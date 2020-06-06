По данным на 6 июня, за сутки в Ярославской области зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущими четырьмя днями, когда количество новых заболевших колебалось от 71 до 74, мы видим рост. Новые случаи выявлены в Ярославле и еще 6 районах области. Самый большой прирост заболевших по сравнению со вчерашним днём — в областном центре.
Где выявлены новые заболевшие коронавирусом за сутки:
- Ярославль — плюс 43 случая;
- Ростовский район — плюс 15 случаев;
- Борисоглебский район — плюс 9 случаев;
- Угличский район — плюс 5 случаев;
- Ярославский район — плюс 1 случай;
- Некрасовский район — плюс 1 случай;
- Переславский район — плюс 1 случай.
— На инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализирован 761 пациент. Из них 279 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 482 — с типичной клиникой COVID-19, — уточнили в региональном оперштабе.
Это меньше, чем вчера, когда госпитализированных было 776 пациентов.
Напомним, всего с начала эпидемии в Ярославской области выявлено 3576 зараженных COVID-19.