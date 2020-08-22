«Лестница уже рухнула, и я прыгнул»: ребенок рассказал, как спасся при взрыве дома в Ярославле

Артемий сидел дома один, в квартире на 10-м этаже, и смотрел ролики на Youtube, как вдруг грохнуло.



— Я вскочил, выбежал из квартиры и побежал вниз. Но увидел, что на 7-м этаже лестница уже обрушилась. Что делать? Ну я и прыгнул вниз, на шестой этаж, — рассказал Артемий.



Так, перескакивая через обрушившиеся конструкции, мальчик и спасся сам. И только выбежав на улицу, заметил — он в одной кроссовке.

