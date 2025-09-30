НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 769мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,61
EUR 96,86
Каких специалистов не хватает
Новый автобусный маршрут
Опасны ли червивые грибы
Ярославский бренд покорил Россию
Когда изменится погода
Огромный каток на берегу озера
Пожар в десятиэтажке
Ретроспектива Переславля Залесского
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Осень Опасно ли есть червивые грибы: ответ миколога

Опасно ли есть червивые грибы: ответ миколога

Что с ними нужно делать

354
Миколог рассказала, можно ли есть червивые грибы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUМиколог рассказала, можно ли есть червивые грибы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Миколог рассказала, можно ли есть червивые грибы

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Грибники по-разному относятся к червивым грибам. Кто-то принципиально не берет те, в которых есть хоть несколько червоточин. Другие не видят в этом ничего страшного — мол, все сварится.

Опасны ли на самом деле червивые грибы для человека, порталу 76.RU рассказала ярославский миколог Ольга Лазарева.

«Личинки грибных комаров, мух и жуков не представляют серьезной опасности для человека. При термической обработке они погибают, а затем перевариваются в желудке. Однако они оставляют в грибах продукты жизнедеятельности, которые могут вызвать расстройство пищеварения. Кроме того, в поврежденной мякоти скорее развиваются бактерии, которые также могут быть опасны для человека», — пояснила специалист.

Ольга Лазарева посоветовала все-таки выбросить гриб, если он сильно изъеден личинками.

«При незначительных повреждениях, если грибы не предназначены для сушки, их можно замочить в соленой воде (2-3 столовые ложки соли на литр) на 20-30 минут. Личинки всплывут, и их можно слить, а грибы промыть. Еще лучше вырезать поврежденные участки», — отметила миколог.

Напомним, также эксперт рассказала, кто надкусывает грибы в лесу и можно ли такие брать.

А вы берете грибы с червоточинами?

Да
Нет
Вообще не хожу за грибами
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гриб Миколог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Червивые грибы — признак несвежести, лучше избегать.
Гость
1 час
Грибник в лесу — не тот, кто выбирает диван, но червивые грибы — не лучший выбор.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление