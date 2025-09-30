Опасно ли есть червивые грибы: ответ миколога

Миколог рассказала, можно ли есть червивые грибы Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Грибники по-разному относятся к червивым грибам. Кто-то принципиально не берет те, в которых есть хоть несколько червоточин. Другие не видят в этом ничего страшного — мол, все сварится.

Опасны ли на самом деле червивые грибы для человека, порталу 76.RU рассказала ярославский миколог Ольга Лазарева.

«Личинки грибных комаров, мух и жуков не представляют серьезной опасности для человека. При термической обработке они погибают, а затем перевариваются в желудке. Однако они оставляют в грибах продукты жизнедеятельности, которые могут вызвать расстройство пищеварения. Кроме того, в поврежденной мякоти скорее развиваются бактерии, которые также могут быть опасны для человека», — пояснила специалист.

Ольга Лазарева посоветовала все-таки выбросить гриб, если он сильно изъеден личинками.

«При незначительных повреждениях, если грибы не предназначены для сушки, их можно замочить в соленой воде (2-3 столовые ложки соли на литр) на 20-30 минут. Личинки всплывут, и их можно слить, а грибы промыть. Еще лучше вырезать поврежденные участки», — отметила миколог.

