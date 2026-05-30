НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

сев.

 747мм 51%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Афиша на День города
День города: онлайн
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Пять лет назад не стало Яна Левина
Как отметить свадьбу в Ярославле
На ребенка напала собака
Зарплаты хоккеистов
Концерты звезд
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Страна и мир Степь, бешеный ветер и буддийские храмы: россиянин проехал Монголию на мотоцикле. Его впечатления — в видео

Степь, бешеный ветер и буддийские храмы: россиянин проехал Монголию на мотоцикле. Его впечатления — в видео

В путешествии дикарем за 5 дней Павел Битюков потратил 25 тысяч рублей

109

Местные жители встретили байкера гостеприимно

Источник:

Городские медиа

На любимом мотоцикле Павел Битюков преодолел не одну тысячу километров. Байкер уже объездил дикарем всю страну, а в этот раз решил отправиться еще дальше — в Монголию.

Готовить мотоцикл к поездке Павел начал за месяц, а себя — в последний вечер. По минимуму собрал вещи, кинул несколько консервов — и вперед. Его необычный путь до азиатской страны лежал через Шерегеш, Алтай и Бурятию.

О Монголии байкер смотрел много красивых роликов — бескрайняя степь, марсианские пейзажи и чувство свободы. Но видео не передавали сумасшедшего ветра, с которым столкнулся Павел, добравшись до страны. Кроме него, он больше ничего не слышал.

«Я полностью ощутил на себе, что такое одиночество. Час за часом ты видишь только степь вокруг, вдали горы, впереди дорога. На протяжении многих километров нет никого. Лишь иногда попадаются маленькие поселения. А большую часть времени ты совершенно один. Думаешь: "А вдруг что-то случится с техникой, а вдруг встречу диких животных…"», — рассказывает путешественник.

Большие города Монголии оказались интереснее и оживленнее. Столицу Улан-Батор Павел назвал красивым мегаполисом с бесконечными пробками, через которые он добрался до 40-метровой статуи Чингисхана. Но особенное впечатление на байкера произвели буддийские храмы.

«Очень красивые и красочные постройки. Они встречаются повсюду — как в городах, так и по дороге. Внутри храмы расписаны изображениями божеств. Я посещал их, словно музеи», — поделился Павел.

ПО ТЕМЕ
Сабина СафроноваСабина Сафронова
Сабина Сафронова
Младший корреспондент 86.RU
Монголия Путешествие на мотоцикле ХМАО — Югра Буддийский монастырь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем