Чебурашка и Буратино против Госдумы. Почему новогодние сказки поссорили интеллигенцию и депутатов

Россияне встретили Новый год под знаком Чебурашки Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Новогодние каникулы 2026 года в российском кинопрокате прошли по предсказуемому и, казалось бы, триумфальному сценарию. Трио семейных блокбастеров — «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино» — суммарно собрали более 9 миллиардов рублей. Кинотеатры были переполнены, билеты раскупались заранее, в новостях звучали слова о «победе отечественного кино» и «возвращении зрителя в залы».

Картинка выглядела безупречно — до тех пор, пока депутаты Государственной думы не вернулись с каникул. Заседание Комитета Госдумы по культуре стало точкой перелома. Тон обсуждения оказался неожиданно жестким: депутаты начали критиковать именно те фильмы, которые еще вчера подавались как флагманы культурной политики. Прозвучали обвинения в халтуре, вторичности, «разложении детского сознания», паразитировании на советском наследии и использовании «известных имен» ради гарантированной кассы.

Правда, в условиях, когда из проката убраны основные конкуренты, даже откровенно слабый фильм становится кассовым. Речь идет не о художественной победе, а о грамотно выстроенной административной машине. И депутаты это прекрасно знают. Кстати, сейчас в Госдуме обсуждается новый законопроект, расширяющий полномочия Минкульта по определению приоритетов государственной поддержки. И тогда, возможно, российского зрителя порадуют еще чем-то, кроме бесконечных сказок. MSK1.RU поговорил об этом с экспертами.

Дело вкуса

Народный артист России, режиссер Андрей Житинкин смотрит на ситуацию примирительно: «На самом деле право учредителя — а в данном случае это Министерство культуры — действительно расставлять приоритеты, выпускать релизы. Депутатов волнует, что остается в головах у зрителей, но это вечный вопрос. Бизнес часто не совпадает с вкусовыми пристрастиями. Юридически это никак не оформлено: эмоциональное отношение депутатов не может быть основанием для решений. Кому-то нравится, кому-то нет — как в актерском мире. В обществе должна быть толерантность».

Запретят всё?

Намного более жестким оказалось мнение кинокритика и киноведа Александра Шпагина. По его мнению, «если контролировать культурную политику в стране будут депутаты, они запретят всё».

По мнению Шпагина, именно семейные ремейки, на которые вдруг (причем совершенно немотивированно) взъелись в Госдуме, стали главным объединяющим трендом: «Эти фильмы создают семейные ценности, соединяют прошлое и настоящее. Молодежь смотрит „Чебурашку“ и начинает интересоваться прошлым. Наконец мы нашли форму кино. Благодаря таким фильмам у нас открываются кинотеатры, туда снова ходят семьи, пожилые люди. Теперь пойти в кино стало престижно».

Естественно, возникает ключевой вопрос: можно ли считать кассу главным критерием? По подсчетам «Кинопоиска», нынешняя «новогодняя битва блокбастеров» оказалась самой рекордной в истории. За новогодние каникулы было продано более 19 миллионов билетов (предыдущий рекорд был аж в 2019 году — менее 16 миллионов билетов).

Правда, одной из причин рекорда стало резкое подорожание билетов: сейчас они стоят 534 рубля (в прошлом году было 480 рублей, то есть прирост цены намного обогнал официальную инфляцию).

А по итогам прошлого года в число рекордсменов вошли, как всегда, в основном киносказки (те самые, против которых восстали депутаты): «Волшебник Изумрудного города», «Горыныч», «Алиса в стране чудес». Но среди них оказался и патриотический фильм «Август» про Великую Отечественную войну (он собрал почти 1,6 миллиарда рублей) — именно такие депутаты, видимо, и просят продвигать.

«Август» — это замечательная картина, сложная и неоднозначная, с паузами, не бодрая, а, скорее, такая саспенсная, как триллер», — говорит Александр Шпагин. Он напоминает, что культура всегда балансирует между диктатом вкуса и диктатом рынка, но полностью управляемой она никогда не становится: «Иногда зритель — союзник, а иногда страшный противник. Огромное количество откровенного мусора собирало гигантскую кассу в 2010-е годы. То есть практически мы чуть ли не прыгнули в Болливуд. Но в случае „Чебурашек“ сошлось всё: и художественность, и правильность, и зрительский успех. Все довольны, все счастливы. И депутаты это хотят запретить?! Запрещать сегодня именно это — значит губить последнюю массовую форму, которая реально работает. А что хотят разрешить?! Лично мне непонятно».

По словам Шпагина, желание депутатов контролировать кинематограф понятно, потому что это «важнейшее из искусств», наиболее массовое, наиболее попсовое и наиболее действенное, причем не только развлекающее, как попсовые песенки, а еще и дающее картины жизни, соответственно, создающее социальные нарративы, искусство».

— Сколько было уже попыток сделать кинотеатры российского фильма и не допускать туда американские картины. Все кинотеатры российского фильма через два месяца превращались в кинотеатры американского фильма. Как и кинотеатры документального фильма, поддерживаемого государством, все равно все закрылись. Если пипл чего-то не хочет смотреть, он не будет смотреть!