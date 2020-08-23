Назвали список мест, куда нести помощь пострадавшим после взрыва дома жильцам

В Ярославле открыли пункты сбора помощи для пострадавших от взрыва дома на улице Батова, 5 корпус 2. Из здания эвакуировали 160 человек, 72 (в том числе 20 детей) из них разместили в гостинице «Которосль».

Какую помощь уже власти оказали жителям? Жильцам 12 квартир, которые не подлежат восстановлению после взрыва бытового газа (шесть квартир уничтожены полностью), выплатят на первоочередные нужны по 10 742 рубля. Семьям троих погибших во время обрушения дома выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим, попавшим в больницу в состоянии средней тяжести, губернатор принёс фрукты. Всех остальных жителей, лишившихся дома, обеспечат предметами первой необходимости, в том числе за счёт города соберут детей в школу.