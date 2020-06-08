Первый этап снятия ограничений. Всё о COVID-19 в Ярославской области — онлайн

Никаких особых ограничений на прививки для детей, переболевших COVID-19, нет — сообщила главный врач детской городской поликлиники № 110 в Москве Эльмира Каширина.
По ее словам, младшее поколение в основном переносит коронавирус в легкой форме. Поэтому врачи соблюдают те же правила, что и при ОРВИ. Прививки можно ставить уже спустя одну или две недели после выздоровления.
Более 13 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся
Несмотря на послабления в режиме, маски остаются обязательными в общественных места: магазинах, транспорте, остановках.
Сегодня в Ярославской области начинается первый этап снятия ограничений из-за коронавируса: откроются небольшие непродовольственные магазины, ярмарки и бани.
Полный список того, что разрешено с 8 июня:
- открыть непродовольственные магазины с отдельным входом площадью не более 400 квадратных метров;
- осуществлять розничную торговлю ярмарочного типа;
- оказывать услуги: по ремонту и пошиву одежды и обуви, копированию, подготовке документов, фотографированию, парикмахерские могут перейти на полноценную работу;
- возобновить работу туристическим агентствам и туроператорам и бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организациях, но исключительно для командировочных;
- открыть бани, но только в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация;
- начать тренировки сборным командам профессиональных спортивных клубов и проводить соревнования профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей (с разрешения федераций).
Сегодня все, кто из-за закрытых магазинов остался без летней одежды, смогут ей купить. Небольшим магазинчикам с отдельным входом разрешили работать.
Доброе утро, друзья!
- В Ярославской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. В субботу прирост оказался самым большим за последние дни. Правда, и выздоровевших уже много. В воскресенье COVID-19 выявили ещё у 70 человек;
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- разделись сотрудники ярославского бара. Так рестораторы показывают своё бедственное положение;
- Ярославльстат подсчитал, как изменились цены в магазинах региона в мае. Гречка продолжает дорожать, а ещё внезапно подскочила стоимость дрелей;
- сразу два таинственных исчезновения произошли в Ярославской области. Полиция и волонтёры ищут пропавшего в Тутаевском районе 15-летнего подростка и 31-летнего рыбинца, который уехал на новую работу и не вернулся;
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