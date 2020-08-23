Назвали список мест, куда нести помощь пострадавшим после взрыва дома жильцам

В Ярославле открыли пункты сбора помощи для пострадавших от взрыва дома на улице Батова, 5 корпус 2. Из здания эвакуировали 160 человек, 72 (в том числе 20 детей) из них разместили в гостинице «Которосль».
Какую помощь уже власти оказали жителям? Жильцам 12 квартир, которые не подлежат восстановлению после взрыва бытового газа (шесть квартир уничтожены полностью), выплатят на первоочередные нужны по 10 742 рубля. Семьям троих погибших во время обрушения дома выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим, попавшим в больницу в состоянии средней тяжести, губернатор принёс фрукты. Всех остальных жителей, лишившихся дома, обеспечат предметами первой необходимости, в том числе за счёт города соберут детей в школу.
СЮЖЕТ
— Начата работа с фондом «Милосердия и здоровья » по подбору одежды пострадавшим. Сформирована и отправлена в Департамент здравоохранения Ярославской области заявка на обеспечение необходимыми медикаментами 21 человека, — сообщили в правительстве области.
Но этого недостаточно. В один момент люди лишились буквально всего, что у них было. Поэтому сейчас семьям необходима любая помощь: чистая одежда и обувь, тёплые вещи, предметы быта, продукты питания. Если вы готовы помочь, то можно прийти в пункты сбора помощи:
— Фрунзенский район: Московский проспект, дом № 107;
— Красноперекопский район: Московский проспект, дом № 92;
— Кировский и Ленинский районы: улица Советская, дом № 80;
— Заволжский район: проспект Авиаторов, дом № 74а; ДК «Гамма», улица Спартаковская, дом № 7; ДК «Энергетик», улица Клубная, дом № 19;
— Дзержинский район: Ленинградский проспект, дом № 50.
Следующая встреча с жильцами дома № 5, корпус 2 на улице Батова состоится 24 августа в 19:00 в здании администрации Дзержинского района.
21 августа в 19:17 в доме № 5 корпус 2 по улице Батова произошел взрыв бытового газа. По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси случился в квартире на 4-м этаже, когда хозяева зашли в неё. Взрывной волной сразу вынесло квартиры с 3-го по 5-й этаж, в доме просели перекрытия с 6-го по 1-й этажи. Под завалами погибли трое: преподаватель школы искусств, 8-летний мальчик и его мама. В больницу попали ещё три человека. В Ярославле объявили режим ЧС городского уровня.