Аттракционам десятки лет: ярославцы пожаловались на состояние популярного парка в Ярославле

Ярославцы пожаловались на старые аттракционы в парке «Нефтяник» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославля раскритиковали состояние аттракционов в парке «Нефтяник», заявив, что часть из них давно устарела.

«Да там парк давно пора привести в нормальное состояние, аттракционы, наверное, ещё с советского времени работают», — написала читательница 76.RU Лариса.

В мэрии Ярославля с такой оценкой не согласились. Там сообщили, что в парке «Нефтяник» установлены аттракционы, приобретённые с 2003 года. Исключение составляет аттракцион «Круговой обзор», который действительно установили в советское время (судя по архивным кадрам, он работает с 1980-х годов).

«Аттракционы находятся в рабочем состоянии, проходят ежегодное техническое освидетельствование специализированной организацией и ежедневно техническая служба Дирекции парков проверяет их состояние и дает разрешение на их эксплуатацию», — ответили в городской администрации на жалобу ярославны.

Также в мэрии уточнили, что в период с 2018 по 2024 год в парке появились новые объекты: «Авторалли», «Рыбалочка», экскаваторы, прокат катамаранов, детский лабиринт, паровозик «Чих-Пых», надувной батут, карусель для малышей «Ветерок», аркадный тир, водный аттракцион «Зорб», прокат электро- и веломобилей, самокатов, а также два детских игровых комплекса.

Кстати, осенью 2025 года мы делали обзор парка «Нефтяник». Как он выглядит и в каком состоянии находятся аттракционы, которым больше 23 лет, — смотрите в этом материале.