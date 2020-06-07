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В регионе выявили ещё 70 заразившихся

В регионе выявили ещё 70 заразившихся

В Ярославской области за последние сутки выявили ещё 70 человек, заразившихся COVID-19. В региональном оперштабе рассказали, в каких районах заболели люди:

Ярославль — 1995; Рыбинск — 434; Гаврилов-Ямский район — 197; Ярославский район — 194; Переславский городской округ — 151; Ростовский район — 159; Рыбинский район — 110; Тутаевский район — 108; Некрасовский район — 70; Борисоглебский район — 57; Большесельский район — 52; Угличский район — 39; Некоузский район — 27; Даниловский район — 19; Пошехонский район — 14; Брейтовский район — 9; Первомайский район — 6; Мышкинский район — 3; Любимский район — 2.

Карта распространения коронавируса

Карта распространения коронавируса

— Выздоровели и выписаны еще 7 жителей региона, — рассказали в оперштабе. — С начала эпидемии заразились 3646 человек, выздоровели 1176 человек, умерли 15 человек.

На сегодняшний день в больницах находятся 779 пациентов: 275 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 504 с типичной клиникой COVID-19.

За сутки проведено 1264 лабораторных исследования. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 164 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3130 человек.

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