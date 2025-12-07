Киркоров обещал не барыжничать, Куртукова пела в камзоле, а с выступления Долиной уходили зрители. Репортаж с «Песни года — 2025»

В субботу, 6 декабря, на столичной арене «Мегаспорт» состоялся масштабный концерт «Песня года». На фестивале прозвучали хиты, которые в течение 2025-го набирали миллионы прослушиваний и держались на верхних позициях чартов.
По телевидению концерт покажут в новогодние праздники. MSK1.RU приоткрывает завесу тайны и рассказывает, как прошла «Песня года — 2025».
Ведущими мероприятия стали давние друзья Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Одной из первых на сцене «Мегаспорта» прозвучала композиция «Песня остается с человеком». Исполнили ее артисты разных поколений: мэтр Лев Лещенко, «золотой голос России» Николай Басков, Алсу, Ани Лорак и другие
Пока одни звезды зажигали на сцене, другие — отвечали на вопросы журналистов. Во время пресс-подхода Филипп Киркоров заявил, что не будет поднимать стоимость билетов на свои концерты, как это сделали другие артисты.
«Зачем поднимать цены? У меня всегда были демократичные цены на билеты, — сказал Киркоров. — Не отличался тем барыжничеством, чтобы миллионы зарабатывать на концертах. Я зарабатываю на другом».
Ирина Аллегрова появилась на сцене в расшитом камнями черном платье. Она исполнила композицию «У окна», аккомпанировал ей продюсер и композитор Игорь Крутой. В конце выступления артистке подарили огромные букеты, ответственную миссию забрать их Аллегрова поручила своего концертному директору.
«Я вас люблю! Сегодня можно я нагибаться не буду, я такая нарядная», — обратилась к зрителям Аллегрова.
Натуральный блондин Николай Басков появился на «Песне года» в бордовом костюме. Он исполнил композицию «Без тебя нельзя», которая вышла в свет в марте 2025 года. Сразу после выступления поклонники завалили Баскова букетами цветов.
Главный патриотический певец России SHAMAN поднимался на сцену «Мегаспорта» дважды: в первый раз ради дуэта с Григорием Лепсом, а во второй — для сольного номера.
На ковровой дорожке Александр Ревва говорил о насущном. Артист осудил сталкеров, преследующих звезд, и призвал наказывать их по закону.
«Нужно сажать людей, которые пытаются навредить. Это высочайшая степень хейтерства, входа в личное пространство. Сталкеры, я хочу к вам обратиться. Я понимаю, что проблема, наверное, кроется в ваших каких-то психических [отклонениях] и недолюбленности. Я прошу вас, не мешайте артистам творить, распространять и масштабировать любовь», — заявил Ревва.
Не обошлось на «Песне года» и без хитов Мари Краймбрери. Родившая в мае 2025 года певица уже вовсю выступает. На фестивале она исполнила композицию «Нравится жить».
За этот вечер Филипп Киркоров успел несколько раз сменить наряды. Для песни «Одинокая нежная» он выбрал пиджак с черными воланами и золотые брюки. Образ ярко контрастировал с луком Сергея Лазарева, облачившегося в серебро.
Любимец женщин Стас Михайлов изменять себе не стал и выбрал для выступления вещи от голливудского бренда Chrome Hearts. Цена лаконичного образа — сотни тысяч рублей.
Ну какой концерт без Татьяны Куртуковой? Главная «матушка» российского шоу-бизнеса исполнила песню «Одного», которая сейчас активно вирусится в социальных сетях.
Судя по всему, кокошники и русские народные платья, в которых артистка выступала в начале карьеры, остались в прошлом. Для «Песни года» Татьяна выбрала камзол с золотыми пуговицами и длинную пышную юбку.
Александр Буйнов и Александр Маршал почтили память телеведущего Юрия Николаева песней «Друг». Народный артист скончался в начале ноября в Москве. Ему было 76 лет.
«В 90-е благодаря этому человеку появилась программа „Утренняя звезда“, которая открыла дорогу на большую сцену большому количеству артистов. Мне в том числе. Я тоже когда-то начинал с „Утренней звезды“», — вспомнил Лазарев в подводке к номеру Буйнова и Маршала.
По словам Лазарева, семье Николаева организаторы «Песни года» передадут памятную статуэтку в знак уважения его труду и вкладу в развитие музыки и телевидения.
На «Песне года — 2025» Лариса Долина впервые вышла на сцену после интервью и массовой отмены в социальных сетях.
Перед началом номера артистки некоторые зрители покинули зал. Певица исполнила свой хит «Я буду любить тебя», сразу после выступления Долина покинула «Мегаспорт», отказавшись общаться с прессой.
Дал жару на «Песне года» 74-летний Олег Газманов. Пока пользователи социальных сетей беспокоятся о здоровье коленей артиста, он танцует на сцене с хитом «Я по жизни загулял». Песня вышла в 1994 году, и спустя более 30 лет она вновь в тренде благодаря молодому поколению.
Также на премии выступили Лолита, Сергей Лазарев, Севиль и Полина Гагарина. Одной из последних на сцену поднялась группа «Парк Горького». Они раскачали публику своим рок-хитом Moscow Calling. По словам Александра Маршала, на «Песне года» группа появилась в своем «настоящем» составе.
Съемки длились более шести часов. По телевидению большой концерт традиционно покажут в новогодние праздники — 1 и 2 января 2026 года.
Подробнее о том, как проходила запись «Песни года», читайте в нашем онлайн-репортаже.