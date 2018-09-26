Алексей Аксютенко уехал в Красноярск на поезде

Заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко уехал в свой родной Красноярск. Появилась информация, что насовсем. По разным версиям: судиться по делу о своей дисквалификации либо работать проректором Сибирского государственного университета науки и технологий. А в Ярославле его карьера якобы завершается.



76.ru уточнил у самого заммэра Ярославля, уедет он от нас обратно в родной город или нет.

— Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как люди придумывают новости, — отшучивается Алексей Аксютенко.



Чиновник уверяет, что он просто поехал на несколько дней домой.



— У меня сейчас отпуск, — говорит заместитель мэра. — В субботу я вернусь в Ярославль.



В мэрии Ярославля работника Аксютенко ждут уже на следующей неделе.



— Он работает на должности заместителя мэра, никаких разговоров о его увольнении или переводе на другое место не было, — уточнили в отделе кадров городской администрации. — Он лишь написал заявление на отпуск.



Алексей Аксютенко окончил в 2001 году Красноярскую медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В 2007 окончил Новосибирский государственный медицинский университет по специальности «экономист-менеджер». В 2010 получил диплом о дополнительном образовании по программе «Мастер делового администрирования» в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика Решетнева. В 2016 проходил обучение в Ярославском филиале академии Пастухова по программе «Управление закупочной деятельностью». С 1999 по 2018 год работал в Красноярской городской администрации — здесь дослужился до заместителя главного архитектора города — начальника отдела выдачи разрешений, контроля и муниципального заказа.

В мае этого года Алексей Аксютенко переехал в Ярославль. С тех пор он здесь работает заместителем мэра города. За прошедший год в местной мэрии уже было несколько громких кадровых перестановок и информацию об этом чиновники, как правило, скрывали до последнего.

