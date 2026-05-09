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Город 9 Мая в Ярославле Яркие вспышки озарили небо: в Ярославле отгремел праздничный салют на 9 Мая — видео

Яркие вспышки озарили небо: в Ярославле отгремел праздничный салют на 9 Мая — видео

Сотни жителей города собрались, чтобы полюбоваться фейерверком

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В Ярославле запустили салют на 9 Мая | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле запустили салют на 9 Мая | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле запустили салют на 9 Мая

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вечером 9 мая в Ярославле запустили салют на Стрелке. Фейерверк стал завершением мероприятий, посвященных празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лучше всего яркие залпы было видно в нескольких точках: на Волжской набережной, на Стрелке, на берегу Волги в Коровниках, на берегу Волги в Тверицах, с моста, ведущего на Московский проспект и на берегу Волги в районе Савино. Власти приняли решение перекрыть Октябрьский мост на час, объяснив это вопросами безопасности на время запуска салюта.

Горожане старались сделать эффектные кадры | Источник: Александр Куренной / 76.RUГорожане старались сделать эффектные кадры | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Горожане старались сделать эффектные кадры

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Яркие вспышки озарили небо

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сотни ярославцев на Стрелке стояли вплотную друг к другу и несколько минут любовались огнями в вечернем небе.

На фоне вечернего неба залпы выглядели ярко | Источник: читатель 76.RU МаркНа фоне вечернего неба залпы выглядели ярко | Источник: читатель 76.RU Марк

На фоне вечернего неба залпы выглядели ярко

Источник:

читатель 76.RU Марк

В небе струились разноцветные искры | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ небе струились разноцветные искры | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В небе струились разноцветные искры

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Салют длился несколько минут | Источник: Александр Куренной / 76.RUСалют длился несколько минут | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Салют длился несколько минут

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На фоне слышно музыкальное сопровождение

Источник:

читатель 76.RU Марк

Звуки залпов было слышно в разных районах Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗвуки залпов было слышно в разных районах Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Звуки залпов было слышно в разных районах Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

После завершения салюта ярославцы стали расходиться по домам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так салют выглядел издалека | Источник: читаель 76.RUТак салют выглядел издалека | Источник: читаель 76.RU

Так салют выглядел издалека

Источник:

читаель 76.RU

Вторым городом в Ярославской области, где отгремел праздничный салют на 9 Мая, стал Рыбинск. Там его запускали в Волжском парке.

В онлайн-трансляции мы показывали и другие кадры с празднования Дня города в Ярославле. А еще собирали большой фоторепортаж с городских улиц.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
День Победы 9 Мая Салют
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Комментарии
1
Гость
10 мая, 15:05
С праздником всех! Здоровья и мира!
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Гость
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