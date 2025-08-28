«Будто в кипяток ныряешь». Туристка рассказала о рафтинге в Архызе и милых альпаках

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Перед сплавом проводят инструктаж, а после — угощают горячим чаем из горных трав

Туристы сплавились по горной реке | Источник: из личного архива Евгении

Туристы сплавились по горной реке

Источник:

из личного архива Евгении

Любите путешествовать? Ставропольчанка Евгения тоже, поэтому она поделилась с нашими коллегами из 26.RU историей своей очередной поездки. Экстрим, активный отдых и милые зверюшки — что еще нужно воспоминаний? Ловите идею для интересных выходных.

Архыз — это не только горы. Туристка со своими друзьями решила выбрать нестандартный способ провести время на знаменитом курорте.

«По плану первым был рафтинг»

Евгения с друзьями решила попробовать рафтинг.

«Мы не хотели ехать просто так в Архыз, нам нужно было что-то еще. Решено было попробовать сплавиться по горной реке, а потом отправиться на ферму альпак», — делится Евгения.

По прибытии для туристов провели инструктаж, выдали термокостюмы и шлемы.

Сначала всем выдали снаряжение и провели инструктаж | Источник: из личного архива Евгении

Сначала всем выдали снаряжение и провели инструктаж

Источник:

из личного архива Евгении

«Нам повезло, что в лодке была только наша компания и инструкторы — но один был совсем новичок, а другой — более опытный», — говорит туристка.

Ребят отвезли на Софийскую поляну, с которой и начинался сплав. Маршрут составлял 10 километров. Сначала на суше туристам показали, как правильно грести веслами, какие есть команды и как на них реагировать, а также распределили, кто с кем работает в паре, что очень важно для техники безопасности. А потом начался сам рафтинг.

Отметим, что рафтинг — это весьма опасное приключение, поэтому потребуйте от инструкторов документы, подтверждающие их квалификацию.

«Вода была настолько ледяной, что обжигала»

Подготовка к сплаву может быть даже важнее самого рафтинга, ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность.

«Если есть свои гидрокостюмы, то лучше пользоваться ими. Но если нет, то важно найти тот, который как можно больше близок к вашему размеру. Мне и моему молодому человеку достались большие костюмы, вода в них затекала, и было очень холодно», — делится Евгения.

Река была бурная, с порогами. Но, несмотря на это, есть возможность полюбоваться природой вокруг.

«Погода была ясная и теплая, нас грело солнышко. Это непередаваемые ощущения, брызги, ты визжишь, смеешься. Было прикольно. Я даже успела увидеть оленя на берегу».

Река была бурная | Источник: из личного архива Евгении

Река была бурная

Источник:

из личного архива Евгении

На спокойных участках реки разрешается даже искупаться. Однако готовы к такому мероприятию не все. Вода была настолько ледяной, что обжигала. У ребят было ощущение, что они ныряют в чан с кипятком.

Когда туристы сплавились к конечной точке, их забрала машина и довезла обратно.

Сколько стоит сплав по реке в Архызе?

Как рассказала туристка, удовольствие это не очень дорогое — около 1800 рублей с человека.

Фотографии ребятам сделали бесплатно, съемка видео во время сплава оплачивается дополнительно — около 1500 рублей. По мнению Евгении, эта услуга не очень нужна, так как качество ролика будет, скорее всего, невысоким из-за того, что на камеру попадает вода и постоянно трясет.

Но фото всем понравились. Такие кадры — хорошее воспоминание о поездке.

«Милый барашек боднул из-за морковки»

После рафтинга путешественники высушились, перекусили и отправились дальше. Следующей локацией была ферма альпак, которая находится в самом Архызе, на пути к Софийской поляне.

На ферме много разных животных | Источник: из личного архива Евгении

На ферме много разных животных

Источник:

из личного архива Евгении

«Там были очень странные милые барашки. Их лучше не трогать. Они хорошенькие, но дерзкие», — делится Евгения.

Как рассказала туристка, один из них даже боднул ее молодого человека за то, что он дразнил его морковкой.

Все животные очень ухоженные, милые и забавные. Кроликов тоже лучше не брать в руки: животные пугаются и начинают сильно пинаться.

Кролики пугливые | Источник: из личного архива Евгении

Кролики пугливые

Источник:

из личного архива Евгении

Туристы видели оленей, лам и пони | Источник: из личного архива Евгении

Туристы видели оленей, лам и пони

Источник:

из личного архива Евгении

«Мы видели оленей, лам и пони. А еще на территории фермы есть лавка с сувенирами, где можно купить футболки, игрушки, стикеры и тому подобное».

Еще там была беседка с гамаками и креслами с красивым видом на горы. Можно полюбоваться природой. Всем гостям дают печенье и чай в качестве угощения.

Посещение фермы платное — около 1200 рублей с человека. Но плюс — это свободный контакт с животными. Многих можно гладить и кормить.

Животных на ферме можно гладить и кормить | Источник: из личного архива Евгении
«Босоногая тропа»

Здесь есть специальная тропа для хождения босиком. Это не только хорошее развлечение, но и полезное занятие.

За 500 рублей с человека вы можете почувствовать себя ближе к земле. Дорожка не пересекается с маршрутами животных — это отдельное место, где есть красивые камни, стеклышки и деревяшки. Где-то идешь по траве, где-то по воде или по шишкам. Все довольно безопасно.

Вывод наших героев: даже привычные места могут раскрываться по-новому. Главное — подходить творчески к поездкам, тогда вам не наскучит даже всем знакомый Архыз.

А вы когда-нибудь сплавлялись по реке?

Архыз Рафтинг Река Альпака Кролик Ферма
