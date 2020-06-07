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«Мы хотим есть!»: оголодавшие сотрудники бара разделись догола

Популярный во всём мире челлендж #голыерестораны набирает обороты

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На этот раз сотрудники бара решили не шокировать прохожих и провели фотосессию в заведении

На этот раз сотрудники бара решили не шокировать прохожих и провели фотосессию в заведении

Челлендж #голыерестораны в Ярославле набирает обороты. Вслед за несколькими работниками кафе, раздевшимися на центральной улице, акцию поддержали сотрудники ещё одного бара на Кирова. Правда, шокировать прохожих на этот раз не стали и оголились внутри закрытого заведения.

— Больше не можем сидеть без работы, — написали сотрудники бара в инстаграм. — Мы хотим есть, мы хотим работать, мы хотим жить!

Челлендж появился в европейских странах. Его суть в обнажённых фотографиях сотрудников кафе и ресторанов, что символизирует тяжёлое положение людей во время карантина.

Несмотря на бедственное положение некоторых ярославских кафе и ресторанов, встречать в своих залах гостей им придётся еще не скоро. Глава Ярославской области рассказал, что ждёт сферу общепита.

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кафекоронавирусголыерестораны
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