Улыбки на лицах, парад техники и праздничный салют: как Ярославль отметил День Победы — фоторепортаж

Как в Ярославле прошел День Победы Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле 9 мая прошли мероприятия в честь Дня Победы. Жители города приняли участие в «Бессмертном полку», полюбовались выступлениями творческих коллективов и увидели парад военной техники.

Многие вышли на улицу, чтобы провести время с семьей и почтить память тех, кто боролся за Победу в Великой Отечественной войне. Этот день был наполнен эмоциями, а на лицах людей сияли улыбки.

В фоторепортаже 76.RU показываем, как Ярославль отмечал 81-летие Победы.

Торжественные мероприятия прошли утром на Советской площади Источник: Александр Куренной / 76.RU

Перед зрителями маршировали военнослужащие, курсанты, кадеты и силовики Источник: Александр Куренной / 76.RU

По площади прошла и колонна нарядных женщин в форме Источник: Александр Куренной / 76.RU

На мероприятии торжественно вынесли Знамя Победы и государственный флаг России Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле провели парад военной техники «Машины Победы» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Техника проехала по всем районам города Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре прошло традиционное шествие «Бессмертный полк» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Участники акции несли портреты членов семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы не скрывали улыбок Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди гордятся подвигом своих предков Источник: Александр Куренной / 76.RU

Участники шествия с трепетом держали фотографии родных Источник: Александр Куренной / 76.RU

Колонна из участников акции прошла около полутора километров Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие были в тематических нарядах Источник: Александр Куренной / 76.RU

В городе царила торжественная атмосфера Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые даже взяли с собой питомцев Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди прикрепляли на грудь георгиевские ленты Источник: Александр Куренной / 76.RU

И несли в руках флажки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кто-то выбрал для образа в этот день камуфляж Источник: Александр Куренной / 76.RU

Творческие коллективы подготовили выступления для ярославцев Источник: Александр Куренной / 76.RU

И пришло много желающих посмотреть на концерт Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди делали памятные фотографии Источник: Александр Куренной / 76.RU

И что-то обсуждали между собой Источник: Александр Куренной / 76.RU

К вечеру гуляющих не стало меньше Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улице Кирова был настоящий аншлаг Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ближе к девяти вечера ярославцы стали собираться на Стрелке Источник: Александр Куренной / 76.RU

Они согревались горячим кофе Источник: Александр Куренной / 76.RU

И занимали места для того, чтобы посмотреть на фейерверк Источник: Александр Куренной / 76.RU

Салют запустили ровно в 21:00 Источник: Александр Куренной / 76.RU

Небо озарило яркими красками Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы несколько минут любовались салютом Источник: Александр Куренной / 76.RU

После его окончания празднование Дня Победы в Ярославле завершилось Источник: Александр Куренной / 76.RU

А ярославцы отправились на остановки, чтобы разъехаться по домам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Есть те, кто не торопится расходиться по домам Источник: Александр Куренной / 76.RU

По словам ярославцев, хоть на остановках многолюдно, но проблем с общественным транспортом нет.

«В целом там не так плохо на остановке, автобусов много пустили», — рассказал читатель 76.RU.