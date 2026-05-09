В Ярославле перекроют для движения мост через Волгу — причина

В Ярославле вечером 9 мая перекроют для движения Октябрьский мост. Правда, ограничения продлятся недолго — час с 20:30 до 21:30. Это нужно для обеспечения безопасности движения во время запуска праздничного салюта в честь Дня Победы.
«На участке Тверицкой набережной и спусках с Октябрьского моста, вводится временное ограничение движения транспортных средств. Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ», — рассказали в мэрии Ярославля.
Фейерверк станет завершением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Его запустят в 21:00 на Стрелке.
Откуда смотреть салют:
на Волжской набережной;
на Стрелке;
на берегу Волги в Коровниках;
на берегу Волги в Тверицах;
с моста, ведущего на Московский проспект;
на берегу Волги в районе Савино.
В Ярославле уже прошло шествие «Бессмертного полка» и парад военной техники. Мы публикуем всю информацию о мероприятиях в регионе на 9 Мая в онлайн-трансляции.