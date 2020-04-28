28 апреля вторник
СЕЙЧАС +10°С
usd 74.50
eur 80.76
Срочно Коронавирус нашли у 14-летней девочки
СЕЙЧАС +10°С
usd 74.50
eur 80.76

Все новости

Все новости
Городская больница № 3 теперь будет принимать только больных коронавирусом&nbsp;

Городская больница № 3 теперь будет принимать только больных коронавирусом 

Городскую больницу № 3 в Рыбинске полностью отдали под лечение зараженных коронавирусной инфекцией. Медучреждение перепрофилируют в госпиталь, который сможет одновременно принимать 60 заболевших.

— Все палаты оснащены необходимым оборудованием: дыхательные аппараты высокого класса подсоединены к кислородной точке и готовы к эксплуатации. Сотрудники больницы прошли подготовку для работы с пациентами с COVID-19, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Всех пациентов больницы перенаправляют в больницу № 4, неотложная офтальмологическая помощь будет работать в здании поликлиники № 3 в кабинете № 111 круглосуточно.

Всю ситуацию о распространении инфекции в России и в Ярославской области мы оперативно публикуем в онлайн-трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

больница
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!