Жена водителя, бросившегося спасать людей в взорвавшемся доме: «Горжусь его смелостью!»

33-летнего Михаила Тимохина, который помог нескольким жителям взорвавшегося дома выйти на улицу, ярославцы считают героем. Сам же он скромничает. Считает, что на его месте многие бы поступили бы так же.



— Михаил, вас кто-то поблагодарил за то, что помогли людям? — спросили мы у мужчины.



— Да нет особо. Не до этого было. Да мы и ушли вскоре от дома.



— Страшно было бежать внутрь здания, которое в любой момент могло рухнуть?



— Я не думал об этом. Но и не осознавал всю опасность. Мы находились у пострадавшего дома со стороны входа в подъезды. Там картина была не такой страшной, как с обратной стороны дома. Я даже не представлял, что часть здания обрушилась. Увидел это, только когда мы чуть позже обошли дом с другой стороны. Только тогда понял, насколько опасно было внутри. Если бы видел эту дыру сначала, не знаю, хватило бы духу кинуться внутрь...

