Вернуть получится больше 1,5 млн рублей: в Госдуме предложили новые условия по налоговому вычету на квартиру

Вернуть получится больше 1,5 млн рублей: в Госдуме предложили новые условия по налоговому вычету на квартиру

Лимиты не меняли более 10 лет

284
Всё из-за того, что квартиры подорожали в несколько раз | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВсё из-за того, что квартиры подорожали в несколько раз | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Всё из-за того, что квартиры подорожали в несколько раз

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Размер налогового вычета при покупке жилья нужно увеличить в 2,5 раза в соответствии с ростом цен на квартиры. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Имущественный налоговый вычет — это возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при покупке недвижимости.

Право на возврат средств с покупки недвижимости имеют граждане:

  • официально трудоустроены и ежемесячно платят НДФЛ;

  • приобрели недвижимость в собственность — квартиру, дом, комнату или земельный участок;

  • документально подтвердили факт покупки (с помощью договора купли-продажи, платежных документов и акта приема-передачи);

  • не использовали ранее полную сумму вычета.

В 2025 году покупатели недвижимости могут компенсировать до 650 тысяч рублей (максимальный возврат — 260 тысяч рублей с покупки и 390 тысяч рублей с процентов по ипотеке). Такой лимит был установлен еще в 2014 году.

«Уверен, эти нормы не отвечают современным реалиям и нуждаются в серьезной переработке. Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза! Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — сказал Миронов.

Соответственно, если предложение депутата примут, то размер вычета может вырасти с 650 тысяч рублей до 1,65 млн рублей. Если же покупка осуществлялась без помощи ипотеки, то возврат составит 650 тысяч рублей, вместо 260 тысяч.

По действующим правилам, если выплата получена в полном объеме, то с покупки новой квартиры уже ничего не положено. Однако неизвестно, можно ли будет вернуть оставшуюся сумму при увеличении лимита. 

Вернуть уплаченные налог можно не только при покупке жилья. Многие вычеты направлены на поддержку семей. Почитать обо всех возможностях можно в отдельном материале

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
