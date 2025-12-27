В Ярославле началось строительство нового корпуса футбольного центра «Шинника». Эскизы проекта

Компания показала эскизы проекта Источник: BN Group / Telegram

25 декабря были опубликованы эскизы будущего корпуса футбольного центра в Красноперекопском районе Ярославля. Его возводят у ярославского стадиона неподалеку от Петропавловского парка на месте снесенного в 2021 году стадиона «Красный Перекоп».

Проект показала компания BN Group. Там же сообщили, что строительство двухэтажного здания площадью 4100 квадратных метров уже началось. Разместить его решили между учебными полями, сам стадион затрагивать не будут.

Как рассказали разработчики проекта, в новом корпусе планируют оборудовать раздевалки, медицинские, тренерские и административные помещения. На реконструкцию всей территории спорткомплекса власти выделили деньги из федерального бюджета.

«Корпус строится с применением CLT-панелей — экологичного и технологичного материала. Фасады — вентилируемые с HPL-облицовкой, кровля — металлическая скатная», — рассказали создатели проекта.

Компания поделилась, что на объекте работают строители. Производится шеф-монтаж здания.

До начала XVIII века эта зона находилась за пределами города, здесь был пустырь. В XVIII веке началось ее активное освоение: Иван Затрапезнов совместно с голландцем Иваном Тамесом возвели здесь полотняную фабрику с каскадом прудов.

В 1723 году при мануфактуре была выстроена ленточная фабрика. Работники жили в домах, построенных для них рядом с фабрикой. В 1736 году на средства Ивана Затрапезного заложена церковь Петра и Павла. В середине XIX века фабрику перенесли ближе к берегу Которосли, а у церкви был разбит регулярный парк.

Назначение этого места повторно поменялось после революции, в 1929 году церковь Петра и Павла была закрыта. Со здания сняли главу, приспособив помещения под клуб комбината «Красный перекоп». В 1960-х годах впритык к парку был выстроен одноименный стадион. Помещение сторожки при церкви заняли под хранение спортивного инвентаря.

Однако спустя меньше чем полвека, в нулевые, стадион подзабросили. Здесь была тренировочная база секций по метанию молота и толканию ядра. В помещении под трибунами находилась секция легкой атлетики. С 2006 году спортивный объект и вовсе пустовал.

В 2017 году Росимущество через Арбитражный суд Ярославской области забрало стадион в федеральную собственность. Правда, через два года его снова вернули в ведение города.

В 2021 году старые трибуны были разобраны. Теперь участок находится в собственности города, однако до февраля 2028 года сдан в аренду образовательному учреждению «Центр подготовки юных футболистов футбольного клуба „Шинник“».