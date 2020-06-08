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Первый этап снятия ограничений. Всё о COVID-19 в Ярославской области — онлайн

Главные новости о распространении коронавируса в обновляемой трансляции

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С сегодняшнего дня в Ярославской области решили сделать послабления режима, но маски и социальная дистанция пока обязательны

С сегодняшнего дня в Ярославской области решили сделать послабления режима, но маски и социальная дистанция пока обязательны

Привет, друзья! Ситуация с распространением коронавируса в Ярославской области меняется каждый день. Надеемся, что в лучшую сторону. Сегодня начнут работать небольшие магазины и бани, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки их опять могут закрыть. Все самые главные новости о COVID-19 мы собрали в одной хронике дня. Трансляция обновляется.

Вера Кузнецова

Никаких особых ограничений на прививки для детей, переболевших COVID-19, нет — сообщила главный врач детской городской поликлиники № 110 в Москве Эльмира Каширина.

По ее словам, младшее поколение в основном переносит коронавирус в легкой форме. Поэтому врачи соблюдают те же правила, что и при ОРВИ. Прививки можно ставить уже спустя одну или две недели после выздоровления.

Вера Кузнецова

Более 13 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся 320 000 человек — Роспотребнадзор.

Елена Вахрушева

Несмотря на послабления в режиме, маски остаются обязательными в общественных места: магазинах, транспорте, остановках.

Елена Вахрушева

Сегодня в Ярославской области начинается первый этап снятия ограничений из-за коронавируса: откроются небольшие непродовольственные магазины, ярмарки и бани.

Полный список того, что разрешено с 8 июня:

  • открыть непродовольственные магазины с отдельным входом площадью не более 400 квадратных метров;
  • осуществлять розничную торговлю ярмарочного типа;
  • оказывать услуги: по ремонту и пошиву одежды и обуви, копированию, подготовке документов, фотографированию, парикмахерские могут перейти на полноценную работу;
  • возобновить работу туристическим агентствам и туроператорам и бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организациях, но исключительно для командировочных;
  • открыть бани, но только в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация;
  • начать тренировки сборным командам профессиональных спортивных клубов и проводить соревнования профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей (с разрешения федераций).
Елена Вахрушева

Сегодня все, кто из-за закрытых магазинов остался без летней одежды, смогут ей купить. Небольшим магазинчикам с отдельным входом разрешили работать.

Елена Вахрушева

Доброе утро, друзья! 

  • В Ярославской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. В субботу прирост оказался самым большим за последние дни. Правда, и выздоровевших уже много. В воскресенье COVID-19 выявили ещё у 70 человек;
  • составили карту по заболевшим коронавирусом. По данным на 7 июня в Ярославской области с начала эпидемии инфекцией заразились 3646 человек;
  • разделись сотрудники ярославского бара. Так рестораторы показывают своё бедственное положение;
  • Ярославльстат подсчитал, как изменились цены в магазинах региона в мае. Гречка продолжает дорожать, а ещё внезапно подскочила стоимость дрелей;
  • сразу два таинственных исчезновения произошли в Ярославской области. Полиция и волонтёры ищут пропавшего в Тутаевском районе 15-летнего подростка и 31-летнего рыбинца, который уехал на новую работу и не вернулся;
  • и ещё. Будьте внимательны — в области участились ДТП с лосями. В одной из таких аварий пострадали мужчина и девочка.

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коронавирус в Ярославле
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