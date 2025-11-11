«Не только согревает, но и создает ощущение уюта»: врачи — о том, почему с холодами больше хочется есть

Часто осенью и зимой хочется тяжелой пищи (и побольше!) Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Многие отмечают осенью и зимой повышенный аппетит и вместе с тем ощущение сонливости и упадка сил. Журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала у врачей, почему нам хочется больше есть, какие изменения происходят в организме с наступлением холодов и как правильно питаться, чтобы не переедать.

«Инстинктивно тянутся к тяжелой пище»

В холода терморегуляция организма перестраивается, ускоряется метаболизм, а еда служит основным «топливом» в этом процессе, рассказала врач-эндокринолог «ИНВИТРО» Валерия Иваницкая. Из-за этого мы чаще чувствуем голод: мозг подает сигналы организму.

«Сигналы о необходимости пополнения энергетических запасов проявляются в усилении чувства голода, особенно к более калорийной, жирной и углеводной пище, которая быстрее дает энергию», — согласилась врач-терапевт «Медсанчасти 168» Эльмира Гусейнова.

Предки человека зимой нуждались в накоплении жировых запасов для выживания в условиях холода и потенциального недостатка пищи Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Валерия Иваницкая подчеркнула, что климат и время года действительно оказывают свое влияние на наши потребности в энергии: если человеку холодно, он, конечно, предпочтет более калорийные продукты для восполнения недостатка энергии.

В жару же обмен веществ, наоборот, снижается, поэтому есть хочется реже. Тело в зависимости от сезона по-разному работает над сохранением комфортной температуры.

Так выглядят наиболее распространенные причины повышенного аппетита в холода Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Врач-терапевт высшей категории клиники «Смитра» Татьяна Малиновская добавила, что теплообменные процессы в нашем организме в основном контролирует печень. Они активизируются с приходом холодов и требуют больше энергозатрат для поддержания стабильного теплообмена. Соответственно, повышается расход калорий, а также потребность в белках, жирах, углеводах и витаминах как в «строительном» материале для всех ферментных систем.

Еда, особенно сладкая и жирная, может служить быстрым способом улучшить настроение и справиться с негативными эмоциями Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Эльмира Гусейнова отметила и другие факторы, один из которых — это изменение уровня гормонов из-за недостатка солнечного света. Это может приводить к снижению выработки серотонина — «гормона счастья». А низкий уровень серотонина, в свою очередь, часто вызывает тягу к углеводам (сладкому, мучному), так как их употребление временно повышает его уровень в мозге, улучшая настроение.

«Недостаток света также увеличивает выработку мелатонина — „гормона сна“. Это может вызывать сонливость, вялость и апатию, которую организм пытается компенсировать дополнительной энергией из пищи», — добавила врач.

Важно знать уровень витаминов в организме, чтобы закрыть дефициты и не вызвать передозировки Источник: Лина Саитова / 116.RU

Снижение солнечной активности также приводит к дефициту витамина D, который играет важную роль во многих процессах, включая регуляцию настроения и аппетита.

«Еще важны психологические факторы и комфорт. В холодную погоду люди инстинктивно тянутся к горячей, сытной, часто тяжелой пище (супы, рагу, выпечка). Такая еда не только согревает, но и создает ощущение уюта, безопасности и удовлетворения», — пояснила Эльмира Гусейнова.

Кроме того, врач считает, что важным является уменьшение физической активности и потребления воды. Холод притупляет чувство жажды, поэтому нехватка воды часто маскируется под чувство голода.

Может ли это быть нарушением пищевого поведения

Часто люди заедают стресс сладким Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

С одной стороны, подобная «зажировка» — естественный процесс. Но встречается и нарушение пищевого поведения, связанное с изменением времени года, — из-за хандры и нехватки гормонов. А стресс часто начинают заедать чем-то сладким, соленым и жирным.

По словам Валерии Иваницкой, стимулом к приему пищи при этом становится не голод, а эмоциональный дискомфорт, потому что человек подавлен, раздражен, неспокоен, тревожен. Организм начинает использовать не жировые запасы, а вещества, попавшие в кровь после очередного приема пищи.

Как избежать переедания в холодное время года

«Если вам постоянно хочется чем-то перекусить, замените печенье и чипсы на овощные палочки или фруктовые слайсы, сделайте перекусы полезными и пейте больше чистой негазированной воды. Пейте больше горячего чая с лимоном, мятой, имбирем», — посоветовала Валерия Иваницкая.

Врачи рекомендуют пить больше воды в холодное время, а также чая, особенно с лимоном и имбирем Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Также врач рекомендовала включить в рацион сезонные овощи и фрукты: тыкву, зимние яблоки, грибы, цветную и белокочанную капусту, гранаты и репу. А еще добавлять в еду специи (но не соль): они снижают аппетит. И есть продукты, богатые белком: жирную рыбу, тунец, бобовые, белое мясо индейки, курицы.