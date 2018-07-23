Анну ждут дома маленькие дети

В Ярославле таинственно пропала мама двоих детей. Вчера Анна Данилова ушла из дома и не вернулась. Исчезновение очень странное — ведь по виду Анна жила вполне благополучной жизнью. 76.ru разбирался в обстоятельствах загадочного исчезновения.

Счастье на фото

С фотографии на нас смотрит красивая, счастливая женщина, любящая своих детей. Родственники и знакомые Анны говорят: она не могла уйти и бросить своих малышей. Она замечательная, добрая, спокойная женщина.

Сейчас появилась первая версия пропажи Анны. Выяснилось, что у неё были проблемы в семье. Может быть, они и толкнули Анну на бегство? Женщина недавно пережила тяжёлый развод, была в подавленном состоянии. Бывший супруг, говорят, вёл себя не по-мужски.

— С мужем у неё были плохие отношения, — рассказала сестра Анны Валерия.

Как стало известно 76.ru, бывший муж Анны раньше был священником, но его лишили сана. Об этом рассказали в ярославской епархии.

— Ввиду нарушения канонических правил, не совместимых со священнослужением, Михаил был извергнут из сана в 2017 году. И более не является священником Православной Церкви, — рассказали в ярославской епархии.

Оставила дома все вещи

Мы связались с бывшим супругом Анны и узнали у него, что могло с ней произойти.

— Вчера мне позвонила Анина бабушка, говорит: «Аня выбежала на пять минут в магазин, а нет её уже три часа. Она не у вас?». Дома она оставила телефон, деньги, вещи, вообще всё, — говорит Михаил.

Он подтверждает: у него с Анной действительно были напряжённые отношения. С 2016 года они не жили вместе. Мужчине даже пришлось через суд добиваться того, чтобы общаться с детьми.

— Я узнал, что пару дней назад Аня чуть было не решилась на отчаянный шаг, но её вовремя остановили её мама и сын. Ума не приложу, что с ней могло случится. Надеюсь, что она жива-здорова. Она очень детей любит, растворилась в них, можно сказать. Когда я забирал их себе, она звонила по нескольку раз в день. Женщина она очень хорошая. Красивая, умная, золотая медалистка в школе. Медакадемию закончила с красным дипломом, — рассказал бывший муж Анны Михаил.



Молчащий телефон

Анна занимается массажем и функциональной реабилитацией, поэтому у нее на страничке выложен номер телефона. Но по нему сейчас никто не отвечает.

Приметы женщины: рост — 176 см, спортивного телосложения, длинные мелированные волосы, серые глаза.

— Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анны, просим обратиться на нашу горячую линию: 8 910 964-08-38, — говорят волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».

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