Сотрудники специализированного отделения по расследованию ДТП с тяжкими последствиями управления МВД России по Ярославской области разобрались в деталях скандальной аварии, где 75-летний водитель на «Ладе-Гранте» переехал на пешеходном переходе упавшую женщину и скрылся с места аварии.

ДТП случилось 7 февраля на проспекте Машиностроителей

— В ходе расследования были проведены необходимые следственные действия, в том числе фототехническая, трасологическая, автотехническая, судебно-медицинская, видеотехническая экспертизы, — рассказали в полиции. — Следствием собраны исчерпывающие доказательства.



При этом мужчина свою вину признал. Он объяснил, что не видел упавшую на дороге женщину. Наказание теперь ему определит суд. Водителя легковушки будут судить по статье Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой — два года лишения свободы. Ранее суд уже лишил пенсионера водительских прав на год.

Водитель легковушки уверяет, что не видел упавшую женщину

Это ДТП случилось 7 февраля на проспекте Машиностроителей. Переходившая дорогу 45-летняя женщина поскользнулась и упала на пешеходном переходе. Ни прохожие, ни автомобилисты ей не помогли, а водитель серебристой «Лады-Гранты» попытался объехать её, но задел и практически проехался по упавшей. С травмой ноги женщина попала в больницу, а водителя объявили в розыск. Позже сотрудники Госавтоинспекции вычислили пенсионера, сидевшего за рулём «Лады-Гранты».

