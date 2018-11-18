В Норском автобус снёс столб: встали все троллейбусы
17 ноября 2018 23:01
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Сегодня вечером в Норском случился транспортный коллапс. Перед троллейбусным кольцом на «Красном перевале» автобус №60 сбил столб. Тот, на котором крепились линии электропередач.
Столбу рухнул, провода оборвались.
- Троллейбусы теперь ходить не могут, - рассказал очевидец Сергей Гомулин.
Автоколлапс сегодня и в другом районе - затопило проспект Авиаторов.
Фото: Сергей Гомулин
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