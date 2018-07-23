Анну ждут дома сын и дочка

В Ярославле объявили в розыск 42-летнюю Анну Данилову, которая ушла вчера из дома и до сих пор не вернулась. С виду Анна живёт вполне благополучной жизнью — у нее есть маленькие сын и дочка, её страница в соцсетях полна счастливых фото. Но вот уже сутки, как родные Анны не знают, где она находится.



Анна ушла из дома в Ленинском районе. Женщина занимается массажем и функциональной реабилитацией, поэтому у нее на страничке выложен номер телефона. Но по нему сейчас никто не отвечает.



Приметы женщины: рост — 176 см, спортивного телосложения, длинные мелированные волосы, серые глаза.



— Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анны, просим обратиться на нашу горячую линию: 8 910 964-08-38, — говорят волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».



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