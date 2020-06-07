— Выздоровели и выписаны еще 7 жителей региона, — рассказали в оперштабе. — С начала эпидемии заразились 3646 человек, выздоровели 1176 человек, умерли 15 человек.



На сегодняшний день в больницах находятся 779 пациентов: 275 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 504 с типичной клиникой COVID-19.



За сутки проведено 1264 лабораторных исследования. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 164 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3130 человек.

