6 грибов, которые можно собирать до поздней осени: даже снег им не помеха

Если вы думали, что с приходом октября грибной сезон можно закрывать, то как бы не так. Под опавшими желтыми листьями спрятано еще полным-полно шляпок, а некоторые особо стойкие виды останутся дожидаться грибников и после первого снега. Вооружаемся ножиком, одеваемся потеплее и отправляемся в лес за грибами, которые растут до поздней осени.
Вешенки
Вешенки по праву называют одними из самых стойких грибов. Им не страшны низкие температуры, поэтому даже после заморозков их без труда можно найти в лесу.
Опознать вешенку можно по воронкообразной шляпке с подвернутыми краями. Часто несколько грибов растут вместе и напоминают веер. Ищите их на мертвой древесине и на ослабленных деревьях.
Вешенки не только вкусные, но и очень полезные — они помогают при профилактике заболеваний сердца и сосудов благодаря своему свойству уменьшать концентрацию холестерина в крови. Также эти грибы способны блокировать рост и деление злокачественных клеток молочных желез и толстого кишечника у женщин и простаты у мужчин.
Зимние опята
В отличие от своего родственника — опенка осеннего, — зимний вид встречается в лесу до конца ноября. Даже среди снега на него можно наткнуться, если внимательнее смотреть на упавшие на землю деревья и пни.
Зимние грибы очень похожи на другие опята: шляпка желто-коричневого или медового цвета, кремовая мякоть с приятным ароматом. Главное отличие от весеннего родственника — отсутствие кольца на ножке.
Главное — не путать зимние опята и коллибию веретеноногую. Несъедобный похожий вид отличается красно-коричневой шляпкой и перекрученной рыже-красной ножкой, которая сильно сужается в конце.
Рыжики
Рыжик — еще один гриб, который продолжает расти в лесу до поздней осени. Чаще всего ближе к концу сезона встречаются рыжики сосновые — ищите их среди сосен, елей, кедров и пихт.
Отличить рыжик можно по воронковидной оранжевой шляпке с краями, загнутыми внутрь. При прикосновении гриб окрашивается в зеленовато-голубой цвет. Мякоть у рыжика на изломе сначала краснеет, а затем зеленеет.
Маслята
Опытные грибники рассказывают, что маслята встречаются в хвойных лесах вплоть до ноября, так что смело ищите их поздней осенью. Пока температура не опустится до -5, они продолжат обильно плодоносить.
Масленок отличается от других грибов выпуклой шоколадно-буроватой шляпкой с бугорком посередине и очень слизистой кожицей, которая легко отделяется от мякоти. Еще одно отличие маслят — кольцо на ножке.
Подберезовик
Чтобы понять, стоит ли искать подберезовики в лесу, нужно посмотреть на кроны деревьев. Грибы растут до тех пор, пока на березе остаются листья, — после того, как последний желтый листок падает с веток, дерево впадает в спячку до весны, а за ним засыпает и грибница.
Подберезовик не трудно отличить по аккуратной полукруглой шляпке с гладкой кожицей серо-бурого или коричневатого цвета. Обратите внимание на ножку — на ней обязательно должны виднеться черные чешуйки, напоминающие крапинку. На срезе мякоть гриба белая или слегка розовая, с приятным запахом.
Белый гриб
Боровик — один из главных трофеев у грибников. Его также можно встретить в лесу и поздней осенью. Несмотря на то что пик активности у белого гриба начинается в сентябре, его часто встречают в лесу вплоть до декабря.
Чаще всего белый гриб можно найти рядом с дубами и в елово-березовых зарослях. Его можно легко отличить по ножке — на ней обязательно должна проглядываться светлая сетка. Также у боровика всегда желтоватая или белая нижняя поверхность шляпки и белая мякоть на срезе.
