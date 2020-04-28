Сегодня четверо застрявших за границей из-за пандемии коронавируса жителей Ярославской области смогут вернуться домой. Всего властям пока удалось вернуть на родину 15 человек, которые перед закрытием границ по разным причинам оказались за рубежом.



— Прикладываем максимум усилий, чтобы вывезти из-за рубежа оставшихся там в связи с эпидемией жителей региона, — пообещал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Эта масштабная работа ведется во взаимодействии с МИД, российскими консульствами, Росавиацией, Минкомсвязи. Сейчас на портале зарегистрировано более 250-ти заявок от наших жителей, которые находятся в 49 странах мира. Будем бороться за каждого и возвращать домой. Обязательно вызволим всех.

