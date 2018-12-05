Депутаты выбирают нового мэра Ярославля: онлайн-трансляция

Эти люди будут решать, кто будет руководить городом

Сегодня для Ярославля важный день — у города наконец появится новый мэр. Выберут его депутаты муниципалитета из семи претендентов на этот пост. Изначально в этот список заявились 10 человек, но несколько кандидатов отвалились, заявив, что специально уступают дорогу лишь одному — и. о. мэра Владимиру Волкову. Он также участвует в этих выборах.

Коммунисты объявили бойкот выборам мэра Ярославля

У каждого из желающих стать градоначальником будет возможность выступить перед депутатами и убедить их, почему нужно голосовать именно за него. А после депутаты проголосуют и выберут Ярославлю нового мэра



10:35

Когда Данила Бедяев заговорил об организации платных парковок с помощью бюджетного кредита, а не концессионного соглашения с частным посредником. Ухмылка появилась на лицах заместителей мэров.



10:33

Некоторые депутаты в зале посмеиваются



Данила Бедяев продолжает:

- Если бюджет - банкрот, мы не должны тратить ни копейки. Мэрия должна начать экономить с себя. Моим первым распоряжением будет внешний аудит об эффективности каждого рабочего места в мэрии. Готов начать с себя, ездить на работу на личном транспорте, видеть пробки и дороги. Город должен перестать раздавать лакомые куски имущества (как передача здания на Волжской набережной).



10:29

Следующим к трибуне вышел радиоведущий Данила Бедяев:

- Такая штука, для Ярославля мэр - это особый символ, с которым себя олицетворяет каждый житель города. Ключевой смысл вашего решения сегодня сохранит город самостоятельность или нет. Моя программа заключается в том, чтобы вернуть городу полномочия, вернуть городу источники финансирования. У города отобрали сферы рекламы, строительства водоканал. Считаю, что город должен вернуть себе полномочия в сфере строительства. Многие знают, что сфера строительства даёт много для бюджета. Также я собираюсь поддерживать частные домовладения.

Очень важная сфера - это транспорт. Моя позиция в том, что общественный транспорт должен стать единой сетью трамваем, автобусов и троллейбусов большой вместимости. Будущий мэр должен иметь смелость прекратить коррупционные отношения с мелкими перевозчиками. Нужны понятные правила игры на 20-30 лет. Тогда будут «длинные деньги», не будет коррупции и б/ушных трамваем из Москвы. Это обидно для Ярославля. Также я считаю, что с точки зрения развития городской инфраструктуры горожане знают лучше, как надо..

10:25

Кандидата Сергея Балабаева депутаты закидали вопросами из зала.

— Все будут говорить, какие они хорошие. Почему именно за вас мы должны отдать голос, а не за других достойных людей? — спросил Дмитрий Петровский

— Я отличаюсь фамилией, именем и отчеством. Ростом и цветом волос. Я поработал на всех известных должностях в Ярославской области. В том числе в ФАС

— Готовы ли работать с командой, которая сейчас представлена? — поинтересовался Андрей Лихачёв.

— Действующий руководитель и администрация Ярославля показала, как она может работать. Хоть внутренне я не согласен с тем, что выборы мэра происходят так, но это предусмотрено законодательством.

10:23

Мэра ещё не выбрали, но в соцсетях уже вангуют. Анонимный шутник Сидор Пустослов догадывается, кто станет градоначальником.

10:22

Первым выступает Сергей Балабаев:

— Мы с вами давно знакомы. Каждый знает мои сильные и слабые стороны. Я хочу, чтобы каждый житель Ярославля в моем лице стал мэром города. Мы с вами можем реализовать амбициозную задачу по реализации президентской целевой программы по внедрению автоматизации единой системы управления. Перед жителями Ярославля, перед вами, перед Богом я клянусь, что все мои решения и действия будут направлены на процветание Ярославля.

10:20

Голосовать за кандидатов будут поднятыми руками. Выступать кандидаты будут в алфавитном порядке.

10:14

Коммунисты заявили, что это не выборы, а фарс — мэра должен выбирать народ.



— Нужно бойкотировать такие выборы, — сказала представитель партии Евгения Овод.

Члены КПРФ покинули зал заседаний. Бойкот! Зал загудел...

10:12

Депутатам дали напутствие на сегодняшнее заседание:

— Вам предстоит избрать мэра, который ближайшие пять лет будет отвечать за благополучие населения Ярославля. Принимая сегодня важнейшее решение в пользу того или иного кандидата, вы в первую очередь изъявляете желания жителей и их надежды. Я понимаю, что каждый имеет взгляды на то или иное решение, но прошу принять мудрое и взвешенное решение, — выступил Андрей Шабалин, который представляет сегодня в муниципалитете позицию областного правительства.



10:08

В зале заседаний представитель КПРФ Евгения Овод как бы тоже намекает.

10:07

Оппозиционеры у дверей мэрии.

10:06

У входа в мэрию устроили пикеты — требуют прямых выборов.