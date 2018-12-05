Своё обращение к депутатам Владимир Волков зачитал по бумажке

В муниципалитете Ярославля проходят выборы мэра города. Сейчас выступают кандидаты, а сразу после этого состоится само голосование. Со своим обращением к депутатам выступил главный кандидат Владимир Волков, в победе которого вряд ли в зале заседаний кто-то сомневается.



— Вы к нам надолго? — спросил потенциального будущего мэра депутат Дмитрий Петровский.



— Готов работать и второй срок, — ответил ещё пока не избранный Владимир Волков.



Что ещё сказали Волков и другие кандидаты можно прочитать в нашей онлайн-трансляции из зала заседаний. Также ранее мы уже рассказывали о громком скандале, который произошёл сегодня на выборах мэра Ярославля.

