Провода распластались по всей дороге

Сегодня вечером в Норском случился транспортный коллапс. Перед троллейбусным кольцом на «Красном перевале» автобус №60 сбил столб. Тот, на котором крепились линии электропередач.

Столбу рухнул, провода оборвались.

- Троллейбусы теперь ходить не могут, - рассказал очевидец Сергей Гомулин.

Как он так влетел...

Автоколлапс сегодня и в другом районе - затопило проспект Авиаторов.