Степь, бешеный ветер и буддийские храмы: россиянин проехал Монголию на мотоцикле. Его впечатления — в видео

Местные жители встретили байкера гостеприимно Источник: Городские медиа

На любимом мотоцикле Павел Битюков преодолел не одну тысячу километров. Байкер уже объездил дикарем всю страну, а в этот раз решил отправиться еще дальше — в Монголию.

Готовить мотоцикл к поездке Павел начал за месяц, а себя — в последний вечер. По минимуму собрал вещи, кинул несколько консервов — и вперед. Его необычный путь до азиатской страны лежал через Шерегеш, Алтай и Бурятию.

О Монголии байкер смотрел много красивых роликов — бескрайняя степь, марсианские пейзажи и чувство свободы. Но видео не передавали сумасшедшего ветра, с которым столкнулся Павел, добравшись до страны. Кроме него, он больше ничего не слышал.

«Я полностью ощутил на себе, что такое одиночество. Час за часом ты видишь только степь вокруг, вдали горы, впереди дорога. На протяжении многих километров нет никого. Лишь иногда попадаются маленькие поселения. А большую часть времени ты совершенно один. Думаешь: " А вдруг что-то случится с техникой, а вдруг встречу диких животных… " », — рассказывает путешественник.

Большие города Монголии оказались интереснее и оживленнее. Столицу Улан-Батор Павел назвал красивым мегаполисом с бесконечными пробками, через которые он добрался до 40-метровой статуи Чингисхана. Но особенное впечатление на байкера произвели буддийские храмы.