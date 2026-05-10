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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Фоторепортаж Нацелены на победу: как прошла открытая тренировка «Локомотива» перед финалом Кубка Гагарина — фоторепортаж

Нацелены на победу: как прошла открытая тренировка «Локомотива» перед финалом Кубка Гагарина — фоторепортаж

Публикуем 15 кадров команды перед решающей серией с «Ак Барсом»

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Как прошла открытая тренировка «Локомотива» перед финалом Кубка Гагарина | Источник: Максим Цирулев / 76.RUКак прошла открытая тренировка «Локомотива» перед финалом Кубка Гагарина | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Как прошла открытая тренировка «Локомотива» перед финалом Кубка Гагарина

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

В Ярославле 10 мая на «Арене-2000» прошла открытая тренировка «Локомотива». Парни вовсю готовятся, чтобы выиграть финальную серию матчей с казанским «Ак Барсом».

Первая игра «железнодорожников» против казанских «барсов» стартует 11 мая в 14:30. Этим сражением начнется финал Кубка Гагарина. А пока атмосфера накаляется, давайте посмотрим, как настрой у ярославцев. Мы побывали на тренировке и сделали несколько эмоциональных кадров.

Открывающая финал игра пройдет 11 мая в 14:30 на «Арене-2000» | Источник: Максим Цирулев / 76.RUОткрывающая финал игра пройдет 11 мая в 14:30 на «Арене-2000» | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Открывающая финал игра пройдет 11 мая в 14:30 на «Арене-2000»

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

После собрания ребята вылетают на лед | Источник: Максим Цирулев / 76.RUПосле собрания ребята вылетают на лед | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

После собрания ребята вылетают на лед

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Все нацелены на победу | Источник: Максим Цирулев / 76.RUВсе нацелены на победу | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Все нацелены на победу

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Радулов напряжен перед предстоящей борьбой с казанцами | Источник: Максим Цирулев / 76.RUРадулов напряжен перед предстоящей борьбой с казанцами | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Радулов напряжен перед предстоящей борьбой с казанцами

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Ребята поддерживают друг друга | Источник: Максим Цирулев / 76.RUРебята поддерживают друг друга | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Ребята поддерживают друг друга

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Денис Алексеев сосредоточен на упражнениях | Источник: Максим Цирулев / 76.RUДенис Алексеев сосредоточен на упражнениях | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Денис Алексеев сосредоточен на упражнениях

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Тренеры подсказывают игрокам, как лучше сделать на финале | Источник: Максим Цирулев / 76.RUТренеры подсказывают игрокам, как лучше сделать на финале | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Тренеры подсказывают игрокам, как лучше сделать на финале

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Боб Хартли в окружении своих воспитанников | Источник: Максим Цирулев / 76.RUБоб Хартли в окружении своих воспитанников | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Боб Хартли в окружении своих воспитанников

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Даниил Мисюль обдумывает, как будет защищать свою зону на финале | Источник: Максим Цирулев / 76.RUДаниил Мисюль обдумывает, как будет защищать свою зону на финале | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Даниил Мисюль обдумывает, как будет защищать свою зону на финале

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Вратари тренируются, чтобы ни одна шайба «Ак Барса» не попала в наши ворота | Источник: Максим Цирулев / 76.RUВратари тренируются, чтобы ни одна шайба «Ак Барса» не попала в наши ворота | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Вратари тренируются, чтобы ни одна шайба «Ак Барса» не попала в наши ворота

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Максим Шалунов готовится к борьбе с казанским нападением | Источник: Максим Цирулев / 76.RUМаксим Шалунов готовится к борьбе с казанским нападением | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Максим Шалунов готовится к борьбе с казанским нападением

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Все готовы к большой битве! Уже в этот понедельник | Источник: Максим Цирулев / 76.RUВсе готовы к большой битве! Уже в этот понедельник | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Все готовы к большой битве! Уже в этот понедельник

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Желаем команде только победы! | Источник: Максим Цирулев / 76.RUЖелаем команде только победы! | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Желаем команде только победы!

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

А после победы хорошенько отдохнуть! | Источник: Максим Цирулев / 76.RUА после победы хорошенько отдохнуть! | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

А после победы хорошенько отдохнуть!

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Будете следить за финалом Кубка Гагарина?

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Нет
Свое мнение напишу в комментариях

На открытой тренировке Боб Хартли рассказал о настрое «железнодорожников», а также дал прогноз на финальную битву ярославцев с «Ак Барсом».

Ранее мы публиковали расписание матчей «Локомотива» с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина. Кстати, также мы публиковали прогноз эксперта на финал Кубка Гагарина.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Максим Цирулев Максим Цирулев
Максим Цирулев
корреспондент
ХК Локомотив Тренировка Фоторепортаж ХК Ак Барс Финал Кубок Гагарина
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Комментарии
7
Гость
11 мая, 13:20
Болеем с первого матча за локомотив желаем .только победы с уважением болельщики из Казахстана
Гость
11 мая, 06:51
Усбагойтесь, фонбет желает 7 матчей)
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