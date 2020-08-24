Жена водителя, бросившегося спасать людей в взорвавшемся доме: «Горжусь его смелостью!»

Ярославец рассказал, как спасал людей в взорвавшемся доме
33-летнего Михаила Тимохина, который помог нескольким жителям взорвавшегося дома выйти на улицу, ярославцы считают героем. Сам же он скромничает. Считает, что на его месте многие бы поступили бы так же.
— Михаил, вас кто-то поблагодарил за то, что помогли людям? — спросили мы у мужчины.
— Да нет особо. Не до этого было. Да мы и ушли вскоре от дома.
— Страшно было бежать внутрь здания, которое в любой момент могло рухнуть?
— Я не думал об этом. Но и не осознавал всю опасность. Мы находились у пострадавшего дома со стороны входа в подъезды. Там картина была не такой страшной, как с обратной стороны дома. Я даже не представлял, что часть здания обрушилась. Увидел это, только когда мы чуть позже обошли дом с другой стороны. Только тогда понял, насколько опасно было внутри. Если бы видел эту дыру сначала, не знаю, хватило бы духу кинуться внутрь...
СЮЖЕТ
К счастью, для Михаила и его друга всё закончилось достаточно благополучно.
— Он упал внутри на лестнице. От этого у него распухло колено. Мажем мазью, — рассказала жена мужчины Анастасия Тимохина. — Я за него очень переживала. Горжусь его смелостью.
Напомним, когда вечером 21 августа в доме № 5, корпус 2 по улице Батова прогремел взрыв, Михаил Тимохин гулял с семьей во дворе. Мужчина вместе с другом тут же кинулись внутрь здания — сначала помогли выйти на улицу двум женщинам, а потом кинулись на 4-й этаж, где из-за покореженной двери мужчина и женщина не могли выйти из квартиры. Михаил с товарищем ломом вскрыли дверь и выпустили людей из опасного заточения.