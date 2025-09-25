НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 759мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,61
EUR 98,15
Отремонтируют автовокзал
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Ярославский бренд покорил Россию
Что с теплосетями в регионе
Бренды возвращается?
Симптомы агрессивного осеннего вируса
Третий мост
Новый авиарейс
Отопление в Ярославле
Город В Ярославле отремонтируют фасад автовокзала. Когда проведут работы

В Ярославле отремонтируют фасад автовокзала. Когда проведут работы

В регионе объявлен поиск подрядчика

356
Когда начнут ремонтировать автовокзал в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / TelegramКогда начнут ремонтировать автовокзал в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / Telegram

Когда начнут ремонтировать автовокзал в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле отремонтируют фасад автовокзала на Московском проспекте. В городе уже начали поиск подрядчика, закупку разместили на сайте «ЕИС Закупки» 24 сентября.

Согласно плану контракта, работы начнутся 1 ноября 2025 года, а завершатся 7 августа 2026 года. До 2 октября подрядчики могут подать заявки на участие в конкурсе. Итоги подведут 6 октября.

«Рядом с ярославским автовокзалом уже отремонтированы тротуары вдоль Московского проспекта и Силикатного шоссе. Сейчас идет благоустройство внутренней территории», — сообщал губернатор Михаил Евраев 12 августа 2025 года.

Капремонт предусматривает усиление конструкций здания, очистку фасада от старой краски, ремонт трещин и сколов, штукатурные и шпаклёвочные работы, грунтовку и окраску стен. Также планируется восстановление цокольной части здания и повреждённых участков пандуса, облицовка разрушенных элементов, а после окончания ремонта — уборка и вывоз строительного мусора.

В Ярославле обновят облик автовокзала | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле обновят облик автовокзала | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Подрядчика определят в начале октября | Источник: Михаил Евраев / TelegramПодрядчика определят в начале октября | Источник: Михаил Евраев / Telegram
В ноябре уже должны начаться работы на объекте | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ ноябре уже должны начаться работы на объекте | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Как считаете, нуждается автовокзал в капремонте фасада?

Конечно, давно пора
Нет
Не знаю
Мне все равно
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Автовокзал Ремонт
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
10 минут
ремонтировать фасад в Декабре, Январе, Феврале - это как раз в духе наших властей
Гость
30 минут
Облепят каким ни будь дешевым пластиком
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление