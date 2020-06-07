«Мы хотим есть!»: оголодавшие сотрудники бара разделись догола

Челлендж #голыерестораны в Ярославле набирает обороты. Вслед за несколькими работниками кафе, раздевшимися на центральной улице, акцию поддержали сотрудники ещё одного бара на Кирова. Правда, шокировать прохожих на этот раз не стали и оголились внутри закрытого заведения.



— Больше не можем сидеть без работы, — написали сотрудники бара в инстаграм. — Мы хотим есть, мы хотим работать, мы хотим жить!



Челлендж появился в европейских странах. Его суть в обнажённых фотографиях сотрудников кафе и ресторанов, что символизирует тяжёлое положение людей во время карантина.