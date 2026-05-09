Улыбки на лицах, парад техники и праздничный салют: как Ярославль отметил День Победы — фоторепортаж

Как в Ярославле прошел День Победы
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Александр Куренной / 76.RU
В Ярославле 9 мая прошли мероприятия в честь Дня Победы. Жители города приняли участие в «Бессмертном полку», полюбовались выступлениями творческих коллективов и увидели парад военной техники.
Многие вышли на улицу, чтобы провести время с семьей и почтить память тех, кто боролся за Победу в Великой Отечественной войне. Этот день был наполнен эмоциями, а на лицах людей сияли улыбки.
В фоторепортаже 76.RU показываем, как Ярославль отмечал 81-летие Победы.
Торжественные мероприятия прошли утром на Советской площади
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Александр Куренной / 76.RU
Перед зрителями маршировали военнослужащие, курсанты, кадеты и силовики Источник:
Александр Куренной / 76.RU
По площади прошла и колонна нарядных женщин в форме
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Александр Куренной / 76.RU
На мероприятии торжественно вынесли Знамя Победы и государственный флаг России
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Александр Куренной / 76.RU
В Ярославле провели парад военной техники «Машины Победы»
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Техника проехала по всем районам города
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Александр Куренной / 76.RU
В центре прошло традиционное шествие «Бессмертный полк»
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Участники акции несли портреты членов семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Ярославцы не скрывали улыбок
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Люди гордятся подвигом своих предков
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Участники шествия с трепетом держали фотографии родных
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Колонна из участников акции прошла около полутора километров
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Многие были в тематических нарядах
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Александр Куренной / 76.RU
В городе царила торжественная атмосфера
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Некоторые даже взяли с собой питомцев
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Люди прикрепляли на грудь георгиевские ленты
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Кто-то выбрал для образа в этот день камуфляж
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Александр Куренной / 76.RU
Творческие коллективы подготовили выступления для ярославцев
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Александр Куренной / 76.RU
И пришло много желающих посмотреть на концерт
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Александр Куренной / 76.RU
Люди делали памятные фотографии
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Александр Куренной / 76.RU
И что-то обсуждали между собой
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Александр Куренной / 76.RU
К вечеру гуляющих не стало меньше
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Александр Куренной / 76.RU
На улице Кирова был настоящий аншлаг
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Александр Куренной / 76.RU
Ближе к девяти вечера ярославцы стали собираться на Стрелке
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Александр Куренной / 76.RU
Они согревались горячим кофе
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Александр Куренной / 76.RU
И занимали места для того, чтобы посмотреть на фейерверк
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Салют запустили ровно в 21:00
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Небо озарило яркими красками
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Ярославцы несколько минут любовались салютом
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
После его окончания празднование Дня Победы в Ярославле завершилось
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
А ярославцы отправились на остановки, чтобы разъехаться по домам
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Есть те, кто не торопится расходиться по домам
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
По словам ярославцев, хоть на остановках многолюдно, но проблем с общественным транспортом нет.
«В целом там не так плохо на остановке, автобусов много пустили», — рассказал читатель 76.RU.
В
онлайн-трансляции мы рассказывали, какие мероприятия были подготовлены для жителей Ярославской области в День Победы. А еще публиковали трогательный фоторепортаж с шествием «Бессмертного полка» в центре города.