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Тема дняВзрыв в жилом доме в Ярославле: погиб человек

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Одна квартира отказалась проверять: комментарий газовой службы после взрыва в доме на улице Батова

В десятиэтажке в Ярославле рухнуло пять этажей

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В 23:00 спасатели продолжают искать пропавших после взрыва женщину и ребёнка&nbsp;

В 23:00 спасатели продолжают искать пропавших после взрыва женщину и ребёнка 

После взрыва бытового газа в десятиэтажном панельном доме на улице Батова в Ярославле газовая служба дала свой комментарий о том, когда в последний раз в трёхподъездном доме проверяли оборудование.

— Плановое техническое обслуживание проводилось 26 января 2020 года. Был обеспечен доступ во все квартиры, кроме квартиры на первом этаже. Плановое техническое обслуживание проведено в полном объеме, — ответил Алексей Седнев, главный инженер филиала «Газпром Газораспределение».

По данным газовиков, в 19:15 в аварийно-диспетчерскую службу начали поступать звонки от жителей соседних домов о взрыве. В 19:35 экипаж аварийной службы прибыл на место, тогда увидели обвал трёх этажей. Позже в МЧС подтвердили, что обрушились перекрытия с шестого по первый этажи. Погибла 66-летняя женщина, трое человек в больнице, под завалами продолжают искать пропавших женщину и 8-летнего ребёнка. Мы ведём онлайн-трансляцию с места взрыва.

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взрыввзрыв газа
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