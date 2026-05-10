Держится в эфире почти 20 лет: в чем феномен популярности легендарного сериала «След»

Сериал «След» (18+) идет почти 20 лет Источник: «След» (18+), 2007, режиссеры: Игорь Ромащенко, Алексей Куличков, Сергей Борчуков, Юрий Харнас, Оксана Сидоренко, Всеволод Аравин, Армен Арутюнян, Александр Данильцев, Владимир Койфман, Евгений Андреев

Сериал «След» (18+) на экранах российского ТВ выходит почти 20 лет! Проект не просто выдержал испытание временем, но и сохранил основной актерский состав — Ольга Копосова, Владимир Ташлыков и Павел Шуваев остаются с нами год за годом.

За столько лет в эфире «След» (18+) дал работу более чем 6000 актеров, стал обладателем ТЭФИ. В эфир вышли 3512 серий сериала.

Познакомимся поближе с героями и попробуем узнать, в чём секрет долголетия этого уникального проекта.

Основной актерский состав сериала «След» (18+) не меняется много лет Источник: «След» (18+), 2007, режиссеры: Игорь Ромащенко, Алексей Куличков, Сергей Борчуков, Юрий Харнас, Оксана Сидоренко, Всеволод Аравин, Армен Арутюнян, Александр Данильцев, Владимир Койфман, Евгений Андреев

Секреты популярности

Удивительно, но финала у сериала «След» (18+) — нет! Проект с самого начала отказался от сквозного сюжета, поэтому каждая серия — отдельное расследование. Этот интересный факт о сериале сыграл большую роль в его долговечности. Ведь в каждой новой истории легендарная ФЭС раскрывает самые сложные преступления.

К слову, вымышленная организация с суперсовременным оборудованием покорила зрителей с первых серий. Технологии в сериале настолько продвинуты, что позволяют найти улики там, где их, казалось бы, нет. Дело всегда доведено до конца, поэтому у зрителя есть стойкое ощущение справедливости.

«След» (18+) стал народным сериалом Источник: «След» (18+), 2007, режиссеры: Игорь Ромащенко, Алексей Куличков, Сергей Борчуков, Юрий Харнас, Оксана Сидоренко, Всеволод Аравин, Армен Арутюнян, Александр Данильцев, Владимир Койфман, Евгений Андреев

«Нет садистских сцен, все добрые, правильные. Преступления даже самые невероятные раскрываются и виновные наказываются», — пишет зрительница сериала Ayrines.

«На страже закона стоит сильная и непоколебимая организация, способная дать отпор большому злу», — подхватывает еще один фанат сериала.

Еще один секрет популярности «Следа» (18+) — узнаваемость персонажей. Основной актерский состав десятилетиями остается прежним.

В сериале «След» (18+) 3512 серий Источник: «След» (18+), 2007, режиссеры: Игорь Ромащенко, Алексей Куличков, Сергей Борчуков, Юрий Харнас, Оксана Сидоренко, Всеволод Аравин, Армен Арутюнян, Александр Данильцев, Владимир Койфман, Евгений Андреев

«Привязанность тянется из прошлого, когда зрительское смотрение было иным. Сейчас зритель стал другим и его трудно влюбить в новые проекты. „След“ (18+) же запустился как нечто оригинальное и необременительное. Сериал хорош как для фонового смотрения, так и для внимательного», — объясняет зрительскую любовь кинокритик Николай Никулин.

Прогуляла кастинг

Интересно, но Ольга Копосова построила карьеру актрисы без профильного образования. В 1993 году она окончила Московский музыкальный колледж, где изучала вокальное искусство, актерское мастерство и сценическую речь. Девушка пыталась поступить в ВТУ им. Б. Щукина, но не прошла творческий конкурс, а в ГИТИС на музыкальное отделение ее не взяли по возрасту.

У Ольги Копосовой нет театрального образования Источник: Ольга Копосова/VK

Первым фильмом, в котором снялась Ольга, стал «Неприкаянный» (12+) в 1988 году. Далее были такие картины, как «Закон» (16+), «Сумасшедшая любовь» (16+), но судьбоносной для актрисы стала роль Галины Рогозиной в сериале «След» (18+).

В этот проект актриса попала случайно. В день, когда были назначены пробы для «Следа» (18+), Ольга должна была вести сына к врачу. Из‑за этого она не смогла приехать на кастинг. Однако организаторы настаивали, чтобы актриса пришла на пробы, и позвонили ей. Копосову это удивило, ведь до этого она играла только в эпизодических ролях.

Образ Галины Рогозиной полюбился многим Источник: «След» (18+), 2007, режиссеры: Игорь Ромащенко, Алексей Куличков, Сергей Борчуков, Юрий Харнас, Оксана Сидоренко, Всеволод Аравин, Армен Арутюнян, Александр Данильцев, Владимир Койфман, Евгений Андреев

Изначально Ольга пробовалась на роль патологоанатома Антоновой, но внезапно актрису утвердили на роль Галины Рогозиной — начальника Федеральной экспертной службы.

«Мое лицо всегда было модельное. Плюс есть строгость во взгляде. В образе Рогозиной всё это слилось, и всем, включая генерального продюсера сериала, это понравилось», — признавалась актриса.

