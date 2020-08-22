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Тема дняВзрыв в 10-этажке: погибли ребенок и две женщины

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«Лестница уже рухнула, и я прыгнул»: ребенок рассказал, как спасся при взрыве дома в Ярославле

Мальчик был дома один, когда всё случилось

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Мальчик сумел спастись благодаря своей ловкости

Мальчик сумел спастись благодаря своей ловкости

В Ярославле ребенок рассказал, как спасся при взрыве дома

Этот мальчик просто молодец! Во время взрыва дома в Ярославле он не растерялся и сам сумел спастись.

Артемий сидел дома один, в квартире на 10-м этаже, и смотрел ролики на Youtube, как вдруг грохнуло.

— Я вскочил, выбежал из квартиры и побежал вниз. Но увидел, что на 7-м этаже лестница уже обрушилась. Что делать? Ну я и прыгнул вниз, на шестой этаж, — рассказал Артемий.

Так, перескакивая через обрушившиеся конструкции, мальчик и спасся сам. И только выбежав на улицу, заметил — он в одной кроссовке.

Ещё одну историю спасения рассказал внук женщины, которая жила на 6-м этаже. Она успела выскочить за секунду до того, как под ней рухнул пол.

К сожалению, спастись удалось не всем. Во время ЧП погибли 8-летний мальчик и его мама. А также еще одна жительница дома — преподаватель в школе искусств.

Вся оперативная информация о ЧП — в нашей онлайн-трансляции.

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ЧПвзрыв газа
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