Киркоров обещал не барыжничать, Куртукова пела в камзоле, а с выступления Долиной уходили зрители. Репортаж с «Песни года — 2025»

Рассказываем, чем запомнился фестиваль «Песня года — 2025» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В субботу, 6 декабря, на столичной арене «Мегаспорт» состоялся масштабный концерт «Песня года». На фестивале прозвучали хиты, которые в течение 2025-го набирали миллионы прослушиваний и держались на верхних позициях чартов.

По телевидению концерт покажут в новогодние праздники. MSK1.RU приоткрывает завесу тайны и рассказывает, как прошла «Песня года — 2025».

Ведущими мероприятия стали давние друзья Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Одной из первых на сцене «Мегаспорта» прозвучала композиция «Песня остается с человеком». Исполнили ее артисты разных поколений: мэтр Лев Лещенко, «золотой голос России» Николай Басков, Алсу, Ани Лорак и другие

Открыла концертную программу композиция «Песня остается с человеком» Источник: StarHit.ru

Пока одни звезды зажигали на сцене, другие — отвечали на вопросы журналистов. Во время пресс-подхода Филипп Киркоров заявил, что не будет поднимать стоимость билетов на свои концерты, как это сделали другие артисты.

«Зачем поднимать цены? У меня всегда были демократичные цены на билеты, — сказал Киркоров. — Не отличался тем барыжничеством, чтобы миллионы зарабатывать на концертах. Я зарабатываю на другом».

Филипп Киркоров заявил, что не будет поднимать цены на билеты на свои концерты Источник: StarHit.ru

Ирина Аллегрова появилась на сцене в расшитом камнями черном платье. Она исполнила композицию «У окна», аккомпанировал ей продюсер и композитор Игорь Крутой. В конце выступления артистке подарили огромные букеты, ответственную миссию забрать их Аллегрова поручила своего концертному директору.

«Я вас люблю! Сегодня можно я нагибаться не буду, я такая нарядная», — обратилась к зрителям Аллегрова.

Ирина Аллегрова появилась на сцене в сопровождении звездного продюсера и композитора Игоря Крутого Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ирина Аллегрова выступила с композицией «У окна» Источник: StarHit.ru

Натуральный блондин Николай Басков появился на «Песне года» в бордовом костюме. Он исполнил композицию «Без тебя нельзя», которая вышла в свет в марте 2025 года. Сразу после выступления поклонники завалили Баскова букетами цветов.

Николай Басков выступил с песней «Без тебя нельзя», которая вышла в Сети в марте 2025 года Источник: StarHit.ru

Главный патриотический певец России SHAMAN поднимался на сцену «Мегаспорта» дважды: в первый раз ради дуэта с Григорием Лепсом, а во второй — для сольного номера.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

SHAMAN исполнил драматичный хит «Сердце плачет и болит» Источник: StarHit.ru

На ковровой дорожке Александр Ревва говорил о насущном. Артист осудил сталкеров, преследующих звезд, и призвал наказывать их по закону.

«Нужно сажать людей, которые пытаются навредить. Это высочайшая степень хейтерства, входа в личное пространство. Сталкеры, я хочу к вам обратиться. Я понимаю, что проблема, наверное, кроется в ваших каких-то психических [отклонениях] и недолюбленности. Я прошу вас, не мешайте артистам творить, распространять и масштабировать любовь», — заявил Ревва.

Александр Ревва — о сталкинге и борьбе с ним Источник: StarHit.ru

Не обошлось на «Песне года» и без хитов Мари Краймбрери. Родившая в мае 2025 года певица уже вовсю выступает. На фестивале она исполнила композицию «Нравится жить».

Мари Краймбрери исполнила свой хит «Нравится жить» Источник: StarHit.ru

За этот вечер Филипп Киркоров успел несколько раз сменить наряды. Для песни «Одинокая нежная» он выбрал пиджак с черными воланами и золотые брюки. Образ ярко контрастировал с луком Сергея Лазарева, облачившегося в серебро.

Филипп Киркоров выступил с песней «Одинокая нежная» Источник: StarHit.ru

Песня Сергея Лазарева «Тут или там» вышла в 2025 году Источник: StarHit.ru

Любимец женщин Стас Михайлов изменять себе не стал и выбрал для выступления вещи от голливудского бренда Chrome Hearts. Цена лаконичного образа — сотни тысяч рублей.

Стас Михайлов появился в наряде от голливудского бренда Chrome Hearts Источник: StarHit.ru

Ну какой концерт без Татьяны Куртуковой? Главная «матушка» российского шоу-бизнеса исполнила песню «Одного», которая сейчас активно вирусится в социальных сетях.

Судя по всему, кокошники и русские народные платья, в которых артистка выступала в начале карьеры, остались в прошлом. Для «Песни года» Татьяна выбрала камзол с золотыми пуговицами и длинную пышную юбку.

Татьяна Куртукова спела свой хит «Одного», который активно вирусится в социальных сетях Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник: StarHit.ru

Александр Буйнов и Александр Маршал почтили память телеведущего Юрия Николаева песней «Друг». Народный артист скончался в начале ноября в Москве. Ему было 76 лет.

«В 90-е благодаря этому человеку появилась программа „Утренняя звезда“, которая открыла дорогу на большую сцену большому количеству артистов. Мне в том числе. Я тоже когда-то начинал с „Утренней звезды“», — вспомнил Лазарев в подводке к номеру Буйнова и Маршала.

По словам Лазарева, семье Николаева организаторы «Песни года» передадут памятную статуэтку в знак уважения его труду и вкладу в развитие музыки и телевидения.

Александр Буйнов и Александр Маршал почтили память телеведущего Юрия Николаева песней «Друг» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник: StarHit.ru

На «Песне года — 2025» Лариса Долина впервые вышла на сцену после интервью и массовой отмены в социальных сетях.

Перед началом номера артистки некоторые зрители покинули зал. Певица исполнила свой хит «Я буду любить тебя», сразу после выступления Долина покинула «Мегаспорт», отказавшись общаться с прессой.

Лариса Долина впервые вышла на сцену после массовой отмены в социальных сетях Источник: StarHit.ru

Дал жару на «Песне года» 74-летний Олег Газманов. Пока пользователи социальных сетей беспокоятся о здоровье коленей артиста, он танцует на сцене с хитом «Я по жизни загулял». Песня вышла в 1994 году, и спустя более 30 лет она вновь в тренде благодаря молодому поколению.

Выпущенная в 1994 году песня «Я по жизни загулял» переживает вторую волну популярности Источник: StarHit.ru

Также на премии выступили Лолита, Сергей Лазарев, Севиль и Полина Гагарина. Одной из последних на сцену поднялась группа «Парк Горького». Они раскачали публику своим рок-хитом Moscow Calling. По словам Александра Маршала, на «Песне года» группа появилась в своем «настоящем» составе.

Лолита выступила с песней «90-е» Источник: StarHit.ru

Источник: StarHit.ru

Источник: StarHit.ru

Легендарная песня группы «Парк Горького» Moscow Calling прозвучала на арене «Мегаспорта» Источник: StarHit.ru

Съемки длились более шести часов. По телевидению большой концерт традиционно покажут в новогодние праздники — 1 и 2 января 2026 года.