На момент старта сериала «След» (18+) Ольга Копосова восемь лет не снималась в кино Источник: Ольга Копосова/VK

На момент кастинга Ольга почти восемь лет не снималась в кино. После рождения сына она сосредоточилась на семье и была домохозяйкой. Роль Рогозиной стала для нее не просто работой, а возвращением в профессию. Муж-бизнесмен масштабные перемены в жизни супруги сначала поддержал, но со временем ситуация в семье, по словам актрисы, накалилась. Главная роль в проекте требовала большой вовлеченности и времени.

«Однажды я пришла с работы и услышала, как он грубо разговаривает по телефону с женщиной. Говорил что-то вроде: „Ну переспали и что дальше? Отстань, у меня семья“. И мне стало так мерзко от этой его грубости, от вранья», — рассказывала Ольга.

Ольга Копосова рвалась на площадку вопреки всем жизненным обстоятельствам Источник: Ольга Копосова/VK

После распада семьи жизнь продолжала преподносить актрисе тяжелые испытания. В 2008 году мать Ольги Копосовой погибла под колесами поезда. В 2012 году актриса столкнулась с двумя серьезными ударами: у нее диагностировали рак молочной железы, а также скончался ее отец.

Несмотря на это актриса продолжала работать над сериалом. Последствия онкологии — выпадение волос, ресниц и бровей — удавалось скрывать благодаря работе гримеров. У Копосовой не было сомнений в том, что она поправится, поэтому после процедур она скорее стремилась на площадку, чтобы продолжить работу.

Ольга Копосова мне рассказывала, что «След» просто обогнал все схожие жанровые проекты на много лет. Опыт, в том числе сценарный, помогает двигаться вперед. Это один из секретов популярности проекта. Николай Никулин кинокритик

Со срочной службы — в театральный

Еще одна звезда сериала — Владимир Ташлыков. До роли майора Николая Круглова актер успел сыграть в таких известных проектах, как «Кулагин и партнеры» (12+), «Антикиллер» (18+), «Московская сага» (12+) и других.

Владимир Ташлыков решил стать актером после армии Источник: Владимир Ташлыков/VK

Однако до начала актерской карьеры Владимир Ташлыков был очень далек от мира кино. Он проходил срочную службу в армии. Всё изменилось после демобилизации.

У будущего актера не было четкого плана на будущее. Он узнал о наборе на актерские курсы Тюменского драматического театра, отучился, потом прошел актерский курс в ГИТИСе у профессора Ливнева и дебютировал в кино только в 2000 году в фильме «Лестница в небеса» (18+).

Владимир Ташлыков известен по многим проектам Источник: «След» (18+), 2007, режиссеры: Игорь Ромащенко, Алексей Куличков, Сергей Борчуков, Юрий Харнас, Оксана Сидоренко, Всеволод Аравин, Армен Арутюнян, Александр Данильцев, Владимир Койфман, Евгений Андреев

После успеха в «Следе» (18+) Владимир Ташлыков продолжил активно сниматься в кино и сериалах. За его плечами работа в проектах «Чемпион мира» (18+), «Маменькин сынок» (12+), «Молодежка» (18+), «Цвет черемухи» (16+), «След. Новые легавые» (16+) и другие.

Владимир Ташлыков в фильме «Маменькин сынок» (12+) Источник: «Маменькин сынок» (12+), 2019, режиссер: Виталий Бабенко

О личной жизни Владимира Ташлыкова известно немного — актер не любит делиться деталями частной жизни. Однако он подчеркивает важность семьи и баланса между работой и личным.

Сразу вжился в образ

Еще один актер, верный своей роли в «Следе» (18+) — Павел Шуваев. У него, как он сам шутит, «еле начатое» театральное образование. Павел считает, что наличие диплома как такового мало что значит, ведь судить о «профпригодности» будет не приемная комиссия, а зритель.

Павел Шуваев строит также музыкальную карьеру Источник: «След» (18+), 2007, режиссеры: Игорь Ромащенко, Алексей Куличков, Сергей Борчуков, Юрий Харнас, Оксана Сидоренко, Всеволод Аравин, Армен Арутюнян, Александр Данильцев, Владимир Койфман, Евгений Андреев

По воспоминаниям Павла, пробы в знаковом в его карьере сериале прошли обыкновенно. На площадке было сделано несколько дублей, которыми актер остался недоволен, и совсем скоро ему позвонили. В образ майора ГРУ вживаться тоже долго не пришлось — интенсивная работа началась сразу же.

К слову, загруженность на съемках в «Следе» (18+) вытеснила другие творческие проекты Павла. Например, в конце 90-х актер организовал собственную музыкальную группу «ОддисС», заниматься которой стало сильно сложнее после старта съемок.

Павел Шуваев много лет снимается в «Следе» (18+) Источник: «След» (18+), 2007, режиссеры: Игорь Ромащенко, Алексей Куличков, Сергей Борчуков, Юрий Харнас, Оксана Сидоренко, Всеволод Аравин, Армен Арутюнян, Александр Данильцев, Владимир Койфман, Евгений Андреев

«Сейчас работы много, времени мало. „След“ (18+) — это и есть моя жизнь и жизнь моих коллег по проекту последние полтора года. У меня группа практически развалилась уже из-за этого», — рассказывал актер о своих карьерных планах на пике популярности сериала.

Сейчас Павел Шуваев продолжает совмещать актерскую карьеру с музыкальной.