В Ярославле отремонтируют фасад автовокзала. Когда проведут работы

Когда начнут ремонтировать автовокзал в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле отремонтируют фасад автовокзала на Московском проспекте. В городе уже начали поиск подрядчика, закупку разместили на сайте «ЕИС Закупки» 24 сентября.

Согласно плану контракта, работы начнутся 1 ноября 2025 года, а завершатся 7 августа 2026 года. До 2 октября подрядчики могут подать заявки на участие в конкурсе. Итоги подведут 6 октября.

«Рядом с ярославским автовокзалом уже отремонтированы тротуары вдоль Московского проспекта и Силикатного шоссе. Сейчас идет благоустройство внутренней территории», — сообщал губернатор Михаил Евраев 12 августа 2025 года.

Капремонт предусматривает усиление конструкций здания, очистку фасада от старой краски, ремонт трещин и сколов, штукатурные и шпаклёвочные работы, грунтовку и окраску стен. Также планируется восстановление цокольной части здания и повреждённых участков пандуса, облицовка разрушенных элементов, а после окончания ремонта — уборка и вывоз строительного мусора.