Анну Данилову отпевали в Леонтьевском храме

Сегодня в Ярославле простились с Анной Даниловой — женщиной, чья гибель потрясла весь город. Отпевали в Леонтьевском храме.

— Хоронили Аню в закрытом гробу, — рассказал корреспондент 76.ru. — На прощание пришёл бывший супруг женщины, похоже, вместе с сыном.

Хотя изначально бывший муж на похороны не собирался — не хотел косых взглядов. После зверской расправы, которой подверглась мама двоих детей, именно на него стали смотреть с подозрением. Хотя на данный момент не озвучено доказательств его причастности.

История гибели женщины — страшная и загадочная. Анну несколько дней искали всем городом после того, как ее объявили в розыск — ушла из дома на пять минут и пропала. Нашли тело женщины в лесополосе около Автозаводской улицы. Тело было изрезано ножом. Как потом стало известно из результатов экспертизы, смертельным стал удар в шею.

Все вопросы о странной гибели Анны.

