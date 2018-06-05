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Интервью

Город

«Нырну зимой в прорубь по просьбе Слепцова»: новый заммэра Ярославля рассказал, как получил должность

5 июня 2018 13:34
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мэрия, Ярославль, Алексей Аксютенко

Новый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко, который приехал сюда работать из Красноярска, заявил, что он — человек открытый. И тут же дал пресс-конференцию.

— Я считаю, что если что-то недоговаривать, то люди додумают сами, — считает новоиспечённый чиновник городской администрации.

Сегодня он встретился с журналистами и активистами «Молодой гвардии» и в течение часа отвечал на вопросы. Свои вопросы на встрече задал и корреспондент 76.ru.

О трудоустройстве: «Была свободная вакансия»


— Кто вас пригласил сюда работать?

— По всей стране проводится конкурс на муниципальную должность. Была такая вакансия и в мэрии Ярославля. Я подал заявку и прошёл собеседование.

— Какие условия контракта?

— Со мной мэрия Ярославля заключила срочный договор. На один год. Но это не значит, что через год я уеду, его можно продлевать. Такие контракты у всех заместителей мэра.

— Как обустроились?

— Приехал я сюда пока один. Снял в центре города квартиру. Для меня, как для человека семейного, очень необычно жить холостяцкой жизнью. Никто мне ярушки не готовит. Стараюсь выживать. Ведь последние 20 лет я об этом даже не думал.

ЯрУшки — по своей сути это пельмени с рыбой. Блюдо приготовили и назвали в честь Ярославля.

— На работу пешком ходите?

— Иногда, да. А иногда и на машине, когда совещания начинаются очень рано.

— Уже приходится задерживаться на работе допоздна?

— Первые два дня я работал до десяти часов вечера. И, вообще, я настроен много работать. Понятно, что мотивация у меня большая, не просто же я так из Красноярска переехал. В то же время у меня есть коллеги и помощники, которые хотят по вечерам к своим семьям. Поэтому стараюсь выстраивать план работы так, чтобы мы не ночевали в мэрии.

— За что вы будете отвечать в мэрии? 

— Моя должность звучит так — заместитель мэра по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политике. Помимо этого, коль уж я буду заниматься вопросами внутренней политики, то и вопросы по молодёжной политике, рекламе и информации будут в моей компетенции.

— Мы видели в социальных сетях, что в Ярославль приехали ваши друзья из Красноярска. Они тоже будут с вами работать или в гости приехали?

— Для того, чтобы работать со мной, нужно сначала посмотреть, какие есть вакансии. И есть определённые процедуры трудоустройства. Они одинаковые и для красноярцев, и для ярославцев, и для всех остальных.

О Ярославле: «Красные маршрутки — это прикольно»


— Вы в Красноярске плотно работали с наружной рекламой и обликом города в целом. Что скажете про Ярославль?

— Если говорить о центральной части города, то Ярославль намного впереди Красноярска. Здесь уже работает концепция, которую там только ещё начинают внедрять. А что касается окраин, то работы много и в Ярославле. Мы уже обсудили с коллегами концепцию. Будем всё приводить в порядок.

— Давайте разложим облик города на плюсы и минусы.

— Мне это сложно сделать, потому что я пока нахожусь в объятиях ярославского очарования. На многие вещи ещё смотрю как турист. Иногда, когда гуляю по городу, останавливаюсь рядом с гидами. Много услышал интересных рассказов про историю Ярославля.

— Оценили уже наш общественный транспорт?

— Не могу оценить его, потому что смотрю на него лишь как пешеход. Но два раза я проехался в троллейбусе. Никаких негативных ощущений у меня не возникло. Но я ехал не в час пик, и это был маршрут не из Брагино до центра, а несколько остановок по Большой Октябрьской. Не вызывает у меня отторжения и внешний вид троллейбусов и маршруток, когда смотрю на них со стороны. Красные автобусы — это прикольно.

— А гимн Ярославля слышали?

— Конечно, он душевный. Мне бы хотелось, чтобы ощущения от этой песни совпали в дальнейшем с мнением о ярославцах. Гимн такой плавный, но при этом величественный. И потом «город-князь» — очень интересное сравнение и очень точное.

О скандале: «Расследование в отношении меня — это нормально»


— Расскажите о своём скандале с антимонопольщиками.

— Эта история ещё не закончилась. Сроки давности по этому делу ещё не истекли, поэтому антимонопольщики могут дальнейшее расследование в отношении меня проводить — это абсолютно нормально.

— А что там случилось-то?

— Эта история началась в 2015 году. И с того момента у нас есть противостояние с антимонопольщиками. Они защищают интересы предпринимателей, которые зачастую противоречат интересам города. Претензия в том, что мы не выдавали разрешения на размещение рекламы на фасадах зданий в историческом центре. Представьте, если бы в Ярославле в зоне ЮНЕСКО появились баннеры 9 на 30 метров.

— Но ведь другим предпринимателям вы выдали эти разрешения.

— Да, но только тем предпринимателям выдали в 2014 году, а отказали в 2015-м. Мы начали менять подходы к размещению рекламы и перестали выдавать разрешения. Но антимонопольщики считают, что мы должны были выдать разрешения по законам, действующим в 14-м году. Это очень интересное решение. Мы его сейчас оспариваем в Верховном суде России.

О начальстве: «Жёсткость мэра — это необходимость»

— С Владимиром Слепцовым раньше были знакомы?

— Нет, но читал о нём раньше в СМИ. Лично познакомились с ним два месяца назад, когда меня привели к нему на собеседование. Мне показалось, что Слепцов — это человек, который любит свой город и понимает, что нужно делать, чтобы город менялся и становился лучше. И с таким человеком работать легко.

— Мэр у нас строгий. Я бы даже сказал, суровый. Вы уже это прочувствовали на себе?

— Задачи и темп, которые заданы мэрией, очень высокие. И порой обоснованная жёсткость — это необходимость. Мне понятна его позиция, и я не чувствую какого-то сурового отношения к себе. Я вижу рабочие отношения и ничего лишнего.

— А если попросит окунуться на Крещение в прорубь или по весне приехать на работу на велосипеде?

— Честно признаюсь, в проруби я ни разу не нырял. Если к Крещению я доработаюсь до такого, что мэр заставит меня нырнуть, то пожалуйста. Если это какая-то корпоративная культура в Ярославле или у меня такое написано в трудовом договоре, где я подпись ставил, то я это сделаю. А что касается велосипеда, то Ярославль по сравнению с Красноярском город очень комфортный для этого. В Красноярске это не очень удобно, в первую очередь из-за климата. Правда, не могу вспомнить, когда я в последний раз катался на велосипеде, но я умею.

Справка 76.ru

Алексей Аксютенко окончил в 2001 году Красноярскую медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В 2007 окончил Новосибирский государственный медицинский университет по специальности «экономист-менеджер». В 2010 получил диплом о дополнительном образовании по программе «Мастер делового администрирования» в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика Решетнева. В 2016 проходил обучение в Ярославском филиале академии Пастухова по программе «Управление закупочной деятельностью». С 1999 по 2018 год работал в Красноярской городской администрации — здесь дослужился до заместителя главного архитектора города — начальника отдела выдачи разрешений, контроля и муниципального заказа.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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