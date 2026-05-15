Кто рискует получить красную платежку за ЖКУ и чем это грозит: подробности

Если вы получили платежку за коммуналку с красным цветом, то это не случайность, а сигнал о том, что нужно срочно принять ряд действий. В материале разберемся, кому приходят такие уведомления и что с ними делать.
Что это за платежка
Как правило, красные квитанции за ЖКУ получают те, кто не оплачивал счета более трех месяцев. Управляющие организации используют яркий цвет как маркер, чтобы владелец жилья обратил внимание на проблему.
«Если вы обнаружили в ящике цветное уведомление, стоит первым делом спокойно проверить начисления. Иногда из-за технических сбоев в цифрах случаются ошибки. Сравните сумму с предыдущими периодами», — пояснил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Что делать в такой ситуации
При виде красной квитанции паниковать не стоит, лучше действовать рационально. Если вы сверили начисления и данные, а долг подтвердился, то обратитесь в УК с просьбой о реструктуризации долга.
«Для уточнения данных удобно использовать систему ГИС ЖКХ или приложение „Госуслуги.Дом“. Также можно попросить у организации акт сверки. Но если долг действительно есть и средств на оплату не хватает, разумно предложить соглашение о рассрочке», — советует эксперт в разговоре с «Прайм».
Как отмечает Бондарь, в большинстве случаев организации идут навстречу добросовестным плательщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.