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Город 9 Мая в Ярославле Фоторепортаж Улыбки на лицах, парад техники и праздничный салют: как Ярославль отметил День Победы — фоторепортаж

Улыбки на лицах, парад техники и праздничный салют: как Ярославль отметил День Победы — фоторепортаж

Что происходило в городе на 9 Мая

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Как в Ярославле прошел День Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак в Ярославле прошел День Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как в Ярославле прошел День Победы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле 9 мая прошли мероприятия в честь Дня Победы. Жители города приняли участие в «Бессмертном полку», полюбовались выступлениями творческих коллективов и увидели парад военной техники.

Многие вышли на улицу, чтобы провести время с семьей и почтить память тех, кто боролся за Победу в Великой Отечественной войне. Этот день был наполнен эмоциями, а на лицах людей сияли улыбки.

В фоторепортаже 76.RU показываем, как Ярославль отмечал 81-летие Победы.

Торжественные мероприятия прошли утром на Советской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RUТоржественные мероприятия прошли утром на Советской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Торжественные мероприятия прошли утром на Советской площади

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Перед зрителями маршировали военнослужащие, курсанты, кадеты и силовики | Источник: Александр Куренной / 76.RUПеред зрителями маршировали военнослужащие, курсанты, кадеты и силовики | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Перед зрителями маршировали военнослужащие, курсанты, кадеты и силовики

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По площади прошла и колонна нарядных женщин в форме | Источник: Александр Куренной / 76.RUПо площади прошла и колонна нарядных женщин в форме | Источник: Александр Куренной / 76.RU

По площади прошла и колонна нарядных женщин в форме

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На мероприятии торжественно вынесли Знамя Победы и государственный флаг России | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа мероприятии торжественно вынесли Знамя Победы и государственный флаг России | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На мероприятии торжественно вынесли Знамя Победы и государственный флаг России

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле провели парад военной техники «Машины Победы» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле провели парад военной техники «Машины Победы» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле провели парад военной техники «Машины Победы»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Техника проехала по всем районам города | Источник: Александр Куренной / 76.RUТехника проехала по всем районам города | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Техника проехала по всем районам города

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре прошло традиционное шествие «Бессмертный полк» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ центре прошло традиционное шествие «Бессмертный полк» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре прошло традиционное шествие «Бессмертный полк»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Участники акции несли портреты членов семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне | Источник: Александр Куренной / 76.RUУчастники акции несли портреты членов семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Участники акции несли портреты членов семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы не скрывали улыбок | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы не скрывали улыбок | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы не скрывали улыбок

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Люди гордятся подвигом своих предков | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюди гордятся подвигом своих предков | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди гордятся подвигом своих предков

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Участники шествия с трепетом держали фотографии родных | Источник: Александр Куренной / 76.RUУчастники шествия с трепетом держали фотографии родных | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Участники шествия с трепетом держали фотографии родных

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Колонна из участников акции прошла около полутора километров | Источник: Александр Куренной / 76.RUКолонна из участников акции прошла около полутора километров | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Колонна из участников акции прошла около полутора километров

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Многие были в тематических нарядах | Источник: Александр Куренной / 76.RUМногие были в тематических нарядах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие были в тематических нарядах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В городе царила торжественная атмосфера | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ городе царила торжественная атмосфера | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В городе царила торжественная атмосфера

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Некоторые даже взяли с собой питомцев | Источник: Александр Куренной / 76.RUНекоторые даже взяли с собой питомцев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые даже взяли с собой питомцев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Люди прикрепляли на грудь георгиевские ленты | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюди прикрепляли на грудь георгиевские ленты | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди прикрепляли на грудь георгиевские ленты

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И несли в руках флажки | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ несли в руках флажки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И несли в руках флажки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кто-то выбрал для образа в этот день камуфляж | Источник: Александр Куренной / 76.RUКто-то выбрал для образа в этот день камуфляж | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кто-то выбрал для образа в этот день камуфляж

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Творческие коллективы подготовили выступления для ярославцев | Источник: Александр Куренной / 76.RUТворческие коллективы подготовили выступления для ярославцев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Творческие коллективы подготовили выступления для ярославцев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И пришло много желающих посмотреть на концерт | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ пришло много желающих посмотреть на концерт | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И пришло много желающих посмотреть на концерт

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Люди делали памятные фотографии | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюди делали памятные фотографии | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди делали памятные фотографии

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И что-то обсуждали между собой | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ что-то обсуждали между собой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И что-то обсуждали между собой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

К вечеру гуляющих не стало меньше | Источник: Александр Куренной / 76.RUК вечеру гуляющих не стало меньше | Источник: Александр Куренной / 76.RU

К вечеру гуляющих не стало меньше

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На улице Кирова был настоящий аншлаг | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа улице Кирова был настоящий аншлаг | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улице Кирова был настоящий аншлаг

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ближе к девяти вечера ярославцы стали собираться на Стрелке | Источник: Александр Куренной / 76.RUБлиже к девяти вечера ярославцы стали собираться на Стрелке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ближе к девяти вечера ярославцы стали собираться на Стрелке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Они согревались горячим кофе | Источник: Александр Куренной / 76.RUОни согревались горячим кофе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Они согревались горячим кофе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И занимали места для того, чтобы посмотреть на фейерверк | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ занимали места для того, чтобы посмотреть на фейерверк | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И занимали места для того, чтобы посмотреть на фейерверк

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Салют запустили ровно в 21:00 | Источник: Александр Куренной / 76.RUСалют запустили ровно в 21:00 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Салют запустили ровно в 21:00

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Небо озарило яркими красками | Источник: Александр Куренной / 76.RUНебо озарило яркими красками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Небо озарило яркими красками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы несколько минут любовались салютом | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы несколько минут любовались салютом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы несколько минут любовались салютом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

После его окончания празднование Дня Победы в Ярославле завершилось | Источник: Александр Куренной / 76.RUПосле его окончания празднование Дня Победы в Ярославле завершилось | Источник: Александр Куренной / 76.RU

После его окончания празднование Дня Победы в Ярославле завершилось

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А ярославцы отправились на остановки, чтобы разъехаться по домам | Источник: Александр Куренной / 76.RUА ярославцы отправились на остановки, чтобы разъехаться по домам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А ярославцы отправились на остановки, чтобы разъехаться по домам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Есть те, кто не торопится расходиться по домам | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕсть те, кто не торопится расходиться по домам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Есть те, кто не торопится расходиться по домам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По словам ярославцев, хоть на остановках многолюдно, но проблем с общественным транспортом нет.

«В целом там не так плохо на остановке, автобусов много пустили», — рассказал читатель 76.RU.

В онлайн-трансляции мы рассказывали, какие мероприятия были подготовлены для жителей Ярославской области в День Победы. А еще публиковали трогательный фоторепортаж с шествием «Бессмертного полка» в центре города.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
День Победы 9 Мая Жители города
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Комментарии
17
Гость
10 мая, 12:29
"...нарядных женщин в форме..." Без комментария
Гость
10 мая, 08:48
Разрешите интернет
Читать все комментарии
Гость
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