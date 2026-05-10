Нацелены на победу: как прошла открытая тренировка «Локомотива» перед финалом Кубка Гагарина — фоторепортаж

В Ярославле 10 мая на «Арене-2000» прошла открытая тренировка «Локомотива». Парни вовсю готовятся, чтобы выиграть финальную серию матчей с казанским «Ак Барсом».
Первая игра «железнодорожников» против казанских «барсов» стартует 11 мая в 14:30. Этим сражением начнется финал Кубка Гагарина. А пока атмосфера накаляется, давайте посмотрим, как настрой у ярославцев. Мы побывали на тренировке и сделали несколько эмоциональных кадров.
Будете следить за финалом Кубка Гагарина?
На открытой тренировке Боб Хартли рассказал о настрое «железнодорожников», а также дал прогноз на финальную битву ярославцев с «Ак Барсом».
Ранее мы публиковали расписание матчей «Локомотива» с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина. Кстати, также мы публиковали прогноз эксперта на финал Кубка Гагарина.