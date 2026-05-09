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Дороги и транспорт 9 Мая в Ярославле Подробности В Ярославле перекроют для движения мост через Волгу — причина

В Ярославле перекроют для движения мост через Волгу — причина

Власти рассказали, для чего нужны ограничения

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В Ярославле перекроют для движения Октябрьский мост | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле перекроют для движения Октябрьский мост | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле перекроют для движения Октябрьский мост

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле вечером 9 мая перекроют для движения Октябрьский мост. Правда, ограничения продлятся недолго — час с 20:30 до 21:30. Это нужно для обеспечения безопасности движения во время запуска праздничного салюта в честь Дня Победы.

«На участке Тверицкой набережной и спусках с Октябрьского моста, вводится временное ограничение движения транспортных средств. Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ», — рассказали в мэрии Ярославля.

Ограничения затронут также участок Тверицкой набережной | Источник: мэрия ЯрославляОграничения затронут также участок Тверицкой набережной | Источник: мэрия Ярославля

Ограничения затронут также участок Тверицкой набережной

Источник:

мэрия Ярославля

Мост будет закрыт для проезда | Источник: мэрия ЯрославляМост будет закрыт для проезда | Источник: мэрия Ярославля

Мост будет закрыт для проезда

Источник:

мэрия Ярославля

Фейерверк станет завершением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Его запустят в 21:00 на Стрелке.

Откуда смотреть салют:

  • на Волжской набережной;

  • на Стрелке;

  • на берегу Волги в Коровниках;

  • на берегу Волги в Тверицах;

  • с моста, ведущего на Московский проспект;

  • на берегу Волги в районе Савино.

В Ярославле уже прошло шествие «Бессмертного полка» и парад военной техники. Мы публикуем всю информацию о мероприятиях в регионе на 9 Мая в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Октябрьский мост Перекрытие Ограничение
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Комментарии
12
Гость
9 мая, 21:35
Тут кто-то поганым языком беспокоится о ветеранах. Ему самое место на широтном ходу.
Гость
9 мая, 21:10
Пока есть опасность воздушного нападения салюты устраивать не нужно. И строго наказывать за самопальные фейерверки.
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Гость
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