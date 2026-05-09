Яркие вспышки озарили небо: в Ярославле отгремел праздничный салют на 9 Мая — видео

Вечером 9 мая в Ярославле запустили салют на Стрелке. Фейерверк стал завершением мероприятий, посвященных празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Лучше всего яркие залпы было видно в нескольких точках: на Волжской набережной, на Стрелке, на берегу Волги в Коровниках, на берегу Волги в Тверицах, с моста, ведущего на Московский проспект и на берегу Волги в районе Савино. Власти приняли решение перекрыть Октябрьский мост на час, объяснив это вопросами безопасности на время запуска салюта.
Сотни ярославцев на Стрелке стояли вплотную друг к другу и несколько минут любовались огнями в вечернем небе.
Вторым городом в Ярославской области, где отгремел праздничный салют на 9 Мая, стал Рыбинск. Там его запускали в Волжском парке.
В онлайн-трансляции мы показывали и другие кадры с празднования Дня города в Ярославле. А еще собирали большой фоторепортаж с городских улиц.