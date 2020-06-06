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Тема дня СOVID расползается: карта коронавируса по районам

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В Ярославской области выявлены новые случаи коронавируса в семи районах

В Ярославской области выявлены новые случаи коронавируса в семи районах

По данным на 6 июня, за сутки в Ярославской области зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущими четырьмя днями, когда количество новых заболевших колебалось от 71 до 74, мы видим рост. Новые случаи выявлены в Ярославле и еще 6 районах области. Самый большой прирост заболевших по сравнению со вчерашним днём — в областном центре.

Где выявлены новые заболевшие коронавирусом за сутки:

  • Ярославль — плюс 43 случая;
  • Ростовский район — плюс 15 случаев;
  • Борисоглебский район — плюс 9 случаев;
  • Угличский район — плюс 5 случаев;
  • Ярославский район — плюс 1 случай;
  • Некрасовский район — плюс 1 случай;
  • Переславский район — плюс 1 случай.
Карта распространения коронавируса в Ярославской области

Карта распространения коронавируса в Ярославской области

— На инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализирован 761 пациент. Из них 279 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 482 — с типичной клиникой COVID-19, — уточнили в региональном оперштабе.

Это меньше, чем вчера, когда госпитализированных было 776 пациентов.

Напомним, всего с начала эпидемии в Ярославской области выявлено 3576 зараженных COVID-19.

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