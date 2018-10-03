Олег Липатов работал в управлении СКР по Ярославской области 11 лет

Сегодня стало известно, что в управлении Следственного комитета по Ярославской области меняется руководитель. Свой пост покидает Олег Липатов. Как стало известно 76.ru, уже был издан федеральный указ об этом.

— Он освободил занимаемую должность в связи с выходом на пенсию, — пояснил источник 76.ru.

Вероятно, его место в качестве исполняющего обязанности займёт первый заместитель Юрий Болдырев.

Олег Липатов руководил ярославским управлением с сентября 2007 года. Сам он ярославский и начинал свою карьеру с помощника прокурора Кировского района Ярославля в 1988 году. В этом году Олегу Липатову исполнилось 53 года. При нём было раскрыто много сложных уголовных дел: найден убийца бизнесмена Ильи Исаева, передано в суд уголовное дело о детском притоне в селе Лахость и многие другие дела.