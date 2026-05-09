В Ярославле перекроют для движения мост через Волгу — причина

В Ярославле перекроют для движения Октябрьский мост Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле вечером 9 мая перекроют для движения Октябрьский мост. Правда, ограничения продлятся недолго — час с 20:30 до 21:30. Это нужно для обеспечения безопасности движения во время запуска праздничного салюта в честь Дня Победы.

«На участке Тверицкой набережной и спусках с Октябрьского моста, вводится временное ограничение движения транспортных средств. Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ», — рассказали в мэрии Ярославля.

Ограничения затронут также участок Тверицкой набережной Источник: мэрия Ярославля

Мост будет закрыт для проезда Источник: мэрия Ярославля

Фейерверк станет завершением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Его запустят в 21:00 на Стрелке.

Откуда смотреть салют:

на Волжской набережной;

на Стрелке;

на берегу Волги в Коровниках;

на берегу Волги в Тверицах;

с моста, ведущего на Московский проспект;

на берегу Волги в районе Савино.