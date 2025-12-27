НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 737мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Эскизы корпуса футбольного центра в Ярославле
«Умные решения»
Советы сомелье по закускам к шампанскому
Как отметить праздники
Ярославский аэропорт временно закрыли
Чек-лист важных обследований
Как избавить собаку от страха салютов
Ярославский педагог стал жюри в программе
Спорт Реконструкция стадиона на Перекопе В Ярославле началось строительство нового корпуса футбольного центра «Шинника». Эскизы проекта

В Ярославле началось строительство нового корпуса футбольного центра «Шинника». Эскизы проекта

Открытие запланировано на июнь 2026 года

371
Компания показала эскизы проекта | Источник: BN Group / TelegramКомпания показала эскизы проекта | Источник: BN Group / Telegram

Компания показала эскизы проекта

Источник:

BN Group / Telegram

25 декабря были опубликованы эскизы будущего корпуса футбольного центра в Красноперекопском районе Ярославля. Его возводят у ярославского стадиона неподалеку от Петропавловского парка на месте снесенного в 2021 году стадиона «Красный Перекоп».

Проект показала компания BN Group. Там же сообщили, что строительство двухэтажного здания площадью 4100 квадратных метров уже началось. Разместить его решили между учебными полями, сам стадион затрагивать не будут.

Как рассказали разработчики проекта, в новом корпусе планируют оборудовать раздевалки, медицинские, тренерские и административные помещения. На реконструкцию всей территории спорткомплекса власти выделили деньги из федерального бюджета.

Вот так спроектировали раздевалки | Источник: BN Group / TelegramВот так спроектировали раздевалки | Источник: BN Group / Telegram
В корпусе будет функционировать тренерский кабинет | Источник: BN Group / TelegramВ корпусе будет функционировать тренерский кабинет | Источник: BN Group / Telegram
Планируют обустроить зал для СМИ | Источник: BN Group / TelegramПланируют обустроить зал для СМИ | Источник: BN Group / Telegram
+1
Здание построят между футбольными полями | Источник: BN Group / TelegramЗдание построят между футбольными полями | Источник: BN Group / Telegram

«Корпус строится с применением CLT-панелей — экологичного и технологичного материала. Фасады — вентилируемые с HPL-облицовкой, кровля — металлическая скатная», — рассказали создатели проекта.

Компания поделилась, что на объекте работают строители. Производится шеф-монтаж здания.

На участке начался процесс строительства

Источник:

BN Group / Telegram

До начала XVIII века эта зона находилась за пределами города, здесь был пустырь. В XVIII веке началось ее активное освоение: Иван Затрапезнов совместно с голландцем Иваном Тамесом возвели здесь полотняную фабрику с каскадом прудов.

В 1723 году при мануфактуре была выстроена ленточная фабрика. Работники жили в домах, построенных для них рядом с фабрикой. В 1736 году на средства Ивана Затрапезного заложена церковь Петра и Павла. В середине XIX века фабрику перенесли ближе к берегу Которосли, а у церкви был разбит регулярный парк.

Назначение этого места повторно поменялось после революции, в 1929 году церковь Петра и Павла была закрыта. Со здания сняли главу, приспособив помещения под клуб комбината «Красный перекоп». В 1960-х годах впритык к парку был выстроен одноименный стадион. Помещение сторожки при церкви заняли под хранение спортивного инвентаря.

Однако спустя меньше чем полвека, в нулевые, стадион подзабросили. Здесь была тренировочная база секций по метанию молота и толканию ядра. В помещении под трибунами находилась секция легкой атлетики. С 2006 году спортивный объект и вовсе пустовал.

В 2017 году Росимущество через Арбитражный суд Ярославской области забрало стадион в федеральную собственность. Правда, через два года его снова вернули в ведение города.

В 2021 году старые трибуны были разобраны. Теперь участок находится в собственности города, однако до февраля 2028 года сдан в аренду образовательному учреждению «Центр подготовки юных футболистов футбольного клуба „Шинник“».

На реконструкцию территории из федерального бюджета выделяли 500 млн рублей. Изначально строительно-монтажные работы были запланированы на 2022-й, а ввод объекта в эксплуатацию — на 2023-й. Однако работы затянулись.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Футбол Корпус ФК Шинник
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
49 минут
А это точно футбольный центр, не чей-то Пентхаус, нет?))
Гость
59 минут
А где трибуны то и интернат, как обещали? Не понял.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Рекомендуем