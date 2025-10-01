6 грибов, которые можно собирать до поздней осени: даже снег им не помеха

Вешенки по праву называют одними из самых стойких грибов. Им не страшны низкие температуры, поэтому даже после заморозков их без труда можно найти в лесу.

Опознать вешенку можно по воронкообразной шляпке с подвернутыми краями. Часто несколько грибов растут вместе и напоминают веер. Ищите их на мертвой древесине и на ослабленных деревьях.