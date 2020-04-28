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Ярославцев, которые смогли вернуться на родину, забирают с самолетов в соседних регионах

Ярославцев, которые смогли вернуться на родину, забирают с самолетов в соседних регионах

Сегодня четверо застрявших за границей из-за пандемии коронавируса жителей Ярославской области смогут вернуться домой. Всего властям пока удалось вернуть на родину 15 человек, которые перед закрытием границ по разным причинам оказались за рубежом.

— Прикладываем максимум усилий, чтобы вывезти из-за рубежа оставшихся там в связи с эпидемией жителей региона, — пообещал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Эта масштабная работа ведется во взаимодействии с МИД, российскими консульствами, Росавиацией, Минкомсвязи. Сейчас на портале зарегистрировано более 250-ти заявок от наших жителей, которые находятся в 49 странах мира. Будем бороться за каждого и возвращать домой. Обязательно вызволим всех.

Жителей Ярославской области, которые смогли вернуться на родину, забирают в ближайших регионах, куда прилетает самолет, и на автобусах, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, в сопровождении медиков привозят домой. На родине прибывшие должны 14 дней провести в обсерваторе. Это обязательное условие.

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