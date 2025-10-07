НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Новая вспышка опасного для детей вируса: в Россию его завезли туристы

Новая вспышка опасного для детей вируса: в Россию его завезли туристы

Симптомы заболевания могут быть похожи на ОРВИ или аллергические реакции

306
Человек становится заразен еще до появления симптомов и даже какое-то время после выздоровления | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Человек становится заразен еще до появления симптомов и даже какое-то время после выздоровления

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Несколько вспышек вируса Коксаки наблюдаются в регионах России. Инфекция особенно опасна для детей. Рассказываем, как вирус попал в страну и как можно предотвратить его распространение.

По информации инфекциониста медицинской компании «ЛабКвест» Веры Сережиной, инфекцию могли привезти туристы, отдыхающие в теплых странах во время бархатного сезона. Заболевания уже обнаружили во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области и Красноярском крае. Чаще всего заболевание переносят дети в возрасте до шести лет.

Вирус Коксаки — это энтеровирус, который относится к семейству пикорнавирусов и способен провоцировать множество инфекционных заболеваний в организме человека. Вирус обитает в кишечнике и распространяется по организму через кровь.

У пациентов с вирусом наблюдается высокая температура 39 °C, боль в горле, высыпания на руках, ногах и слизистой рта. Заразиться им можно контактным и воздушно-капельным путем, а также через грязные руки, еду или воду.

Кроме того, переносить заболевание можно несколько раз, так как человек может заразиться разными вариантами вируса. Сережина отметила, что в отличие от многих других инфекций, стойкий иммунитет к Коксаки не формируется.

Вирус Коксаки делится на две большие группы — А и В, каждая из которых включает несколько серотипов:

  • группа А. Включает 23 серотипа. Инфекция поражает слизистые и кожные ткани, вызывает кожные, конъюнктивные, респираторные симптомы;

  • группа В. Содержит 6 серотипов. Развитие заболевания приводит к тяжелому поражению плевральных тканей, внутренних органов, нейронов мозга.

Чаще всего Коксаки заражаются дети в коллективе. Инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов отмечает, что человек становится заразен еще до появления симптомов и даже после выздоровления, так как вирус может выделяться с кишечным содержимым до трех недель.

«Вспышки Коксаки происходят регулярно. Это одна из типичных летне-осенних инфекций: чаще всего люди заражаются на курортах, а в сентябре инфекция возвращается в города вместе с туристами. Такая цикличность объясняется особенностями энтеровирусов — они легко распространяются в тесных коллективах, детских садах», — предупредила Сережина в беседе с «Известиями».

Примечательно, что в теплой воде вирус живет до двух месяцев, на поверхностях при 30–35 °C — до нескольких часов. Очаги инфекции часто возникают в бассейнах, аквапарках, кафе и других местах массового скопления людей. Россиянам рекомендуют соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки, а также быть внимательнее к своему организму и при проявлении симптомов сразу обращаться к врачу.

В большинстве случаев заболевание протекает легко. Однако инфекция способна привести к серьезным осложнениям — от вирусного менингита и энцефалита до миокардита. К тревожным признакам, требующим обращения за помощью, относят высокую температуру, рвоту, судороги, затрудненное дыхание, боли в груди или животе, сонливость и сильную головную боль.

Проявления болезни иногда могут быть похожи на другие заболевания, такие как ОРВИ или аллергические реакции. Поэтому для точного диагноза необходимо провести лабораторные исследования и подобрать соответствующее лечение.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
