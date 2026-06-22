Укрепление рубля подходит к завершению? Что будет с курсом летом и стоит ли покупать валюту сейчас

Пока курс доллара почти не изменился Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Мирное соглашение между США и Ираном уже привело к падению цен на нефть, однако курс доллара к рублю пока почти не изменился и остается вблизи отметки 73 рубля. Эксперты считают, что российская валюта еще некоторое время будет сохранять устойчивость, но предупреждают: летом рубль может начать постепенно слабеть. «Фонтанка» разбирается, каким будет курс доллара в ближайшие месяцы и стоит ли покупать валюту заранее перед отпуском.

Почему падение нефти пока не ослабило рубль

После новостей о скором подписании мирного соглашения между США и Ираном нефтяные котировки начали быстро снижаться. Если в разгар ближневосточного кризиса цена нефти североморской марки Brent поднималась выше 100 долларов за баррель, то к середине июня цены опустились до минимальных значений с начала марта — до 78 долларов за баррель.

Логично было бы ожидать, что вслед за нефтью начнет слабеть и рубль. Однако этого пока не произошло. Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, курс доллара по-прежнему остается в районе 73 рублей, а кратковременное ослабление российской валюты в начале прошлой недели не получило развития.

По его словам, российский валютный рынок ввиду его закрытости от денег внешних инвесторов сегодня во многом живет по собственным правилам. На первый план выходит баланс спроса и предложения валюты внутри страны, а он пока не изменился.

С временным лагом в полтора-два месяца российские экспортеры продолжат заводить повышенные объемы выручки, полученной от выросших весной цен на нефть. Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»

Иными словами, влияние нынешнего падения нефтяных цен на валютный рынок проявится не сразу. Пока экспортеры продолжают продавать валютную выручку, полученную еще в период высоких цен на нефть.

Насколько курс рубля зависит от нефти

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что нефтегазовый экспорт по-прежнему играет важную роль для устойчивости российской валюты, но не является единственным фактором.

«Мы полагаем, что нефтегазовый экспорт оказывает существенный вес на стабильность курса рубля, однако не выступает первоопределяющим. Со стороны экспорта важны также доходы металлургов, угольщиков, производителей удобрений и других отраслей. С другой стороны, важен спрос на иностранную валюту со стороны импортеров», — говорит эксперт.

По словам Александра Потавина, для бюджета снижение нефтяных цен выглядит более чувствительным фактором, чем для курса рубля. Если стоимость российской нефти Urals в мае находилась в районе 95–100 долларов за баррель, то сейчас она снизилась примерно до 67 долларов.

«Это означает потери около 30% за месяц. Но нефтегазовые доходы зависят не только от мировых цен на нефть, а и от объемов экспорта, уровня дисконта на российскую нефть и курса рубля», — отмечает он.

Впрочем, это все равно выше цены, заложенной в федеральный бюджет, — 59 долларов за баррель. Кроме того, на поступления в казну влияют не только котировки нефти, но и объемы экспорта, дисконт российской нефти к мировым сортам, а также курс национальной валюты.

Относительно дисконта ситуация неопределенная: с одной стороны, при стабилизации на Ближнем Востоке санкции на российскую нефть могут быть ужесточены, с другой — спрос на российское сырье может поддержать цены на него, рассуждает Потавин.

«Если Urals во второй половине года удержится хотя бы в районе $70–80 за баррель, годовые нефтегазовые доходы могут быть около плановых 8,9 трлн рублей или немного выше. Я бы оценивал возможное превышение к первоначальному плану примерно в 0,3–0,8 трлн рублей. Более сильный результат возможен только при стоимости Brent ближе к $90 за баррель и более слабом рубле», — говорил «Фонтанке» Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Что будет с долларом и рублем летом

Большинство опрошенных аналитиков не ждут резких движений на валютном рынке в ближайшие месяцы.

По оценке Наталии Пырьевой, в течение лета курс доллара останется в диапазоне 72–76 рублей. Похожего сценария придерживаются и в «Финаме». Там считают, что до конца июня американская валюта будет находиться в пределах 72–75 рублей.

Впрочем, факторы для постепенного ослабления рубля уже появляются.

Во-первых, на фоне урегулирования конфликта на Ближнем Востоке страны G7 и США могут сосредоточиться на новых ограничениях против российского нефтяного сектора.

«Этот фактор может спровоцировать усиление спроса на валюту на внутреннем рынке от импортеров и населения, что ослабит курс рубля в перспективе лета», — говорит Александр Потавин.

Во-вторых, россияне уже начали активнее покупать иностранную валюту. По данным Банка России, чистые покупки валюты населением в мае составили 151 млрд рублей. Хотя с начала года (за пять месяцев) суммарные покупки оказались меньше, чем в 2024 и 2025 годах.

Наконец, с июля Банк России (ЦБ РФ) сократит объем так называемого зеркалирования операций Минфина. Это означает уменьшение дополнительного предложения иностранной валюты на рынке, что обычно оказывает умеренное давление на рубль.

Поэтому эксперты считают, что период наиболее сильного укрепления российской валюты, вероятно, подходит к завершению.

Мы полагаем, что на текущих уровнях находится предел укрепления с учетом текущей внутренней и внешней конъюнктуры. Однако фон имеет свойство быстро меняться, поэтому не исключаем возможности появления новых факторов в пользу укрепления рубля. Наталия Пырьева глава аналитического департамента «Цифра брокер»

Более заметного ослабления рубля к концу года ожидают в Сбербанке. На полях Петербургского международного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара на конец 2026 года может составить 84–85 рублей.

По его словам, даже в случае окончательного урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива нефтяной рынок не вернется к нормальной работе мгновенно.

«Даже если ситуация с кризисом в Ормузском проливе разрешится, ключевым игрокам иностранным потребуется полгода для того, чтобы пополнить запасы. Соответственно, скорее всего, цена продержится на достаточно высоких уровнях, что не может не отразиться на курсе. Поэтому наш сегодняшний прогноз на конец года — примерно 84–85 [рублей за доллар]», — отмечал Греф.

Таким образом, если в ближайшие месяцы аналитики ожидают сохранения доллара в диапазоне 72–76 рублей, то к концу года рынок допускает более заметное ослабление.

Стоит ли покупать валюту перед отпуском

На фоне крепкого рубля эксперты считают нынешние курсы достаточно привлекательными для тех, кто планирует зарубежные поездки или крупные покупки импортных товаров.

«Да, по текущему курсу целесообразно купить валюту под покупки и отпуск. В целом в периоды укрепления целесообразно покупать валюту для диверсификации своих активов», — говорит Наталия Пырьева.