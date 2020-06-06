— На инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализирован 761 пациент. Из них 279 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 482 — с типичной клиникой COVID-19, — уточнили в региональном оперштабе.



Это меньше, чем вчера, когда госпитализированных было 776 пациентов.



Напомним, всего с начала эпидемии в Ярославской области выявлено 3576 зараженных COVID-19.

