме предложили новые условия по налоговому вычету на квартиру

Всё из-за того, что квартиры подорожали в несколько раз Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Размер налогового вычета при покупке жилья нужно увеличить в 2,5 раза в соответствии с ростом цен на квартиры. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Имущественный налоговый вычет — это возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при покупке недвижимости.

Право на возврат средств с покупки недвижимости имеют граждане:

официально трудоустроены и ежемесячно платят НДФЛ;

приобрели недвижимость в собственность — квартиру, дом, комнату или земельный участок;

документально подтвердили факт покупки (с помощью договора купли-продажи, платежных документов и акта приема-передачи);

не использовали ранее полную сумму вычета.

В 2025 году покупатели недвижимости могут компенсировать до 650 тысяч рублей (максимальный возврат — 260 тысяч рублей с покупки и 390 тысяч рублей с процентов по ипотеке). Такой лимит был установлен еще в 2014 году.

«Уверен, эти нормы не отвечают современным реалиям и нуждаются в серьезной переработке. Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза! Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — сказал Миронов.

Соответственно, если предложение депутата примут, то размер вычета может вырасти с 650 тысяч рублей до 1,65 млн рублей. Если же покупка осуществлялась без помощи ипотеки, то возврат составит 650 тысяч рублей, вместо 260 тысяч.

По действующим правилам, если выплата получена в полном объеме, то с покупки новой квартиры уже ничего не положено. Однако неизвестно, можно ли будет вернуть оставшуюся сумму при увеличении лимита.