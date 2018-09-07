Женщина попала в больницу с переломом ноги

В Ярославле вынесли приговор пенсионеру, который сбил на пешеходном переходе беспомощную женщину. Мужчина получил два года и шесть месяцев ограничения свободы. Это значит, что мужчина должен будет приходить в полицию, чтобы отмечаться. Также у него отобрали права на два года и шесть месяцев.



Напомним, кадры, как 76-летний пенсионер сбил женщину, которая не могла подняться с дороги, облетели всю страну. ДТП произошло 7 февраля на перекрёстке проспектов Машиностроителей и Орджоникидзе. Женщина начала переходить дорогу на зелёный, поскользнулась и упала. Несмотря на то, что она долгое время пыталась подняться, никто из прохожих не помог женщине. Все равнодушно проходили мимо. Более того, когда загорелся зелёный, машины продолжили движение. 46-летнюю женщину сбила «Лада-Гранта». Вместо того, чтобы остановиться, водитель уехал с места ДТП. Его долгое время разыскивала полиция.

— В ходе расследования проведены необходимые следственные действия, в том числе фототехническая, трасологическая, автотехническая, судебно-медицинская, видеотехническая экспертизы. Следствием собраны исчерпывающие доказательства. В ходе следствия водитель свою вину признал и пояснил, что не увидел упавшую на пешеходном переходе женщину, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Также пенсионера привлекли к административной ответственности за то, что он уехал с места ДТП. За это его лишили прав на один год.

