«Есть реестр врачей, но он не открыт». Почему погибшую блогершу из Италии оперировала лжеврач из Таджикистана

Юлия мечтала стать еще красивее, но погибла Источник: burtseva_italia / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

В элитной косметологической клинике в Москве умерла популярная блогерша Юлия Бурцева из Италии. Операцию проводила 26‑летняя жительница Таджикистана, которая не имела профильного медицинского образования и не имела прав на проведение подобных операций. Как заявили в клинике Elmas-Clinic, она лишь арендовала кабинет в клинике. Шоире Назуллоевой уже предъявлено обвинение.

Бурцева жила с мужем в итальянской деревне и приехала в Россию на Новый год, чтобы провести праздники с близкими. Заодно решила сделать эстетическую операцию по увеличению ягодиц. Такая процедура стоит, по разным данным, от 130 до 500 тысяч рублей. Причем цены в Москве значительно ниже, чем в Италии. По данным MSK1.RU, во время процедуры у блогерши якобы развился анафилактический шок, то есть острая аллергическая реакция на препарат.

После смерти Бурцевой столичные следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Расследование ведет главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве. Лжемедик, проводившая операцию, задержана. Ей уже предъявлено обвинение. Mаксимальное наказание по статье — 3 года колонии.

Следствие продолжается, и его результаты могут привести к ужесточению контроля за частными клиниками, новым требованиям по сертификации специалистов и более строгим проверкам условий, в которых проводятся высокорисковые процедуры. MSK1.RU обсудил это с экспертами.

«Значительное число медицинских дипломов в России поддельные»

— Я не первый раз слышу подобные истории — про «медиков», у которых есть дипломы, но они поддельные, — говорит президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский. — Законодательные нормы в здравоохранении вообще достаточно жесткие, вопрос в том, исполняются ли они. Потому что с правоприменением у нас, как видите, как раз есть проблемы.

— Получается, это сам пациент должен проверять медика, к которому обратился даже за полмиллиона рублей, до приема?

— У нас в России есть реестр врачей, но он не опубликован, он не открыт. И это первая проблема, которую нужно решать. Государство должно этот реестр опубликовать и следить за его ротацией. Каждый человек, который идет к врачу, по идее, должен до того, как к нему попасть (а тем более платно), посмотреть, есть ли этот врач в реестре.

Что еще может пациент? Приличные клиники публикуют у себя и на сайте, и внутри здания лицензии и сертификаты врачей. Если медик даже отдельно арендует кабинет, то у него должны быть лицензия и сертификат. Хотя бы на такие формальные основания пациент должен обращать внимание. А дальше — это уже дело государства, как оно отрабатывает.

— Как думаете, будут сейчас, после гибели Бурцевой, масштабные проверки клиник эстетической медицины?

— Конечно, государство должно демонстрировать быстрый и жесткий разбор полетов с вынесением приговоров. Чтобы другим врачам и недоврачам было неповадно. Но если вы зададите вопрос о проверках Росздравнадзору, он ответит вам про мораторий на проверки. И, возможно, ситуация c Бурцевой — это как раз результат этого моратория, когда даже в таких ситуациях проверяющие ничего не могут проверять.

Росздравнадзор, кстати, не один раз обращался с просьбой не распространять мораторий на медицину, и мы должны его в этом поддержать. Потому что, учитывая сегодняшнее состояние кадров в России, контроль должен быть повышен.

— А часто вы в своей практике сталкиваетесь с жалобами пациентов на медиков, приехавших из других стран для работы в России?

— Жалоб очень много. Пациенты часто жалуются на то, что это люди другой культуры, которые не всегда понимают, что им говорят, и не всегда сами могут нормально объясниться.

Но я не могу сказать, что речь именно о поддельных дипломах у приезжих. Вообще, у нас есть информация, что значительное количество медицинских дипломов в России выявляется как поддельные. Там просто одинаковые цифры в номерах дипломов, то есть их просто срисовывают из интернета. Это как было 20 лет назад, так и сейчас осталось.

«Когда прибыль для медиков — главная цель, это и приводит к трагедиям»

В том, что с кадрами в российском здравоохранении огромная проблема, согласен с Саверским и другой эксперт — президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин.

— Давно существуют четкие, ясные и жесткие требования к центрам, которые оказывают медицинскую помощь, в том числе в сфере косметологии. Прописано, кто может заниматься такой деятельностью, а кто нет. Но проблема не в отсутствии правил, а в том, как они исполняются. Работа без медицинского образования — это грубое и жесткое нарушение закона. Вопрос здесь не в отсутствии норм, а в реальном контроле и исполнении законодательства со стороны надзорных органов, — говорит Гальперин.

По его словам, за последние годы в России произошло избыточное развитие коммерческого здравоохранения, особенно в косметологии. Прибыль застилает глаза медикам, которые превратились в дельцов.

— Задача извлечения прибыли начинает перекрывать задачу оказания медпомощи. А когда прибыль становится главной целью, именно из этого проистекают все нарушения — правил оказания медицинской помощи, стандартов, требований лицензирования. Это и приводит к трагедиям, — говорит Гальперин.

Но он в корне не согласен с Саверским, что пациент должен сам проверять документы, имеющиеся у клиники. По мнению Гальперина, у пациента «для этого нет ни знаний, ни реальных инструментов».

— Именно государство обязано обеспечить соблюдение прав пациента в любой клинике, частной или государственной, — объясняет эксперт. — Пациент не должен задумываться, он должен в любом случае получать помощь по единым стандартам и клиническим рекомендациям. Во всём мире так, и у нас должно быть так же!

