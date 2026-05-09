Яркие вспышки озарили небо: в Ярославле отгремел праздничный салют на 9 Мая — видео

В Ярославле запустили салют на 9 Мая Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вечером 9 мая в Ярославле запустили салют на Стрелке. Фейерверк стал завершением мероприятий, посвященных празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лучше всего яркие залпы было видно в нескольких точках: на Волжской набережной, на Стрелке, на берегу Волги в Коровниках, на берегу Волги в Тверицах, с моста, ведущего на Московский проспект и на берегу Волги в районе Савино. Власти приняли решение перекрыть Октябрьский мост на час, объяснив это вопросами безопасности на время запуска салюта.

Горожане старались сделать эффектные кадры Источник: Александр Куренной / 76.RU

Яркие вспышки озарили небо Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сотни ярославцев на Стрелке стояли вплотную друг к другу и несколько минут любовались огнями в вечернем небе.

На фоне вечернего неба залпы выглядели ярко Источник: читатель 76.RU Марк

В небе струились разноцветные искры Источник: Александр Куренной / 76.RU

Салют длился несколько минут Источник: Александр Куренной / 76.RU

На фоне слышно музыкальное сопровождение Источник: читатель 76.RU Марк

Звуки залпов было слышно в разных районах Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

После завершения салюта ярославцы стали расходиться по домам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так салют выглядел издалека Источник: читаель 76.RU

Вторым городом в Ярославской области, где отгремел праздничный салют на 9 Мая, стал Рыбинск. Там его запускали в Волжском парке.