В Ярославле торжественно открыли памятник 100-летию ВЛКСМ

Сегодня в 13:30 в сквере «Встреча», который находится рядом с кинотеатром «Родина», торжественно открыли памятник 100-летию комсомола. На монументе нет привычной советской символики. Смысл экспозиции многим остался непонятен, но создатель проекта рассказал читателям 76.ru, что обозначают три стеклянные фигуры. В проекте памятник выглядит иначе.



Оргкомитет, который возглавлял известный художник-монументалист Зураб Церетели, из 10 проектов выбрал этот проект.



Над реконструкцией сквера «Встреча» трудились несколько месяцев и потратили 16 миллионов. Эти деньги были выделены на реконструкцию всего сквера: в нём должна была быть оранжерея, но в итоге от неё пришлось отказаться. Сквер и монумент хотели открыть к годовщине 100-летия ВЛКСМ, 1 октября, но дату сдвинули.



— Нам всем выпало великое счастье быть в комсомольской организации, которая по самым высоким мировым стандартам является уникальной, — сказал председатель оргкомитета по подготовке к празднованию столетия комсомола Михаил Боровицкий. — Все мы вспоминаем молодое время, время романтики, когда мы могли творить, созидать, когда мы строили будущее своей страны. Всем нам выпала великая честь праздновать столетие ВЛКСМ!