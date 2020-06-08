Первый этап снятия ограничений. Всё о COVID-19 в Ярославской области — онлайн

Привет, друзья! Ситуация с распространением коронавируса в Ярославской области меняется каждый день. Надеемся, что в лучшую сторону. Сегодня начнут работать небольшие магазины и бани, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки их опять могут закрыть. Все самые главные новости о COVID-19 мы собрали в одной хронике дня. Трансляция обновляется.

