Мэр Ярославля лично выберет места, где ярославцы будут выгуливать собак

Места для выгула выберут в ближайшее время

«Культура начинается с нас самих», — изрёк на днях Владимир Слепцов и выложил на свою страничку в Instagram листовки, изготовленные активистами. На них нарисованы собаки, малыш вместе с мамой в песочнице и написано «Здесь живут люди». Мэр Ярославля продолжает агитировать ярославцев убирать за своими собаками и гулять с ними только в положенных местах.

Около недели назад собачники вместе с кинологами и главами администраций выбрали места, где, предположительно, построят специальные площадки для выгула животных. В мэрии Ярославля рассказали, что в городе всего планируют оборудовать 40 площадок для выгула собак. Полный список можно посмотреть здесь.

Сейчас собачий вопрос один из самых обсуждаемых в Ярославле. Больше говорят разве что про мусор да про дороги. Проблема настолько актуальна, что на днях кинологи провели необычную акцию: они напоминали ярославцам правила выгула собак и раздавали горожанам специальные листовки.

Сейчас инициативные группы ездят по территориям, чтобы составить окончательный список площадок для выгула.

— Мы с жителями Кировского района создали инициативную группу, в нее вошли 10 человек. Это и собаководы, и кинологи, и просто неравнодушные жители, — поясняет Любовь Сурова, глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля. — Вместе с ними 10 мая мы будем объезжать все 6 территорий Кировского района, чтобы определиться, где будут площадки для выгула, а где для дрессировки.

Многие такую инициативу поддержали: ну в самом деле, надоело топтаться по собачьим экскрементам. Но есть и те, кто относится к подобным предложениям скептически.

— Если «культура начинается с нас самих», то давайте начнём убирать за собой, а уж потом за животными, — считает ярославна Екатерина Рассвет.

Собаководы пока тоже мало представляют, как всё это будет выглядеть. Всех ярославцев, у которых есть собаки, площадками не обеспечишь. Кому-то будет просто-напросто далеко бежать до неё.

— Кому-то до этих площадок идти нужно будет десять километров. Да за это время собачка уже 20 раз покакает и пописает. Нужно сделать, как в Европе: везде наставить специальные урны с пакетами для экскрементов. Везде, в каждом дворе по несколько штук. А у нас даже бутылку выкинуть некуда, я уж не говорю про собачьи какашки. Ну возьму я с собой пакет и что? Мне три квартала идти с какашками в поисках урны? Нужно, чтобы всё было оборудовано. Нужно менять наш менталитет, приучать людей убирать за животными. Ввести штрафы, — считает собаковод Алексей Поляков.

Власти обещают: площадок для выгула хватит всем. Вопрос вот-вот должны решить.

— 15 мая инициативные группы сдадут все списки с адресами площадок, а также сами проекты. Утверждать их будет лично Владимир Слепцов, — рассказали в мэрии Ярославля.