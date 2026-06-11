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Город Аттракционам десятки лет: ярославцы пожаловались на состояние популярного парка в Ярославле

Аттракционам десятки лет: ярославцы пожаловались на состояние популярного парка в Ярославле

Что на это ответили в мэрии

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Ярославцы пожаловались на старые аттракционы в парке «Нефтяник» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы пожаловались на старые аттракционы в парке «Нефтяник» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на старые аттракционы в парке «Нефтяник»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославля раскритиковали состояние аттракционов в парке «Нефтяник», заявив, что часть из них давно устарела.

«Да там парк давно пора привести в нормальное состояние, аттракционы, наверное, ещё с советского времени работают», — написала читательница 76.RU Лариса.

В мэрии Ярославля с такой оценкой не согласились. Там сообщили, что в парке «Нефтяник» установлены аттракционы, приобретённые с 2003 года. Исключение составляет аттракцион «Круговой обзор», который действительно установили в советское время (судя по архивным кадрам, он работает с 1980-х годов).

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«Аттракционы находятся в рабочем состоянии, проходят ежегодное техническое освидетельствование специализированной организацией и ежедневно техническая служба Дирекции парков проверяет их состояние и дает разрешение на их эксплуатацию», — ответили в городской администрации на жалобу ярославны.

Также в мэрии уточнили, что в период с 2018 по 2024 год в парке появились новые объекты: «Авторалли», «Рыбалочка», экскаваторы, прокат катамаранов, детский лабиринт, паровозик «Чих-Пых», надувной батут, карусель для малышей «Ветерок», аркадный тир, водный аттракцион «Зорб», прокат электро- и веломобилей, самокатов, а также два детских игровых комплекса.

Кстати, осенью 2025 года мы делали обзор парка «Нефтяник». Как он выглядит и в каком состоянии находятся аттракционы, которым больше 23 лет, — смотрите в этом материале.

Летом 2026 года ярославцы заметили, что вода в пруду в парке «Нефтяник» очень грязная. Местные жители забили тревогу из-за состояния водоёма. В чём проблема, объяснили в мэрии.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Аттракцион Парк
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Комментарии
2
Гость
30 минут
А посмотрите на Даманский. Аттракционы 70-х годов, а цены конские. 3 минуты для ребенка на карусели- 300 рублей.
Гость
12 минут
читал что в братских рэспубликах по поручению Его Превосходительства построили современные парки аттракционы и они абсолютно бесплатны для местных
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Гость
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