Главный кандидат — и. о. мэра Ярославля Владимир Волков наблюдает за происходящим с места в президиуме

Сегодня в Ярославле депутаты муниципалитета выбирают для горожан мэра. Заседание, где это происходит, оказалось жарким — там произошёл громкий скандал.



У входа в муниципалитет народных избранников встретили пикетчики с плакатами «Выбирать мэра должен народ» и «Только прямые выборы дают легитимность власти». С такими же мнениями в зал заседаний пришли и представители КПРФ. И это было видно сразу — они пришли в футболках с логотипом своей партии и надписью «За прямые выборы».



Ярославцы устроили пикеты у входа в муниципалитет

— Мы считаем такие выборы нелегитимными, потому что жители Ярославля хотят выбирать главу города сами, — заявила депутат Евгения Овод и попросила снять с повестки заседания голосование за мэра. Президиум ответил ей отказом.



На этом коммунисты не успокоились и стали призывать своих коллег бойкотировать выборы.



— Это же цирк, — не успокаивалась Овод.



Коммунисты назвали выборы мэра Ярославля цирком и ушли из зала заседаний

Депутат от КПРФ напела песню о том, что нужно слышать. Затем вся фракция встала и ушла из зала заседаний.



Сейчас в муниципалитете выступают кандидаты на пост мэра Ярославля. После этого начнётся само голосование. Корреспонденты 76.ru передают информацию из зала заседаний в режиме онлайн.

