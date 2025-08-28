Земля — под многоквартирный дом: что известно про историческое здание, сгоревшее в Ярославле

В Ярославле сгорел исторический дом Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле ночью 26 августа сгорело историческое здание на улице Володарского, 107А. После пожара от уникального объекта культурного наследия не осталось ничего кроме стен, покрытых копотью.

Горожане уверены, что бывшая детская больница не просто так горела несколько раз. Люди подозревают, что на его месте хотят построить новый многоквартирный дом.

В этом тексте рассказываем историю уникального дома-памятника и разбираемся, может ли на его месте появиться новостройка.

Здание горело несколько раз Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Чем уникально здание

Когда-то обшарпанные руины, возвышающиеся сейчас за зеленым забором на улице Володарского, были роскошным домом. В 1865 году вокруг него красовались сад и теплицы наследников купчихи Александры Берцовой. Затем его превратили в трактир Кафедрального собора, а после передали в руки купца Василия Кузнецова. Следом территория стала собственностью Ивана Оловяшникова.

Последний завещал здание своей супруге Евпраксии Оловяшниковой, которая после смерти мужа крепкой рукой взялась за управление семейным бизнесом. Но надолго недвижимость у нее не задержалась. В 1906 году она подарила свой дом городу. Благотворительница пожелала, чтобы в нём обустроили детскую больницу.

Спустя больше ста лет, в 2013 году, здание признали памятником местного значения «Больница городская детская, 1907–1908 гг.».

+2

С годами здание лишь ветшало. Окна и двери заколотили досками, вокруг становилось все больше мусора, территорию облюбовали бездомные. На тот момент забора вокруг дома не было, а потому попасть туда могли все, кому не лень. Здание стало регулярно гореть.

Еще в 2015 году после одного из пожаров градозащитница Ольга Мазанова говорила, что постройку в стиле модерн необходимо законсервировать. Спустя 10 лет ее мнение не изменилось.

«Здание постройки имеет интересное объемно-пространственное решение из нескольких разноэтажных объемов с характерными для модерна скосами крыши, и выразительное архитектурное оформление фасадов в стиле модерн с использованием темы фахверковых конструкций на фасадах — своеобразный орнамент сочетания горизонтальных и вертикальных брусьев, что усиливается двуцветной окраской. В оформлении оконных проемов использованы парные кронштейны, поддерживающие сандрики, и в уровне подоконного пояса. Плоскость стен обшита тесом разного рисунка — горизонтальным, вертикальным и в елочку», — рассказала градозащитница.

Часть дома просто обвалилась Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

В те времена памятником владела компания «Ярсантехмонтаж». Она и довела памятник до плачевного состояния и даже пыталась снести его. В итоге после многочисленных жалоб общественников здание изъяли через суд и передали департаменту архитектуры города. В 2018 году вновь случился пожар. Тогда местные жители даже видели человека, который якобы его устроил.

В 2019 году на открытом аукционе здание выкупило ООО «Строй Бизнес Групп». Представителей компании предупредили, что исторический дом находится в аварийном состоянии. Новый владелец должен был исправить ситуацию. Но этого не случилось.

В 2023 году недвижимость снова отобрали у собственника. Причина та же — владелец не следил за состоянием дома-памятника.

В марте 2025 года областное Министерство имущественных отношений выставляло здание на продажу за 17,3 миллиона рублей. Аукцион был признан несостоявшимся: на него не поступило ни одной заявки. А пожары продолжились.

Местные жители утверждали, что причиной пожара становились именно поджоги. В июне 2025 года в МЧС рассказали, что одно из возгораний началось из-за занесения открытого источника огня — без посторонней «помощи», все же, не обошлось.

История дома-памятника — в видео Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Лакомая земля

В июле 2025 года активистка Ольга Мазанова просила мэрию Ярославля законсервировать здание бывшей детской поликлиники. Градозащитница утверждала, что нужно закрыть окна и двери, чтобы предотвратить доступ посторонних. Незадолго до этого пропало ограждение со стороны улицы Володарского.

Власти ответили, что они занимаются оценкой рыночной стоимости объекта и земли под ним, а также стоимости восстановительных работ. После этого здание планировали продать и обязать нового собственника восстановить его.

Так здание выглядело после июньского пожара Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возникает вопрос о том, что власти планируют делать со зданием дальше. После ночного пожара 26 августа большая часть исторического дома выгорела. Остались лишь покрытые копотью стены.

Пламя полностью объяло двухэтажное деревянное здание Источник: читатели 76.RU

В МЧС снова назвали предварительной причиной занесение открытого источника огня. То есть кто-то вновь проник внутрь. В Государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области рассказали, что направят письмо в ОМВД по Ленинскому району, чтобы добиться проверки по факту повреждения дома.

Обгоревшие доски попадали на первый этаж Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Также активистка Ольга Мазанова сообщила, что заявления в полицию отнесли и жители соседних домов. По ее словам, в ночь, когда произошел пожар, они видели во дворе дома человека с канистрой.

«В заявлении они приобщили информацию о том, что видеокамеры зафиксировали возможного поджигателя — убегающего от дома человек с пустой емкостью (канистрой). Это уж точно был не бомж с чайником», — рассказала Ольга Мазанова.