Происшествия Есть пострадавшая: в МЧС озвучили первые подробности пожара в жилом доме в Ярославле. Видео

Есть пострадавшая: в МЧС озвучили первые подробности пожара в жилом доме в Ярославле. Видео

Огонь появился в квартире на третьем этаже

320
Пожар вспыхнул в пятиэтажке | Источник: читатель 76.RUПожар вспыхнул в пятиэтажке | Источник: читатель 76.RU

Пожар вспыхнул в пятиэтажке

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле начался пожар в жилом многоквартирном доме. Огонь вспыхнул в одной из квартир в пятиэтажке на улице Маланова, 14, в Красноперекопском районе утром 25 сентября.

Судя по кадрам с места происшествия, возгорание случилось на третьем этаже. Густой чёрный дым валил из окон балкона. На месте работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Очевидцы делятся кадрами с места происшествия

Источник:

читатель 76.RU

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области, в пожаре есть пострадавшие. Подробности пока уточняются.

«Выезжали по сообщению о возгорании в квартире по адресу: г. Ярославль, улица Маланова, дом 14 корпус 2, на месте вызова из окна на третьего этаже шел густой черный дым», — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Обновление на 9:45 25 сентября:

По данным МЧС, в пожаре пострадала женщина. Её госпитализировали в больницу имени Соловьёва.

Все оперативные новости о происшествии публикуем в нашей онлайн-трансляции.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Жилой дом
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
