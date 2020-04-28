Городскую больницу № 3 в Рыбинске полностью отдали под лечение зараженных коронавирусной инфекцией. Медучреждение перепрофилируют в госпиталь, который сможет одновременно принимать 60 заболевших.

— Все палаты оснащены необходимым оборудованием: дыхательные аппараты высокого класса подсоединены к кислородной точке и готовы к эксплуатации. Сотрудники больницы прошли подготовку для работы с пациентами с COVID-19, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Всех пациентов больницы перенаправляют в больницу № 4, неотложная офтальмологическая помощь будет работать в здании поликлиники № 3 в кабинете № 111 круглосуточно.